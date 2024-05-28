ГБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов на Харьковщине, вопрос фортификаций также рассматривается, - спикер Сапьян

Сейчас Государственное бюро расследований выясняет, можно ли было бы избежать прорыва врага во время наступления на севере Харьковской области. Открыты уголовные производства.

Об этом заявила спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Прорыв врага на Харьковщине

Как напомнила Сапьян, 10 мая враг сумел прорвать первый эшелон обороны, что позволило ему захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) и мирному населению.

Уголовные производства

Сейчас ГБР вместе с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины (СБУ), а также подразделениями "Харків" и "Хортиця" выясняют все обстоятельства. Все события восстанавливаются поминутно. В частности были открыты уголовные производства по предварительным квалификациям относительно:

самовольного оставления поля боя;

небрежного отношения к военной службе.

Уже после выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны избежать вражеского прорыва и кто должен нести за это ответственность.

По словам спикера ГБР, вопрос возведения фортификаций также рассматривается.

"С одной стороны, мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой - о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе, почему не было надлежащих фортификационных сооружений", - добавила она.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харків". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.