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Новости Война
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Госпогранслужба об угрозе наступления войск РФ на Сумщину: Сил у врага недостаточно для достижения стратегической цели

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

Сейчас войска РФ около границы с Сумской областью есть, но не в том количестве, которое необходимо для массированного наступления.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Как напомнил Демченко, протяженность украинско-российской границы в Сумской области составляет более 560 километров.

"Но конечно, что враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - сказал он.

По словам спикера ГПСУ, россияне могут в Сумской области сделать нечто подобное тому, что происходит в Харьковской области.

"Для того, чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия, для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе, и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы достичь такой стратегической цели", - отметил Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У врага нет достаточных сил, чтобы продвинуться вглубь Украины с Сумского направления, - Госпогранслужба

Однако, по его мнению, россияне все же могут применить эти недостаточные силы на Сумском направлении, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не позволять их перебрасывать на другие направления".

Наступление РФ на Сумскую область

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

В Госпогранслужбе заявили, что исключать наступления РФ на Сумщину нельзя.

В Генштабе сообщали, что сейчас войска РФ на границе с Черниговщиной и Сумщиной проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх тоже заверил, что на сегодня враг не создал наступательных группировок.

Автор: 

Сумская область (3102) Демченко Андрей (282)


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Топ комментарии
+17
Да да. Вже не вперше чую, що в кацапів сил не достатньо.
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26.05.2024 16:19
+15
Краса. Одні лякають, інші заспокоюють, але коли кацапи ьаки полізуть виявиться що ніхто нічого не робив...
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26.05.2024 16:17
+15
Так-так, про Харківський напрямок теж щось подібне розповідали
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26.05.2024 16:30
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Краса. Одні лякають, інші заспокоюють, але коли кацапи ьаки полізуть виявиться що ніхто нічого не робив...
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26.05.2024 16:17 Ответить
А хтось знає з яких декорацій захисних недоспоруд брала баба в цвєта хакі у вови інтерв"ю? Не під Сумами то було?
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26.05.2024 22:26 Ответить
як під Харковом!!! головне виділити бабло на укріплення і "освоїти " його а козла-відбувайла найти легко, татарову, фас, івсе. як з 125ю брг
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26.05.2024 22:59 Ответить
Да да. Вже не вперше чую, що в кацапів сил не достатньо.
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26.05.2024 16:19 Ответить
Так і є, але у )(уйла є козир зермак.
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26.05.2024 16:34 Ответить
це зермак вивалив зуби дракона на харківщині в одну купу? чи місцеві підари - ворюги?
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26.05.2024 16:45 Ответить
Знов не дійдуть до 1 лінії оборони?
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26.05.2024 16:21 Ответить
Бо 1-а лінія існує тільки в актах "здачі-приймання", на якому резолюція "Бух. До сплати"?
Втім, як і 2-га і всі наступні...
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26.05.2024 16:25 Ответить
А в який момент сума "окремих тактичних успіхів на окремих ділянках фронту" перетворюється на стратегічну перемогу?
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26.05.2024 16:22 Ответить
Ще одні зелені експерти
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26.05.2024 16:24 Ответить
Ну якщо недостатньо то можна й на шашлики їхати
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26.05.2024 16:28 Ответить
Так-так, про Харківський напрямок теж щось подібне розповідали
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26.05.2024 16:30 Ответить
Достатньо- недостатньо, це все відносно.
Херсон в 22-му не обороняв ніхто, крім десятка тероборони і його взяла БТГ в 400 орків...
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26.05.2024 16:31 Ответить
орки самі ******....
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26.05.2024 16:33 Ответить
За Херсон у 22-му обороняли окремі підрозділи 80-ої дасантно-штурмової та 59-ої мотопіхотної бригад. В мережі немало кадрів боїв на Антонівському мосту.
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26.05.2024 17:35 Ответить
В тому й то діло, що після боїв(сутичок) на Антонівському мосту слідуючі бої були вже на підступах до Миколаїва. І дяка богові, що там опинився генерал Марченко, який зумів зупинити наш відступ.
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26.05.2024 18:59 Ответить
Сил не достатньо - це якщо є укріплення.
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26.05.2024 16:31 Ответить
Пильнуйте орків, достатньо прикладів з Півдня України у 2022 році та теревенів від Зеленського СРАТЬєх і його приблуд95!!
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26.05.2024 16:32 Ответить
нудить від усіх цих оцінок спроможності ворога...
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26.05.2024 16:35 Ответить
Дежавю ? Та да. Про Харк.напрямок вже було - відвідав, усьо ОК, потім втрата 10км прикордоння впоперек.
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26.05.2024 16:36 Ответить
ДРГ ж заходять на 5 км - то шо мішає заити 10 тис - хоч міни покладіть
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26.05.2024 16:54 Ответить
Писькограевцы тоже так говорили месяц назад!
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26.05.2024 17:14 Ответить
Якщо говорять, що недостатньо, значить ситуація протилежна.
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26.05.2024 17:25 Ответить
Похоже опять на вторжение и наступление врага наш лядский шоубизнес готов ответить только отборной демагогией.
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26.05.2024 17:29 Ответить
Ой як мені ця заява нагадує січень лютий 22гого року !
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26.05.2024 17:39 Ответить
то що можна шишличгі жарити?
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26.05.2024 17:54 Ответить
Ви хоть копірку міняйте інколи! А то-нема сил,нема сил! А хто ж тоді щодня відкусює часини території? Задовбали! Ти ж офіцер,курва! Навіщо брешете постійно?
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26.05.2024 18:11 Ответить
Що там у ворога ПОХ!
У ВАС "достатньо сил" для захисту?!
Міни, путанку, рви зробили, чи знов "все миши поїли"?!!
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26.05.2024 18:21 Ответить
Стратегічної може і ні, а тактичної?
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26.05.2024 21:38 Ответить
Признаков формирования врагом наступательных группировок нет ,это неправда . Со стороны Россий к Сумском направлений запечетленно большое передвижение тыловых машин на железнодорожных платформах.
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27.05.2024 08:16 Ответить
 
 