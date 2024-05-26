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Новости Война
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8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдает образцы ДНК для экспертизы. ФОТО

8 летний Михайлик, отец которого работал в харьковском "Эпицентре" и пропал без вести после российского удара, пришел в полицейский штаб для отбора образцов ДНК.

Об этом пишет в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера Михаил не дождался своего папу домой. Поняв, что вероятно отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию.

8 річний хлопчик здає ДНК

Также читайте: Помещение харьковского "Эпицентра" в момент авиаудара российскими КАБами. ВИДЕО

"Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, во время удара был внутри. 8-летний мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему. Следователи и криминалисты всю ночь на этом пепелище, руинах "Эпицентра", ищут то, что можно опознать как тело человека. Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших", - отмечает Болвинов.

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

Автор: 

Харьков (7466) экспертиза (300) жертвы (2071)


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Топ комментарии
+27
мерзені рашистські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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26.05.2024 13:33
+16
роzzия краде все - историю, території, життя людей... і дитинство.
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26.05.2024 13:44
+11
Хоча одну пускову установку Патріот перекинули з під Києва в район Харківа.
Так ні, не можна.
Бо всі найвищі чиновникі сидять у столиці та хвилюються виключно за своє життя. На решта людей їм начхати.
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26.05.2024 14:00
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мерзені рашистські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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26.05.2024 13:33 Ответить
роzzия краде все - историю, території, життя людей... і дитинство.
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26.05.2024 13:44 Ответить
Хоча одну пускову установку Патріот перекинули з під Києва в район Харківа.
Так ні, не можна.
Бо всі найвищі чиновникі сидять у столиці та хвилюються виключно за своє життя. На решта людей їм начхати.
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26.05.2024 14:00 Ответить
А чим установка допоможе проти КАБів?
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26.05.2024 14:29 Ответить
Збивати літаки, носії КАБів.
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26.05.2024 14:30 Ответить
Літаки, що їх пускають, можна збивати в радіусі 100 км, але ж нам нізя .
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26.05.2024 14:32 Ответить
Можна, але своєю зброєю.
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27.05.2024 01:05 Ответить
Пэтриот может и КАБы сбивать.
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26.05.2024 15:17 Ответить
не на території мордора
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27.05.2024 07:30 Ответить
КАБ не ракета, далеко не летит. Их сбрасывают над территорией Украины.
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27.05.2024 08:40 Ответить
СМЕРТЬ рашистам!!!!!!!!
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26.05.2024 13:47 Ответить
💀
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26.05.2024 14:07 Ответить
ти які речовини вживаєш?
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26.05.2024 14:56 Ответить
Вот и тварь рашисткая подтянулась. Сгинь петух.
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26.05.2024 14:11 Ответить
Я его то же отспамил, курву лаптеногую.
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26.05.2024 14:13 Ответить
ВСЕ кацапы и их личинки должны СДОХНУТЬ!💀
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26.05.2024 14:11 Ответить
А в цей же час на новому каналу йде реклама ліга сміху, розміши коміка, дизель шоу бльт, це пзць якийсь
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26.05.2024 14:14 Ответить
Ото не треба ля ля. Новий таке не крутить.

Дізель шоу - іств2, а оте зелене лайно, на кшталт розсміши гоміка - то на каналах концерну Г+Г, який належить коломойші.
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26.05.2024 23:40 Ответить
Я кажу шо рекламу крутять на новому, шо не так? Увімкни та подивись. Ляля
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27.05.2024 06:46 Ответить
Я що хвора рекламу дивитись?? Дивіться канали у записі! Перемотуйте півгодинну рекламу й буде Вам щастя. Хоча дуже дивно, щоб один канал інші рекламував.
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27.05.2024 08:24 Ответить
Хворі ті, хто ковтає це зелене лайно з цих говноканалів. Я не дивлюсь жоден. Як це взагалі можна дивитися? Мордаті кловани всміхаються з тупими пиками, у той час, коли гинуть люди!!! Це цинізм.
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27.05.2024 08:31 Ответить
То не дивіться)) багато інших каналів є, не концерном коломойши єдиним.
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27.05.2024 09:04 Ответить
То для когось ті канали з зеленими серіальчиками ж крутять, і хтось їх дивиться та регоче. Ось за шо казав.
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27.05.2024 09:45 Ответить
Хворі на голову..
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27.05.2024 10:19 Ответить
Правильно будет если от московии и московитов даже пепла не останется. При чем от всех без исключения.
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26.05.2024 14:37 Ответить
хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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26.05.2024 21:07 Ответить
Нехай нікого з клятої москальні не омине кара Господня в 107 поколіннях!!
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26.05.2024 14:38 Ответить
Кончєна мордва....
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26.05.2024 14:58 Ответить
МИРОВЫЕ СПЕЦ СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ ВСЕМ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛИЗКИХ ПУТИНА НА КАРТЕ !!!
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26.05.2024 15:07 Ответить
Бідолашна дитина! Нехай його тато буде живий!
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26.05.2024 16:26 Ответить
Скоріш за все ні(
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26.05.2024 23:42 Ответить
Милий хлопчику, яка ж біда. Серце болить.
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26.05.2024 18:35 Ответить
Ненавиджу всіх кацапів причетних до цього взяття ДНК.
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26.05.2024 20:22 Ответить
Треба паралельно з військовими об'єктами та нпз в росії постійно обстрілювали житлові квартали( спальні райони) їхніх міст. У війні росії на знищення держави Україна всі засоби боротьби є необхідними й можливими. Кацапи повинні тремтіти тільки від одного слова-Україна. А гуманізм у такій війни породжує "терпіл".
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27.05.2024 19:50 Ответить
руZZкие, бумеранг обязательно прилетит. Не спрашивайте потом: "а нас за что?". И свои 8 летбамбас засуньте в одно место - туда, где "чеченские террористы", "молдавские националисты", "грузинские агрессоры" и "сирийские мятежники". Россия - страна "1984".
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28.05.2024 03:42 Ответить
 
 