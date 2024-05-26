За сутки на фронте 141 боестолкновение. На Харьковщине отражена угроза прорыва оккупантов, на Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Враг атакует на Харьковском, Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском, Ореховском, Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба на 10.00 26 мая.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 10 ракетных ударов 13-ю ракетами, 40 авиаударов (в частности, с применением 56 КАБов), 1001 удар дронами-камикадзе (из которых fpv - 994). Также оккупанты совершили 3604 обстрела из различных видов вооружения, 96 из них - из РСЗО. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Уже с начала текущих суток на фронтах российско-украинской войны произошло 35 боевых столкновений. Захватчики совершили 529 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Враг нанес три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отбита, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения. Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой. В то же время наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.

По уточненной информации, вчера враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, наши воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток происходили шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении наши воины дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского. Потери врага уточняются.

На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаются бои в районе Волчанска и Липцов. Интенсивность вражеских атак на Покровском направлении увеличилась более чем втрое, - Генштаб

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высокая - в настоящее время противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбиты, а восемь боестолкновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.

На Кураховском направлении украинские воины уже отбили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении, неподалеку Раздольного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении продолжается бой в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и дальнейшей стабилизации обстановки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле Липцев отбиты 2 атаки врага, продолжается боестолкновение в районе Волчанска, - Генштаб