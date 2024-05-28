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Новости Война
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Харьковщина (5576) ГБР (2814)

ГБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов на Харьковщине, вопрос фортификаций также рассматривается, - спикер Сапьян

дбр

Сейчас Государственное бюро расследований выясняет, можно ли было бы избежать прорыва врага во время наступления на севере Харьковской области. Открыты уголовные производства.

Об этом заявила спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Прорыв врага на Харьковщине

Как напомнила Сапьян, 10 мая враг сумел прорвать первый эшелон обороны, что позволило ему захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) и мирному населению.

Уголовные производства

Сейчас ГБР вместе с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины (СБУ), а также подразделениями "Харків" и "Хортиця" выясняют все обстоятельства. Все события восстанавливаются поминутно. В частности были открыты уголовные производства по предварительным квалификациям относительно:

  • самовольного оставления поля боя;
  • небрежного отношения к военной службе.

Уже после выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны избежать вражеского прорыва и кто должен нести за это ответственность.

По словам спикера ГБР, вопрос возведения фортификаций также рассматривается.

"С одной стороны, мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой - о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе, почему не было надлежащих фортификационных сооружений", - добавила она.

Также читайте: Прорыв границы на Харьковщине: В ГБР подтвердили, что начали расследование. ВИДЕО

Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харків". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+12
..а за чонгари, північ Київщини, Мрію, Південь, ЗАЕС.... перевірити кишеньково дермово-портново-татаровському ДБР, напевне, не було звоника з ОПи..
- хто ж з менеджерів-подєльників Зеленського мародера-какаразніци схоче відповідати за свої злочини?
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28.05.2024 14:02
+11
нэнэ!
це, вже якийсь грьобаний сюрреалізм!
тупорилі мєнти, аналізують дії військових?
****, що б я так жив!
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28.05.2024 13:57
+11
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28.05.2024 13:58
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Найвеличнішей вже перевірку проводив чи єто другоє?
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28.05.2024 13:54 Ответить
Якраз тут вони перевірку зроблять! Бо тут прорив стосується декількох сіл і вовчанська.
І це для того щоб замилити очі здачею Херсонської та Запорізької областей. Разом з АЕС.
Там нікого не знайдуть, хоча всі сидять в ОП
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28.05.2024 14:18 Ответить
Да! - прочухали
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28.05.2024 13:57 Ответить
нэнэ!
це, вже якийсь грьобаний сюрреалізм!
тупорилі мєнти, аналізують дії військових?
****, що б я так жив!
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28.05.2024 13:57 Ответить
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28.05.2024 13:58 Ответить
вот же ш ІПСО
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28.05.2024 15:42 Ответить
А чи можна було уникнути прориву на півдні?
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28.05.2024 14:01 Ответить
Звичайно. Якби хоч трохи фортифікацій збудували та замінували.
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28.05.2024 14:36 Ответить
..а за чонгари, північ Київщини, Мрію, Південь, ЗАЕС.... перевірити кишеньково дермово-портново-татаровському ДБР, напевне, не було звоника з ОПи..
- хто ж з менеджерів-подєльників Зеленського мародера-какаразніци схоче відповідати за свої злочини?
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28.05.2024 14:02 Ответить
от сукі ваєнньіє, скажьі?
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28.05.2024 14:05 Ответить
ЗЕ зруйнував військову прокуратуру (здається, осінню 2019-го), всі її структури, а тепер ті, хто ніц не тямить у військовій справі будуть розслідувати дії військових у бойовій обстановці? Круть!
А критерії будуть з WOT? Чи може з радянської вигадки про "28 панфіловців"?
Вони дійсно повірять, що 3 САУ та 2 танки могли зупинити механізовані колони рашистів? А при цьому ще арта і КАБи прилітають...

Якби офіс дєрьмака направляв стільки ж зусиль на обороноздатність України, скільки він вкладає у відмазування найвеличнішого і перекладання їхніх "проє@алі" на військових, колективний Захід чи Пороха, то може щось і зрушило б з місця, але не в реальності "дєрьмаківської теплої ванни", нажаль
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28.05.2024 14:10 Ответить
У 125-ої нема ні танків, не важкої арти, бо ТрО.

Вчора Юра Бутусов робив стрім. Сиділи у власноруч виритих заступами окопах із калашами та, максімум, ротним гранатометом.

Вовчанськ взагалі лише погранці прикривали з легкою стрілецькою. За ними нікого не було.

Хенерал Пампушкін явно геній!
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28.05.2024 15:36 Ответить
То я згадав (на додачу до всього) ще про "потужну допомогу" з 3 САУ та 2 танків, яку надали оборонцям.
Звісно, що можна було б ще згадати дорогу на Вовчанськ, а не побудову ліній оборони, але ж кероване ОПою ДБР не буде приймати цей факт до уваги, бо то ж було ДО прориву, а вони розслідують прорив...
Якось так...
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28.05.2024 15:58 Ответить
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28.05.2024 14:22 Ответить
а за 24 лютого 2022 року та наступні прорахунки - хтось уже відповів ?
Не буду пальцем показувати !
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28.05.2024 14:24 Ответить
так.
арєстовіч відповів: ********.
всьо! справа закрита.
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28.05.2024 14:30 Ответить
Питання підготовки фортифікацій мало бути першим.Але доблесне ДБР спочатку звинуватило військових.Синєгубов вже б мав сидіти,а не інтерв'ю роздавати.Зелені мародери.
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28.05.2024 14:35 Ответить
Знаєте, раніше хотілось тексти матюками писати.
Зараз ні, тільки чотири цифри - 2019.
Все: 2019 і більше нічого.
Я думаю, люди розуміють, який рік став фатальним для України.
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28.05.2024 15:02 Ответить
Люди ТАК, розуміть. Стадо ЗЕлених баранів та вівець ні.
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28.05.2024 15:21 Ответить
ДБР создовалось для рослідування економічних справ.Може для оскотиненого наріда війскові зберігають гроші в окопах,замість офшорів.
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28.05.2024 15:05 Ответить
А шо, хтось з того ДБР був у ЗСУ хочаб рядовим, шо вони шось там з'ясовують? Я не кажу про то шоб це з'ясовувати треба буди кадровим військовим, шось розуміти у тактиці та стратегії і богато ще у чому, для чого треба постійно навчсатись військовій справі на різних курсах у різних академіях тощо. є у складі ДБР такі? Назовіть. Чі вони будуть радитись з цього приводу з паааалковником Гриценко або з ХЕРнералом-армії Кузьмуком?
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28.05.2024 15:15 Ответить
"... ми говоримо про самовільне залишення поля бою" - Джерело:

Радитись вже не будуть - винними будуть сержант - командир відділення та 6-7 його хлопців.
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28.05.2024 15:39 Ответить
Можна було! Можна! Якби в квітні 19-го дебіли прийняли ліки і не прийшли на виборчі дільниці.
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28.05.2024 15:40 Ответить
🔸 самовільного залишення поля бою;
🔸недбалого ставлення до військової служби.

Тобто те, шо у вас 3-є придатних на 300 мобілізованих - ви того не будете розглядати, так як бусифікація без розбору пенчіонерів - це ваш наказ. Окей окей. А то шо фортифікації не будувалися і не контролювалися Генштабом - теж невістка всралася?
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28.05.2024 15:40 Ответить
А що там в цьому самому НБР є фахівці з військової справи? Краще б крадіїв у владі ловили..
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28.05.2024 15:55 Ответить
Кероване ОПою ДБР шукає кого зробити винуватим в ігноруванні загрози наступу кацапів замість Херпіду Першого.
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28.05.2024 15:59 Ответить
Як відомо з доповіді прессекретаря, відкриті кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями щодо:
- самовільного залишення поля бою;
- недбалого ставлення до військової служби;

Також, в ході кримінального провадження з'ясовуються обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд.

Прогноз розвитку справи:

Самовольне залишення поля бою - визнають винними когось з особового складу.
Недбале ставлення до військової служби - визнають винними когось з особового складу, можливо дійдуть до взводних/ротних.
Фортифікаці - не буде нічого, бо неможливо провести слідчі дії на території, що вже окупована. Справа заглохне.

Висновок: ДБР (як і завжди) виконує функцію пошуку крайніх. І, головне, щоб це ніяким чином не привело до ОП та Зеленського, бо всі ж пам'ятають, як у квітні Зеленський вєщал: "Харків сьогодні захищений, - Зеленський про вкиди росіян щодо наступу на місто" https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kharkiv-sohodni-zakhyshchenyy-zelenskyy-pro-vkydy-rosiyan-shchodo-nastupu-na-misto
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28.05.2024 16:17 Ответить
Класика українського жанру: "Наказаніє нєвіеовних і награждение непричасних". Зараз будуть кошмарити показово солдат, щоб інших подохли мовчки, а не про якісь фортифікації запитували. М'ясники.

Може ДБР розслідує, чому просрали вторгнення, південь здали? Чи можна вийти на шефа?
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28.05.2024 16:52 Ответить
В січні 1945 року ЧА почала наступ в Польщі, Варшава попадала в оточення. Гарнізону була жменька - 5 фортечних батальонів. Комендант запросив дозвіл на вихід, начоперативного відділу Генштабу Бонін санкціонував вихід з міста. Гітлер взнав через добу, впав в буйство, арештували і Боніна і офіцерів-операторів. Генштаб вперся і визнав такий відхід своєчасним і вірним. Бонін до кінця війни просидів в концтаборі, операторів розжалували. А до того Генштаб не раз ставив питання про відхід з Варшави. Все впиралось у впертість Адольфа, який у кінці війни, за свідченням Гудеріана, став повністю наркозалежним.
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28.05.2024 18:10 Ответить
Це ганьба, коли ручні органи по команді шукають винних серед військових - не маючи жодного на те знань.
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28.05.2024 18:15 Ответить
 
 