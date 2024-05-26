В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории РФ американским оружием. Консенсуса пока нет, - "слуга народа" Чернев

Сейчас по неофициальным каналам из Соединенных Штатов Америки поступает информация, что в Белом доме начался процесс обсуждения решений о предоставлении Украине разрешения на нанесение ударов американским оружием по территории России, впрочем консенсуса пока нет.

Об этом заявил народный депутат Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), который является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

По его словам, в неформальных беседах в кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО американцы говорят, что в Белом доме уже "пошел процесс" относительно разрешения Украине бить по территории России американским оружием.

"Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", - добавил Чернев.

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Запрет на удары Украины американским оружием по территории РФ

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, написали министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором призвали разрешить Украине наносить удары американским оружием по целям на территории РФ. Также посол Украины в США Оксана Маркарова призвала союзников ускорить поставки оружия, а также снять ограничения по использованию оружия американского производства по российской территории.

Напомним, в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.