Суд взял под стражу должностное лицо Одесского ТЦК, который через систему "Оберіг" сделал "непригодными" 138 уклонистов
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения должностному лицу Приморского районного ТЦК и СП, который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, которые хотят избежать мобилизации.
Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что следственный судья удовлетворил ходатайство правоохранителей, назначив подозреваемому военному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 242 240 гривен.
По версии следствия, военнослужащий Приморского РТЦК и СП в г. Одессе, имея право доступа к системе "Оберіг", противоправно обеспечил несанкционированное внесение изменений в учетных карточках 138 военнообязанных лиц.
Во время судебного разбирательства чиновника ТЦК не задерживали. Он может обжаловать решение суда, пока оно не вступило в силу.
Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что схема уклонения от мобилизации, в которую был вовлечен фигурант расследования, начала действовать в июле 2023 года.
Известно о 138 военнообязанных, которых он фиктивно сделал непригодными для военной службы.
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Бо для того щоб відмазать 140 здорових, але з 10.000$, треба забрати 140 хворих, але без бабла..
вчора марафн сказав що він збагатів на мільйон гривень бо брав по 3-7к баксів з кожного
в середньому 5
я порахував... 5 на 138= 690к баксів на 40 = *****, точно мільйон. а де ще 25 лямів?
а хузна...
бугалтеру треба дати орден..
під дію закону, відбере у селян, ще пару трійку бусиків, і буде щастя в одеській області!