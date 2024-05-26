Госпогранслужба об угрозе наступления войск РФ на Сумщину: Сил у врага недостаточно для достижения стратегической цели
Сейчас войска РФ около границы с Сумской областью есть, но не в том количестве, которое необходимо для массированного наступления.
Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
Как напомнил Демченко, протяженность украинско-российской границы в Сумской области составляет более 560 километров.
"Но конечно, что враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - сказал он.
По словам спикера ГПСУ, россияне могут в Сумской области сделать нечто подобное тому, что происходит в Харьковской области.
"Для того, чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия, для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе, и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы достичь такой стратегической цели", - отметил Демченко.
Однако, по его мнению, россияне все же могут применить эти недостаточные силы на Сумском направлении, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не позволять их перебрасывать на другие направления".
Наступление РФ на Сумскую область
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.
В Госпогранслужбе заявили, что исключать наступления РФ на Сумщину нельзя.
В Генштабе сообщали, что сейчас войска РФ на границе с Черниговщиной и Сумщиной проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх тоже заверил, что на сегодня враг не создал наступательных группировок.
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Втім, як і 2-га і всі наступні...
Херсон в 22-му не обороняв ніхто, крім десятка тероборони і його взяла БТГ в 400 орків...
У ВАС "достатньо сил" для захисту?!
Міни, путанку, рви зробили, чи знов "все миши поїли"?!!