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Министры обороны стран ЕС рассмотрят возможность отмены запрета на удары по РФ западным оружием, - Боррель

боррель

На заседании совета ЕС на уровне глав Минобороны будут рассматривать вопрос об отмене запрета на применение западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Также стоит вопрос о том, позволим ли мы использовать вооружение за территорией Украины, на территории России. Некоторые страны-члены начали решать этот вопрос. Это еще одна важная тема, которую нужно обсудить сегодня", - сказал дипломат.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что каждая страна принимает решение по этому поводу на национальном уровне.

"Снятие ограничений - это национальные решения, а не решение всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружение, которое они поставили Украине, другие же - ввели. Я считаю, сейчас пришло время пересмотреть эти ограничения", - пояснил он.

По словам Столтенберга, решение отдельных стран снять такой запрет не делают Североатлантический альянс участником конфликта.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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Орбан проти - в вас же одностаиність
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28.05.2024 13:43 Ответить
Орган - кацапський прихвостень, а кацапське то синоніми слів гнилий, опущений, боягуз, непотрібний, і тому рахуватися з ним ніхто не буде!
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28.05.2024 13:49 Ответить
Тфу орбан, хоча враховуючи що він прихвостень х@йла орган теж підходить, щоправда тільки у разі якщо статевий
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28.05.2024 13:50 Ответить
Да! И только так! Иначе, это означает воевать с завязанными руками и глазами! И бить, и уничтожать оккупационную инфраструктуру в их глубоком тылу! На войне, как на войне!!
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28.05.2024 13:47 Ответить
Балабольня, говорильня...на виході лише стурбованість.
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28.05.2024 13:49 Ответить
Як же вони вже зайобали ці сцикливі західні говоруни!
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28.05.2024 13:50 Ответить
Постарайтеся розглядати не пару років
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28.05.2024 13:51 Ответить
 
 