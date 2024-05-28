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Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира

Шарль Мішель та Володимир Зеленський

Глава Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 28 мая, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель сообщил в соцсети Х.

"Пообщались по телефону с президентом Владимиром Зеленским о последних событиях в Украине и подготовке к Мирной конференции в Швейцарии", - отметил он.

Президент Евросовета подчеркнул, что широкое глобальное участие имеет решающее значение для создания рамок, в которых защищаются фундаментальные принципы Устава ООН и международного права.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 90 стран.

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Zєльонський два роки сцяв усим в очі про мир, розповідаючи про "Мір в глахах путіна". До чого все це привело відомо. Тепер воно знову розгойдує ту саму гойдалку про "мір". Який "мір" може бути під час війни?!? Хочеш миру готовся до війни.
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28.05.2024 12:37 Ответить
 
 