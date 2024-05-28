ГБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов на Харьковщине, вопрос фортификаций также рассматривается, - спикер Сапьян
Сейчас Государственное бюро расследований выясняет, можно ли было бы избежать прорыва врага во время наступления на севере Харьковской области. Открыты уголовные производства.
Об этом заявила спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
Прорыв врага на Харьковщине
Как напомнила Сапьян, 10 мая враг сумел прорвать первый эшелон обороны, что позволило ему захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) и мирному населению.
Уголовные производства
Сейчас ГБР вместе с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины (СБУ), а также подразделениями "Харків" и "Хортиця" выясняют все обстоятельства. Все события восстанавливаются поминутно. В частности были открыты уголовные производства по предварительным квалификациям относительно:
- самовольного оставления поля боя;
- небрежного отношения к военной службе.
Уже после выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны избежать вражеского прорыва и кто должен нести за это ответственность.
По словам спикера ГБР, вопрос возведения фортификаций также рассматривается.
"С одной стороны, мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой - о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе, почему не было надлежащих фортификационных сооружений", - добавила она.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.
В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.
На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харків". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
І це для того щоб замилити очі здачею Херсонської та Запорізької областей. Разом з АЕС.
Там нікого не знайдуть, хоча всі сидять в ОП
це, вже якийсь грьобаний сюрреалізм!
тупорилі мєнти, аналізують дії військових?
****, що б я так жив!
- хто ж з менеджерів-подєльників Зеленського мародера-какаразніци схоче відповідати за свої злочини?
А критерії будуть з WOT? Чи може з радянської вигадки про "28 панфіловців"?
Вони дійсно повірять, що 3 САУ та 2 танки могли зупинити механізовані колони рашистів? А при цьому ще арта і КАБи прилітають...
Якби офіс дєрьмака направляв стільки ж зусиль на обороноздатність України, скільки він вкладає у відмазування найвеличнішого і перекладання їхніх "проє@алі" на військових, колективний Захід чи Пороха, то може щось і зрушило б з місця, але не в реальності "дєрьмаківської теплої ванни", нажаль
Вчора Юра Бутусов робив стрім. Сиділи у власноруч виритих заступами окопах із калашами та, максімум, ротним гранатометом.
Вовчанськ взагалі лише погранці прикривали з легкою стрілецькою. За ними нікого не було.
Хенерал Пампушкін явно геній!
Звісно, що можна було б ще згадати дорогу на Вовчанськ, а не побудову ліній оборони, але ж кероване ОПою ДБР не буде приймати цей факт до уваги, бо то ж було ДО прориву, а вони розслідують прорив...
Якось так...
Не буду пальцем показувати !
арєстовіч відповів: ********.
всьо! справа закрита.
Зараз ні, тільки чотири цифри - 2019.
Все: 2019 і більше нічого.
Я думаю, люди розуміють, який рік став фатальним для України.
Радитись вже не будуть - винними будуть сержант - командир відділення та 6-7 його хлопців.
🔸недбалого ставлення до військової служби.
Тобто те, шо у вас 3-є придатних на 300 мобілізованих - ви того не будете розглядати, так як бусифікація без розбору пенчіонерів - це ваш наказ. Окей окей. А то шо фортифікації не будувалися і не контролювалися Генштабом - теж невістка всралася?
- самовільного залишення поля бою;
- недбалого ставлення до військової служби;
Також, в ході кримінального провадження з'ясовуються обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд.
Прогноз розвитку справи:
Самовольне залишення поля бою - визнають винними когось з особового складу.
Недбале ставлення до військової служби - визнають винними когось з особового складу, можливо дійдуть до взводних/ротних.
Фортифікаці - не буде нічого, бо неможливо провести слідчі дії на території, що вже окупована. Справа заглохне.
Висновок: ДБР (як і завжди) виконує функцію пошуку крайніх. І, головне, щоб це ніяким чином не привело до ОП та Зеленського, бо всі ж пам'ятають, як у квітні Зеленський вєщал: "Харків сьогодні захищений, - Зеленський про вкиди росіян щодо наступу на місто" https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kharkiv-sohodni-zakhyshchenyy-zelenskyy-pro-vkydy-rosiyan-shchodo-nastupu-na-misto
Може ДБР розслідує, чому просрали вторгнення, південь здали? Чи можна вийти на шефа?