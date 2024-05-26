РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4498 посетителей онлайн
Новости Война
6 246 16

Евлаш о ночной массированной атаке: Враг целился по энергетической инфраструктуре и военным объектам

Євлаш про масовану атаку 26 травня

Прошлой ночью во время массированной атаки на Украину войска РФ сначала запустили "Шахеды", затем использовали ракеты.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты выпустили ракеты и ударные беспилотники. Классически уже враг целился по нашей критической, энергетической инфраструктуре и военным объектам", - сказал Евлаш.

Откуда била Россия?

По его словам, комбинированные атаки российских войск "происходят по классической схеме".

"Они пытаются запускать сначала "шахеды", позже применяют уже более серьезное оружие. Состоялись пуски с территории Саратовской области их ракет стратегических бомбардировщиков Х-101, Х-555, затем параллельно ударили "Кинжалами" с территории Тамбовской области", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Как отработала украинская ПВО?

Евлаш также отметил, что Силы обороны, мобильные огневые группы, Воздушные силы ВСУ очень хорошо отработали этой ночью и уничтожили почти все цели, а именно 12 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 и 31 беспилотный ударный летательный аппарат типа Shahed.

"К сожалению, аэробаллистические ракеты "Кинжал" являются сложными в сбивании и только один комплекс, который уже неоднократно показывал себя в действии, эффективно может противостоять им. Мы нуждаемся в большем количестве таких комплексов, чтобы защитить нашу гражданскую инфраструктуру", - отметил спикер.

Также читайте: Атака "Шахедами" на Юг: уничтожено 19 дронов, в образовательном учреждении на Николаевщине выбиты окна

Кроме того, он отметил, что российские военные вынуждены накапливать ракеты и планировать свои удары.

"В последнее время они применяют свои зенитные ракетные комплексы С-300 для того, чтобы бить по прифронтовым территориям. Мы видели вчерашний ужасный удар по одному из торговых центров на Харьковщине, в результате чего погибли мирные гражданские люди", - сказал Евлаш.

Массированная атака в ночь на 26 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "Шахеды". В г.Жмеринка Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждения три четырехэтажных жилых дома.

Также сообщалось, в ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахедный удар по Хмельницкой области, в Староконстантинове были перебои с электроснабжением.

Автор: 

обстрел (27057) ракеты (3566) дроны (3887) Евлаш Илья (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Щоб переказувати новини з телеграма раз на тиждень потрібен гарненький хлопчик у званні цілого майора?
показать весь комментарий
26.05.2024 12:21
+9
Ну не жінкам же займатися цією "небезпечною" справою! Таким жінкам, як скажімо, Тетяна Чорновол місце на фронті, а не мужнім євлашам! Правда ж?
показать весь комментарий
26.05.2024 12:34
+8
чому ж ці всі зе-гниди такі огидні...
показать весь комментарий
26.05.2024 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это месть за Ледовое побоище на Куликовом поле. Когда варяги с Бандерой на танках бомбили Донбасс
показать весь комментарий
26.05.2024 12:19 Ответить
чому ж ці всі зе-гниди такі огидні...
показать весь комментарий
26.05.2024 12:19 Ответить
Щоб переказувати новини з телеграма раз на тиждень потрібен гарненький хлопчик у званні цілого майора?
показать весь комментарий
26.05.2024 12:21 Ответить
Ну не жінкам же займатися цією "небезпечною" справою! Таким жінкам, як скажімо, Тетяна Чорновол місце на фронті, а не мужнім євлашам! Правда ж?
показать весь комментарий
26.05.2024 12:34 Ответить
Там просто практику стажування можуть студенти-диктори і журналісти проходити. Тому що ніякого доступу до інформації ДСК не потрібно, з очевидної причини того, що її не можна говорити.

І жодної профільної освіти не потрібно, зараз у кожного в телефоні телеграм-канели типу "повітряний простір", "де ракета" тощо. І будь-хто може давати звіт набагато більш розгорнутий і набагато оперативніший
показать весь комментарий
26.05.2024 12:54 Ответить
це посада максимум для сержанта жінки, але ніт, аж цілий та ще й мабуть на підполковн. посаді. До речі - це відповідь про мілліонну армію - речники, речники, радники...
показать весь комментарий
26.05.2024 12:46 Ответить
аж цілий майор
показать весь комментарий
26.05.2024 12:47 Ответить
Того бота зі штучним інтелектом, який у МЗС зробили новини читати. Тим паче гроші вже заплатили за нього
показать весь комментарий
26.05.2024 12:55 Ответить
Ну не воювати ж його в ЗСУ прилаштували. Посвітить таблом перед камерами читаючи що накажуть, отримає кілька підвищень, гарну платню, пільги, квартиру від держави та в сорок років (а можливо, й раніше) піде на пенсію насолоджуватися життям. Війна то для цивільних - нехай воюють, а як виживуть то працюють до шістидесяти п'яти років без жодних пільг, бо хтось же має утримувати таких ось офіцерчиків.
показать весь комментарий
26.05.2024 12:59 Ответить
У складі делегації з вищим складом на пару днів під Харків десь приїде і ось уже й учасник бойових дій
показать весь комментарий
26.05.2024 13:04 Ответить
Ну судя по всему основной целью был аэродром в Староконстантинове

показать весь комментарий
26.05.2024 12:24 Ответить
А когда Харьков эвакуируете?
Это ж абсурд, чиновники и гереги пилят бабло, вместо спасения людей!
показать весь комментарий
26.05.2024 12:43 Ответить
Фашисти знищують Харків. Будьте прокляті!!! Але визиває і інше РЕчник,який за чотири роки від лейтенанта став майором і --це вже не смішно На таких посадах повинні бути ТІЛЬКИ жінки,а такі бугаї ВОЮВАТИ НА ПЕРЕДКУ Невже нашим генералам не зрозуміло це?
показать весь комментарий
26.05.2024 13:13 Ответить
Розумний, да?

Ти ще скажи навіщо відмивати бабло на будуванні кораблів у Турції - так всі 30 адміралів без хліба залишаться.
показать весь комментарий
26.05.2024 13:23 Ответить
Ну от чому ви такі злі, як що то одразу на нуль? Всім дали зрозуміти що є ті у кого обов'язки і ті у кого права(не для того квіточка росла)
показать весь комментарий
26.05.2024 14:52 Ответить
 
 