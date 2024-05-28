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Одесса (7739) мера пресечения (421) уклонисты (650) ТЦК (388)

Суд взял под стражу должностное лицо Одесского ТЦК, который через систему "Оберіг" сделал "непригодными" 138 уклонистов

Посадовця Одеського ТЦК взяли під варту

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения должностному лицу Приморского районного ТЦК и СП, который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, которые хотят избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что следственный судья удовлетворил ходатайство правоохранителей, назначив подозреваемому военному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 242 240 гривен.

По версии следствия, военнослужащий Приморского РТЦК и СП в г. Одессе, имея право доступа к системе "Оберіг", противоправно обеспечил несанкционированное внесение изменений в учетных карточках 138 военнообязанных лиц.

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Во время судебного разбирательства чиновника ТЦК не задерживали. Он может обжаловать решение суда, пока оно не вступило в силу.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что схема уклонения от мобилизации, в которую был вовлечен фигурант расследования, начала действовать в июле 2023 года.

Известно о 138 военнообязанных, которых он фиктивно сделал непригодными для военной службы.

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Топ комментарии
+12
Когда будет-"взяли под стражу должностное лицо ТЦК который отправлял в ЗСУ больных людей"?
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28.05.2024 15:40
+6
Серйозна застава, цілих 6 тисяч доларів
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28.05.2024 15:43
+4
Ну вот теперь понятно почему ТЦК каждый день отлавливают тысячи ухилянтов а на фронте все равно людей не хватает потому что они до фронта не доезжают. Особенно смешно что сумму залога суд назначил меньше чем откуп за одного ухилянта.
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28.05.2024 16:00
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138 * 10000$ ...
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28.05.2024 15:39 Ответить
Когда будет-"взяли под стражу должностное лицо ТЦК который отправлял в ЗСУ больных людей"?
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28.05.2024 15:40 Ответить
Ніколи, бо це пряма вказівка влади.
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28.05.2024 15:54 Ответить
Тоді не вистачіть СІЗО...
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28.05.2024 16:19 Ответить
Яких сізо? Взяли 300 чоловік - план виконали! А то шо з них 3-є годні кордон захищати на Харківщині - це проблема вже бригади. А потім хто виннтй? Сирський? Павлюк? Звісно шо ні, винний 50-ти річний сержант, шо йому здоровʼя і сили не хватило. Та командування бригади, шо лінію не втримали.
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28.05.2024 16:33 Ответить
А це ті самі люди.
Бо для того щоб відмазать 140 здорових, але з 10.000$, треба забрати 140 хворих, але без бабла..
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28.05.2024 16:24 Ответить
Ніколи. На це явно дана санкція від командування сухопутних військ. Інакше вони би так нагло себе не вели
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28.05.2024 16:31 Ответить
Серйозна застава, цілих 6 тисяч доларів
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28.05.2024 15:43 Ответить
застава це плата 1 "ухилянта"
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28.05.2024 16:03 Ответить
тай рахують добре...
вчора марафн сказав що він збагатів на мільйон гривень бо брав по 3-7к баксів з кожного
в середньому 5
я порахував... 5 на 138= 690к баксів на 40 = *****, точно мільйон. а де ще 25 лямів?
а хузна...
бугалтеру треба дати орден..
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28.05.2024 16:09 Ответить
Сожрала тля (с)...
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28.05.2024 16:25 Ответить
зелена тля!!!
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28.05.2024 17:55 Ответить
І що далі? а мусорву будете заджати за ухилянство?
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28.05.2024 15:50 Ответить
а, на його місце прийшов, молодий голодний, злий.
під дію закону, відбере у селян, ще пару трійку бусиків, і буде щастя в одеській області!
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28.05.2024 15:52 Ответить
Ну вот теперь понятно почему ТЦК каждый день отлавливают тысячи ухилянтов а на фронте все равно людей не хватает потому что они до фронта не доезжают. Особенно смешно что сумму залога суд назначил меньше чем откуп за одного ухилянта.
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28.05.2024 16:00 Ответить
ну не ломать же конвеер.. заменят лиш шестеренку , и поехали дальше..
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28.05.2024 16:04 Ответить
ще трохи, і не буде кому зброю давати..
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28.05.2024 16:14 Ответить
цікаво, яку ухвалу по запобіжному заходу винесе антикорсуд по колишньому заступнику дермака А.смірнову (судове засідання йде якраз зараз)
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28.05.2024 16:14 Ответить
138х8000 в сер =1млн 104 тис доляріів. з ким не поділився ?? дурний жлоб
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28.05.2024 16:28 Ответить
В тому то і біда, шо за сраку беруть лише тих, хто не поділився. А вот якшо ти побив призовника, забра у нього телефон, тримав троє діб, шо родичі не знали де він - це все ок. Ту проблеми нема. Він же 50-ти річний злісний ухилянт
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28.05.2024 16:28 Ответить
 
 