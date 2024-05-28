Депутаты Киевсовета из "УДАРа Виталия Кличко" инициируют декларирование бизнесом отсутствия связей с РФ, - Белоцерковец

Фракция "УДАР Виталия Кличко" инициирует новые правила аренды земли бизнесом. При заключении договора аренды коммунальной земли предприниматели должны декларировать то, что они не платят налоги в РФ. В случае выявления недостоверных данных с такими лицами договор аренды будет расторгнут. Соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском городском совете.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Платишь налоги в российский бюджет - не сможешь вести бизнес в Киеве. Конечно, выявление коллаборационистов, финансирующих российскую армию, - это дело прежде всего СБУ, но на уровне местного самоуправления должны сделать соответствующие шаги. В итоге у нашей команды из "УДАРа" появилась идея помочь таким "бизнесменам" определиться: зарегистрировали проект решения, которым запрещается лицам, которые платят налоги в России, оформлять в аренду земельные участки коммунальной собственности в Киеве", - написал Белоцерковец.

Депутат отметил, что, несмотря на то, что российская агрессия продолжается уже третий год, до сих пор есть "бизнесмены", которые пытаются работать и здесь, и в России.

"Чего далеко ходить: даже депутат ВР, председатель ВСК против Киева, "слуга народа" Виталий Безгин ходит под обвинением ГБР в ведении бизнеса с депутатом-единороской", - привел пример Белоцерковец.

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УДАР предлагает аннулировать право пользования землей в столице тем бизнесам, которые платят налоги в российский бюджет.

"Предлагается, чтобы желающие взять их (земельные участки, - ред.) в аренду подавали в Департамент земельных ресурсов КГГА гарантийные письма об "отсутствии пребывания под прямым или опосредованным контролем физических или юридических лиц Российской Федерации". Если окажется, что кто-то из арендаторов солгал и платит налоги в России, его право на использование коммунальными земельными участками будет аннулировано", - подчеркнул Белоцерковец.

Таким образом, налогоплательщики в российский бюджет не смогут работать в украинской столице, подчеркнул сопредседатель фракции УДАРа.

"Уверен, что людям, которые платят налоги в бюджет страны-врага, а соответственно, спонсируют выработку и закупку оружия, из которого он потом бьет по украинцам, нечего делать в Киеве", - резюмировал Белоцерковец.

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