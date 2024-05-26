Евлаш о ночной массированной атаке: Враг целился по энергетической инфраструктуре и военным объектам

Прошлой ночью во время массированной атаки на Украину войска РФ сначала запустили "Шахеды", затем использовали ракеты.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты выпустили ракеты и ударные беспилотники. Классически уже враг целился по нашей критической, энергетической инфраструктуре и военным объектам", - сказал Евлаш.

Откуда била Россия?

По его словам, комбинированные атаки российских войск "происходят по классической схеме".

"Они пытаются запускать сначала "шахеды", позже применяют уже более серьезное оружие. Состоялись пуски с территории Саратовской области их ракет стратегических бомбардировщиков Х-101, Х-555, затем параллельно ударили "Кинжалами" с территории Тамбовской области", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Как отработала украинская ПВО?

Евлаш также отметил, что Силы обороны, мобильные огневые группы, Воздушные силы ВСУ очень хорошо отработали этой ночью и уничтожили почти все цели, а именно 12 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 и 31 беспилотный ударный летательный аппарат типа Shahed.

"К сожалению, аэробаллистические ракеты "Кинжал" являются сложными в сбивании и только один комплекс, который уже неоднократно показывал себя в действии, эффективно может противостоять им. Мы нуждаемся в большем количестве таких комплексов, чтобы защитить нашу гражданскую инфраструктуру", - отметил спикер.

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Кроме того, он отметил, что российские военные вынуждены накапливать ракеты и планировать свои удары.

"В последнее время они применяют свои зенитные ракетные комплексы С-300 для того, чтобы бить по прифронтовым территориям. Мы видели вчерашний ужасный удар по одному из торговых центров на Харьковщине, в результате чего погибли мирные гражданские люди", - сказал Евлаш.

Массированная атака в ночь на 26 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "Шахеды". В г.Жмеринка Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждения три четырехэтажных жилых дома.

Также сообщалось, в ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахедный удар по Хмельницкой области, в Староконстантинове были перебои с электроснабжением.