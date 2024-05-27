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Фирма "слуги народа" получила 420 миллионов на строительство новой школы на окраине Киева

Ігор Шалімов

Борщаговский сельсовет Бучанского района Киевской области 22 мая по результатам тендера заказал ЧАО "Агростроймеханизация" строительство школы со стадионом за 421,61 млн грн.

Компания была единственным участником торгов и почти не снижала цену по сравнению с ожидаемой стоимостью закупки (421,74 млн грн), пишут Наши деньги со ссылкой на данные в системе Prozorro.

По условиям соглашения, до конца 2026 года по улице Звездной в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района построят общеобразовательную школу I-III ступеней со спортивным сооружением и укрытием.

Школа рассчитана на 720 учеников с актовым залом на 360 мест, обеденным залом на 240 мест и стадионом с трибунами на 300 человек. Проект здания разработало ООО "А2 Проект", совладельцем которого ранее был Александр Астахов, депутат Фастовского райсовета Киевской области от партии "Слуга народа".

На 2024 год предусмотрено финансирование работ в размере 120,3 млн грн. Договорная цена является твердой.

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Бориспольской фирмой "Агростроймеханизация" владеют директор Владимир Шалимов и его сын Игорь Шалимов. Последний сейчас является депутатом Бориспольского горсовета от партии "Слуга народа". А раньше они вместе с отцом были его депутатами от партии "Наш край", вокруг которой объединились бывшие "регионалы".

На местных выборах 2015 года список этой партии в Борисполе возглавлял тогдашний мэр Анатолий Федорчук. Он был городским головой Борисполя с 2006 года, а из Партии регионов вышел незадолго до бегства Виктора Януковича 20 февраля 2014 года. Федорчук занимал должность мэра Борисполя до своей смерти в 2020 году.

Всего с 2016 года фирма получила подрядов на 818,08 млн грн, из которых этот - самый большой.

Как сообщалось, Борщаговский сельский совет Бучанского района Киевской области 12 апреля объявил два тендера на строительство школы со стадионом и детского сада с укрытиями общей ожидаемой стоимостью 705,45 млн грн.

https://biz.censor.net/n3485135
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Коли ці слуги вже вдавляться тіма грошима? Шо не день то виділяють мільйони як не на барабани то на асфальт у харьківській області біля Вівчанська то на фільми чі шоу друзів чі кумів президента 😱😱😱😱 яке терпіння у українців
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27.05.2024 19:23 Ответить
В Кривом Роге разворовали миллион на ремонте укрытий ,,,

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/05/27/714291/

круговорот воды в природе

МАФИЯ ДОНЕЦКА СМЕНИЛАСЬ НА КРИВОРОЖСКУЮ
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27.05.2024 19:54 Ответить
с дорогами не получилось, будем строить школы))))))
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27.05.2024 20:16 Ответить
Как раз чеченам с бурятами будет где учиться, молодец "слуга народа"

Гэй ,Кулеба, ты наш "капитан-справедливость". Иди тут "порассказуй" за справедливость.
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27.05.2024 20:44 Ответить
 
 