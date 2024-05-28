ВСУ как минимум 1 раз использовали Рatriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет, - Bild
Силы обороны один раз применили немецкий Patriot по своему усмотрению из-за чего Германия и США угрожали остановить поставки ракет для системы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bild.
Издание отмечает, что в то время как Россия выпускает почти 5000 снарядов на Харьков в день, Украине не разрешено выстрелить ни одним западным снарядом по территории РФ.
"Украине также не разрешено использовать западные ПВО против российских самолетов - ей приходится ждать, пока бомбардировщики выпустят свои крылатые ракеты и они уже пролетят над украинской территорией, чтобы бороться с ними.
По данным Bild, украинская армия как минимум один раз применяла систему Patriot из Германии для самостоятельных действий. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если такое повторится", - пишет издание.
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Я си тащу! (с)
Мир и люди должны знать этих подонков.
Гітлеру просто треба було не нападати на англію і запросити американський бізнес інвестувати в їх економіку... тоді б все в нього було б по іншому
Вони перед війною до речі кредитували нацистів і завдяки тим кредитам вони і збудували рейх та вилізли з економічної жоп...
Щас подделать голос, звонок - вообще не проблема.
я вже не кажу про роки розробок і міліарди коли наш бюджет тільки виживає за рахунок кредитів та допомоги від заходу
Вкраїнчикам треба зрозуміти що їм ніхто нічого не винен і якщо бити туди куди хочете то треба своє мати.
На згадку: у 18-19 роках було затверджено розробку вітчизняного ЗРК "Кільчень" але фактичні роботи так і не розпочались.
Зуб даю, питання вирішиться.
Ці дебили, кацапи №2. Вони розуміють лише таку мову.