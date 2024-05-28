Удары РФ по гражданским объектам в Харькове подталкивают США разрешить бить по "военным целям" в России, - американский генерал Гертлинг

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг считает, что удары России по гражданским объектам, в частности, по "Эпицентру" в Харькове, подталкивают Штаты к снижению стандартов применения американского оружия против "конкретных военных целей" на территории РФ.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Учитывая удары России по гражданским, мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", - отметил Гертлинг, комментируя удары России по харьковскому "Эпицентру".

По словам генерала в отставке, внутри администрации Байдена продолжаются значительные дискуссии относительно того, должна ли Украина применять американское оружие для ударов по территории России.

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Гертлинг отметил, что существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать

В частности, позволив Украине применять американское оружие против целей в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского диктатора Владимира Путина, который будет активно заявлять, что США нападают на Россию, якобы используя "украинские прокси силы", добавил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе.

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Удары по территории РФ американским оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

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