В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории РФ американским оружием. Консенсуса пока нет, - "слуга народа" Чернев
Сейчас по неофициальным каналам из Соединенных Штатов Америки поступает информация, что в Белом доме начался процесс обсуждения решений о предоставлении Украине разрешения на нанесение ударов американским оружием по территории России, впрочем консенсуса пока нет.
Об этом заявил народный депутат Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), который является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".
По его словам, в неформальных беседах в кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО американцы говорят, что в Белом доме уже "пошел процесс" относительно разрешения Украине бить по территории России американским оружием.
"Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", - добавил Чернев.
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Запрет на удары Украины американским оружием по территории РФ
Ранее сообщалось, что двухпартийная группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, написали министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором призвали разрешить Украине наносить удары американским оружием по целям на территории РФ. Также посол Украины в США Оксана Маркарова призвала союзников ускорить поставки оружия, а также снять ограничения по использованию оружия американского производства по российской территории.
Напомним, в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.
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Очень интересно
А вот про Грузию можете не писать
Ей помог ОДИН УКРАИНЕЦ
Его фамилия ЮЩЕНКО
Когда он принял решение отправить ППО в Грузию
Его такой грязью обливали в Украине!!!!!
А все остальные украинцы в августе 2008
Чудесно отдыхали на море
Хорошо помню эти кадры из новостей
Переполненные пляжи Крыма и Одессы
Меня тогда тошнило от этого буквально
Впрочем,украинцы отдыхали на пляжах и тогда
Когда в 2014 война пришла к нам
И в 2022 украинцы лежали на одесских пляжах
Они умеют договориться со своей совестью
Вот у меня не получается
Я и в 2008 никуда не поехала
А с 2014 даже на день из Киева не выезжала
Не могу представить - что кто- то за меня метелится на фронте
А я буду загорать!!!!
Их число - крошечное
Миротворцы - НЕ ВОЮЮТ!!!
Они присутствуют в зоне конфликта
Американцы тоже могли бы прислать нам миротворцев
ВМЕСТО ОРУЖИЯ!!!!!
Украина - страна с 40 миллионным населением молча наблюдала
Как убивают мирных чеченцев
По подсчетам 300000 убитых
А потом страна на пляжах наблюдала
Как кацапские самолеты бомбить грузинские города
А потом 40 - миллионная страна под ужин и пиво
Смотрела репортажи из Сирии
Убитые дети и женщины
Стертые с лица земли сирийский города
И украинцам это не мешало спокойно жить
И вот прилетел бумеранг!!!!
Он всегда прилетит...
Замість написання кілометрових постів - займіться корисною справою - вивчіть українську, очі ріже кацапська.
Сирийцев спросили?
Вы не помните- как сирийцев ,приехавших в Украину - встречали ?
В специальных приемниках
А потом тихонько переправляли в Европу
Не надо мне тут сказки рассказывать про украинскую доброту
Крім того, коли нас будуть приймати до ЄС - на прийдеться прийняти за квотою біженців. Збудувати їм містечка. Ото й порадієте потім.
Лісом, кацапка, вчіть українську, займіться самоосвітою.
Мусліми не асимілюються, живуть анклавами і потроху перетворюють краіни Європи на халіфат.
А про прагнення т.з. біженців до халяви - то 500% правда. Будь-яких! Будь-де.
Я у Штатах ще не бачив працюючих "бідолаг", яких уже більше 20 млн. Жебракування на перехрестях - то найменше зло. Крадуть безбожно у супермаркетах, торгують наркотою, "ділять сфери впливу" , стріляють...
Так пить можно или нет?
Председатель отвечает: (українською)
Пити можно, тільки з головою
Одного разу не вистачило чи такий порядок навів, що після нього треба прибирати?
Моліться за Трампа, єдину та останню надію Украіни.
Невже ще не дійшло, що демократи ПРОТИ перемоги Украіни???
Наприклад, по таким цілям, як - мобільні та стаціонарні ПУ ракет, склади ракет, військові літаки-носії ракет та плануючих авіабомб, кораблі та підводні човни-ракетоносці, які безпосередньо наносять удари з території (акваторій)РФ по території України.
Кожна повітряна атака території України з боку РФ має невідворотно закінчуватися ударами по цілям на території РФ, які здійснювали цю атаку. Треба зробити так, щоб рашистам було невигідно атакувати Україну через загрозу цілям РФ від ударів ЗСУ американської зброєю у відповідь. Поки такої загрози немає, рашистам вигідно безкарно розстрілювати Україну ракетами.
Чи розуміють це Байден, ЦРУ, Пентагон та Держдеп?
Конгресмени США чітко висловили свою позицію:
"...двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну листа, в якому закликали дозволити Україні завдавати ." Джерело:
Чи їрмаку не до вподоби знищення рідних лаптєй?
Я категорично не згодний , що там повно прямих зрадників . Бо вони сидять тому ж човнику , що й інші українці . Більш того їхній же "щоневтіка" йще перший у списку на лівідацію фсб й гру . Але ж вони шкодять через повну відсутність у подавної більшості елементарних мизків й просто здорового глузду .
Ось яка користь в цій заяві , крім прямої шкоди ?!!
Повне й стовідсодкове нерозуміння , що таке дипломатія , коли конресменів таким висвітленням перемовин ставлять в глухий кут . Як там у Жванецького : "Он сам отвечает на свои вопросы : - Вы не хотите мне продать товар со склада ?! Не , не хочу !!!"
Коли Шольц коливався щода надання "Таурусу" й певні військові Бундесфера його майже переконали ... що зробила гру московитів ? Так оприлюднила таємні пермовини офіцерів Бундеса ... А тут недолуга самотужки працює замість гру , піпець !!!
Скажите что вы за корейский вариант для Украины, а не вот это лицемерное мы с Украиной столько сколько нужно. *******.
Наркоманів-*********** не слід сприймати серйозно.
Їх треба або примусово лікувати, або знищувати.