8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдает образцы ДНК для экспертизы. ФОТО
8 летний Михайлик, отец которого работал в харьковском "Эпицентре" и пропал без вести после российского удара, пришел в полицейский штаб для отбора образцов ДНК.
Об этом пишет в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера Михаил не дождался своего папу домой. Поняв, что вероятно отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию.
"Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, во время удара был внутри. 8-летний мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему. Следователи и криминалисты всю ночь на этом пепелище, руинах "Эпицентра", ищут то, что можно опознать как тело человека. Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших", - отмечает Болвинов.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
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Так ні, не можна.
Бо всі найвищі чиновникі сидять у столиці та хвилюються виключно за своє життя. На решта людей їм начхати.
Дізель шоу - іств2, а оте зелене лайно, на кшталт розсміши гоміка - то на каналах концерну Г+Г, який належить коломойші.