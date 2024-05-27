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Запорожская АЭС (664) Силы обороны юга (267) Плетенчук Дмитрий (148)

Оккупанты с территории Запорожской АЭС работают дронами, размещают в залах военных РФ, - Силы обороны

Окупанти розташовуються на ЗАЕ

Российские захватчики максимально используют территорию оккупированной ЗАЭС в собственных интересах, своих военных размещают даже в реакторном зале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Максимально они используют этот объект в собственных интересах, интересах своих войск. Некоторые военные размещены даже в реакторном зале. После того, как они окапывались в рыжем лесу на Чернобыльщине, в принципе, это уже даже странно не выглядит", - отметил он.

Плетенчук добавил, что на территории Запорожской АЭС может находиться 2500 военнослужащих РФ.

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"Используют этот объект как локацию, где они могут чувствовать себя безопасно в смысле возможного огневого поражения. Фактически они прикрываются объектом атомной энергетики. Оттуда работают дронами, размещают там личный состав - все, как они любят", - подытожил спикер Сил обороны юга Украины.

Напомним, в мае российские захватчики заявили, что планируют перезапустить работу Запорожской АЭС. В Greenpeace отметили, что такие действия могут быстро привести к ядерной катастрофе на объекте.
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Топ комментарии
+3
своїх військових розміщують навіть у реакторній залі.

Прикиньте, яке бздо там стоїть!
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27.05.2024 13:52
+2
Одне брехло колись казало, що якби воно було президентом, то здохло б, але не віддало Крим.
Насправді, воно б тоді віддало всю Україну. Так само легко, як воно віддало найбільшу в Європі атомну станцію разом з двадцаттю відсотками українських земель.
Дивно, але воно досі не здохло. Навпаки, йому це сподобалось.
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27.05.2024 14:30
+2
Щобвінздохмаленьким так було б краще ((
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27.05.2024 14:31
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своїх військових розміщують навіть у реакторній залі.

Прикиньте, яке бздо там стоїть!
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27.05.2024 13:52 Ответить
Голова МАГАТЕ Гроссі виписав їм в лізинг заставу , Деркач керував у вови атомною енергетикою в балгодарность за плівки проти Порошенко , замісник Баканова,бувший керівник безпеки атомних станцій в СБУ, передав через Гроссі плани орендних приміщень!!! МАЛАДЦИ!
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27.05.2024 13:53 Ответить
Ці всі прізвища так чи інакше були причетні до ЗЄ, так що можна вважати, що Вова брав участь у здачі ЗАЕС
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27.05.2024 14:01 Ответить
Кращебвтік? Як точно назвав його Чекалкін!
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27.05.2024 14:10 Ответить
Щобвінздохмаленьким так було б краще ((
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27.05.2024 14:31 Ответить
Така "безпека" маж перетворитися для них на пастку в випадку винищення всьго що рухається по периметру станції. Там можна навіть з голоду здохнути аж бігом. Хоча андрофаги (людоїди) протримаються до останнього кацапа. Цей період можна скоротити якщо повністю ізолювати станцію і відключити електрику - мясо "братішєк" буде швидко псуватися...
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27.05.2024 14:18 Ответить
Як плануєш охолоджувати реактори після вимкнення світла , твоїх губ дмухати вистачить ? ((
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27.05.2024 14:33 Ответить
Та писали ж що всі реактои вже давно зупинені.
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27.05.2024 14:47 Ответить
На ЧАЕС зупинені іще при Кучмі , поцікався для чого туди електроенргію подають .
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27.05.2024 14:48 Ответить
Ага... Ну тоді осада станцій буде трошки довшою...
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27.05.2024 14:52 Ответить
Одне брехло колись казало, що якби воно було президентом, то здохло б, але не віддало Крим.
Насправді, воно б тоді віддало всю Україну. Так само легко, як воно віддало найбільшу в Європі атомну станцію разом з двадцаттю відсотками українських земель.
Дивно, але воно досі не здохло. Навпаки, йому це сподобалось.
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27.05.2024 14:30 Ответить
Терористи захопили ядерний об'єкт, найбільший в Європі. Потрібно піднімати питання в ООН для розміщення миротворців. ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ - імпотентні організації.
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27.05.2024 14:45 Ответить
Може спершу якось полікувати "імпотенцію"?
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27.05.2024 14:49 Ответить
 
 