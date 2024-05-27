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Испания предоставит Украине поддержку в 1 млрд евро, - премьер Санчес

петро,санчес

Испания окажет поддержку Украине в 1 млрд евро в год согласно подписанному сегодня в Мадриде соглашению в сфере безопасности.

Об этом сказал на брифинге после подписания документа премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас подписали политическое соглашение, которое играет очень важную роль. Это договор о будущем и это пример нашей решимости предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы видим безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер - финансовая, военная, производство между Украиной и Испанией, поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование - это темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро, чтобы усилить Украину", - сказал он.

Санчес уточнил, что "это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуру, города, которые продолжают страдать от атак, как это произошло в эти выходные в Харькове".

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"Испания сразу поддержала Формулу мира Зеленского в 2022 году. Это хорошие новости, что в июне состоится Саммит мира, нацеленный на определение основ для обсуждения мира на основе устава ООН, на принципе суверенитета и территориальной целостности страны", - сказал Санчес. "Эта встреча, думаю, является компромиссом всех для того, чтобы попробовать все возможные пути для решения конфликта во всех частях мира", - отметил он.

Испания, по его словам, примет участие в Конференция по восстановлению Украины в Берлине. "Мы будем принимать участие. Я думаю, что это очень важно. Мы будем приглашать всех возможных участников частных государственных предприятий. Защита, мир, восстановление, стабильность. Это наши приоритеты, которые объединят нас - Испанию и Украину", - сказал он.

Напоминаем, 27 мая 2024 года, Украина и Испания подписали соглашение по безопасности.
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Топ комментарии
+4
Малувато буде!
Якщо розділити між владою і Радою,то це крохи!
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27.05.2024 17:26
+4
Спасибо Испания
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27.05.2024 18:26
+2
євриків 1 млрд. а "ефективних" менеджерів 5-ть,приїде Вова додому,залізе в теплу ванночку Наташі Мосейчук,збере всіх їб@надцять радників і буде голову ламати,як на всіх поділити так,щоб ні кумі обідно не було ні режисеру "Слуги народу",а ще якусь кістку треба кинути дворняшкам Єрмака...
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27.05.2024 18:05
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Дурість - міряти обсяг військової підтримки грошима.
За той же мільярд росія зробить у п'ять разів більше зброї.
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27.05.2024 17:25 Ответить
сПАСИБІ. пРАВДА В 3 РАЗИ МЕНШЕ НІЖ 5 МІЛЬЙОННА фІНЛЯНДІЯ.
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27.05.2024 17:27 Ответить
Вони теж хочуть дороги будувати, ще й телемарафон може якийсь забацають. Що тільки землі можна?
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27.05.2024 17:45 Ответить
Чим ближче до кордону московії, тим допомога більша.
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27.05.2024 19:01 Ответить
ЗЕ-ЄРМУБЛДКИ РОЗМАРОДЕРЯТЬ ЗА ДЕНЬ!
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27.05.2024 18:24 Ответить
Малувато буде!
Якщо розділити між владою і Радою,то це крохи!
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27.05.2024 17:26 Ответить
Дають. млрд мало, не дають млрд погано. Тут що одні мисливці за грошима зібралися? Можу вас заспокоїти, вам точно ніхто не дасть грошей.
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27.05.2024 17:53 Ответить
ОПа і МВС, мусорва на зп патрульних викінуть і авто нові....давайте точечно..на ЗСУ
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27.05.2024 18:00 Ответить
євриків 1 млрд. а "ефективних" менеджерів 5-ть,приїде Вова додому,залізе в теплу ванночку Наташі Мосейчук,збере всіх їб@надцять радників і буде голову ламати,як на всіх поділити так,щоб ні кумі обідно не було ні режисеру "Слуги народу",а ще якусь кістку треба кинути дворняшкам Єрмака...
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27.05.2024 18:05 Ответить
Микитику-ти що зовсім дурненький?Як ти в ванну з Мусійчук візьмеш "Патріот"?Ну чи хоча б танк "Леопард"? Ви що,з своїм бажанням випорожнитися на форумі-довбешку зовсім не застосовуєте?Чи той мілліард привезуть на Камазах?
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27.05.2024 21:36 Ответить
О то вже зелені руці потирають-буде що піляти.
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27.05.2024 18:10 Ответить
Значить спускається бубачка з трапу літака...здоровається з королем..той пропонує йому поручкатися з його колегами по дипломатичному протоколу ...****..А ТАМ ДЄРЬМАК ВЖЕ СТОЇТЬ..... *****,дай боже Україні пережити це шапіто.🤦🤬
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27.05.2024 18:12 Ответить
Спасибо Испания
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27.05.2024 18:26 Ответить
Дякуємо, Амігос!!!
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27.05.2024 18:49 Ответить
Необхідний уряд народної довіри, до якого не буде претензій щодо використання грошей.
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27.05.2024 19:02 Ответить
Невже на Patriot розщедряться?
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27.05.2024 19:45 Ответить
 
 