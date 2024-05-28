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оружие (10028) США (24813)

Удары РФ по гражданским объектам в Харькове подталкивают США разрешить бить по "военным целям" в России, - американский генерал Гертлинг

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг считает, что удары России по гражданским объектам, в частности, по "Эпицентру" в Харькове, подталкивают Штаты к снижению стандартов применения американского оружия против "конкретных военных целей" на территории РФ.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Учитывая удары России по гражданским, мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", - отметил Гертлинг, комментируя удары России по харьковскому "Эпицентру".

По словам генерала в отставке, внутри администрации Байдена продолжаются значительные дискуссии относительно того, должна ли Украина применять американское оружие для ударов по территории России.

Также читайте: Дополнительные Patriot для Украины и снятие ограничений на удары западным оружием по РФ обсуждаются все больше, - Боррель

Гертлинг отметил, что существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать

В частности, позволив Украине применять американское оружие против целей в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского диктатора Владимира Путина, который будет активно заявлять, что США нападают на Россию, якобы используя "украинские прокси силы", добавил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен убеждает Байдена снять запрет для Украины на удары по территории РФ американским оружием, - NYT

Удары по территории РФ американским оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ, - "слуга народа" Чернев
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Топ комментарии
+9
Очередной решительный бывший-колишний...
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28.05.2024 09:14
+8
Огидно спостерігати як колись крутий та сміливий американський ковбой тепер продовжує стятись на власні ковбойські чоботи...
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28.05.2024 09:15
+5
німці за передачу таурус але є шольц
всі відомі політики та воєнні сша за дозвіл бити по території рф але є хтось...
узгодили воєнну допомогу та не поставили зброю в Україну бо заважало щось...
ф 16 нема, бо ***, чомусь...
висновок невтішний..
воює Україна...
а вирішує долю війни ХТО????????
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28.05.2024 09:44
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Очередной решительный бывший-колишний...
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28.05.2024 09:14 Ответить
мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия, но, существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать Источник:
Скорее всего мощный аналитик
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28.05.2024 10:07 Ответить
Огидно спостерігати як колись крутий та сміливий американський ковбой тепер продовжує стятись на власні ковбойські чоботи...
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28.05.2024 09:15 Ответить
Краще дивитися,,сімпсонів", або ,,губку Боба" ,там більше реальності і правди ! Ковбої, дикий захід це все казки !!!
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28.05.2024 09:43 Ответить
А вибори?
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28.05.2024 09:20 Ответить
А раніше виборів ніколи не було? Найбільша помилка Заходу є те, що він почав заігрувати з комуняцькими режимами кацапії та китаю у гонитві за дешевою робочою силою та сировиною (у тому числі й енергетичною).
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28.05.2024 09:48 Ответить
У нас таких же "экспертов" с прогнозами на телемарафоне полно... Когда от Харькова руины останутся, тогда может и соизволят дать разрешение.
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28.05.2024 09:25 Ответить
Невже після цього у харків'ян не зміняться погляди на "маршала жукова"? От просто цікаво.
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28.05.2024 09:50 Ответить
це все, що тебе зараз хвилює? люди гинуть щодня, руйнують житлові будинки, підприємства!
ворог лізе з різних боків, летять ракети, бомби, дрони щодня.
"Хартія", Кракен", 3 ОШБр, 92 ОШБ - харківські підрозділи воюють на всіх найскладніших ділянках фронту і тут ти такий вирішив потужно пукнути, сидячи в глибокому тилу!
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28.05.2024 12:06 Ответить
У дуже, дуже, дуже глибокому тилу! Аж за 80 км від лінії фронту...
вова, ти б оце не бризкав даремно слиною; я глибоко співчуваю не тільки харків'янам, а й усім українцям, котрим дістається від кацапні. До мого міста теж регулярно прилітають "гостинці" від андрофагів. А те, що я тут "пукаю", то так вирішив мій районний військомат ше у 2014-му; там мені тоді сказали: "дєдушка, вам уже пора думать нє о войнє, а о свойом здаров'є, бойцов у нас бєз вас хватаєт".
А ти, вова, мабуть у Кракені воюєш, чи прямо з шанцю на самому передку зі мною сперечаєшся?
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28.05.2024 16:33 Ответить
стёпа, ти вчинив погано як людина, коли вирішив рідко пукнути, як тобі здалося крутезним та доречним не в тему і не в той час! але ти стійкий боєць і вирішив сиранути на повну! ниття та виправдання твого обсеру такі собі: спiвчуття(залиш собi, це не щиро), вік(бла-бла-бла), 80 км(це велика відстань) дєдушка, військкомат передумав(кумедний пздж) - все це пiстна хня! щось ще вигадаєш, обов'язково напиши!
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28.05.2024 18:04 Ответить
Боже, підштовхни їх куди треба, бо куди не треба вони й самі влізуть!
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28.05.2024 09:29 Ответить
То що ще має прилетіти щоб вони нарешті розродилися отим дозволом? Може щось по Америці від кацапів має прилетіти?
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28.05.2024 09:40 Ответить
А чи не запізно такі дії кацапні їх "************"? Чи американські чинуші ніколи не чули про пологовий будинок та будинок культури у Маріку та численні ракетні удари по ТРК у містах по усій Україні?
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28.05.2024 09:42 Ответить
німці за передачу таурус але є шольц
всі відомі політики та воєнні сша за дозвіл бити по території рф але є хтось...
узгодили воєнну допомогу та не поставили зброю в Україну бо заважало щось...
ф 16 нема, бо ***, чомусь...
висновок невтішний..
воює Україна...
а вирішує долю війни ХТО????????
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28.05.2024 09:44 Ответить
Не "хтось", а "шось". Це--кремлівські гроші у кишенях західних політиків, держслужбовців та медійників. Тільки вони самі не бажають цього помічати, бо ж у них "немає корупції, а є просто "інший погляд" на деякі речі стосовно світового правопорядку...
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28.05.2024 09:57 Ответить
і я про те, але образно...
всі або куплені за живі гроші або у якихось газпромах в долі чи на посадах.
ось і маємо...
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28.05.2024 10:02 Ответить
Та вони як били по цивільній інфраструктурі, так і будуть бити, а ви продовжуйте гратись у "підштовхуваня".
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28.05.2024 09:49 Ответить
Вспомните на этом фоне бредни польского *******, как в ответ Америка "малой кровью, могучим ударом"
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28.05.2024 10:10 Ответить
Жахне по території України, а не по росії - сильна заява. Ніби після ядерного удару комусь буде важливо, скільки орків здохне на окупованій території.
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28.05.2024 10:35 Ответить
"************".. А треба ще й підсрачника дати, щоб прискорити "підштовхи"??
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28.05.2024 10:14 Ответить
Якщо ми маємо бити тільки по своїй території, то хай і Росія б'є тіко по своїй!
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28.05.2024 10:16 Ответить
Може досить вже пащекувати?
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28.05.2024 10:30 Ответить
Гертлінг - добре. Але все ж краще Гатлінг.

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28.05.2024 10:34 Ответить
Геноцид лошадок в трусиках
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28.05.2024 13:15 Ответить
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг вважає, чергова американська куйня
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28.05.2024 10:38 Ответить
американці не схвалюють, але і не забороняють. Блінкин все чьотко в Києві пояснив.
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28.05.2024 10:39 Ответить
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28.05.2024 11:42 Ответить
Ну уже понятно!
Боль и кровь, сумашедшие потери - и только так просыпается хваленый Запад.
Им не больно, сыто комфортно.
А последствия хождения по краю бездны - это рассуждать не политкоректно, розовые пони могут огорчиться
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28.05.2024 13:01 Ответить
 
 