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Германия (6726) Patriot (251)

ВСУ как минимум 1 раз использовали Рatriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет, - Bild

patriot

Силы обороны один раз применили немецкий Patriot по своему усмотрению из-за чего Германия и США угрожали остановить поставки ракет для системы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bild.

Издание отмечает, что в то время как Россия выпускает почти 5000 снарядов на Харьков в день, Украине не разрешено выстрелить ни одним западным снарядом по территории РФ.

"Украине также не разрешено использовать западные ПВО против российских самолетов - ей приходится ждать, пока бомбардировщики выпустят свои крылатые ракеты и они уже пролетят над украинской территорией, чтобы бороться с ними.

По данным Bild, украинская армия как минимум один раз применяла систему Patriot из Германии для самостоятельных действий. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если такое повторится", - пишет издание.

Также читайте: Нидерланды вместе с партнерами планируют как можно быстрее собрать систему Patriot и передать ее Украине, - министр обороны Оллонгрен
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Топ комментарии
+44
Тварі! Ну, чекайте коли рашка разом з собою дійсно не перетворить світ на ядерний попіл! Мабуть він вже цього заслуговує! І почнеться нова цивілізація!
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28.05.2024 17:29
+31
Ойе я розумію - союзники, рівня бог! "Посмієте вдарити по ворогові - залишимо вас на знищення без ракет ППО!"
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28.05.2024 17:28
+28
А чего ж россии не воевать. Бейте по Украине, по жилым домам, по типографии, по электростанциям и газосховыщам. И знайте, что в ответ ничего не прилетит. Партнеры не позволят по вам в ответ бить. Не позволят уничтожать ваши военные объкты. Так что вперед!
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28.05.2024 17:34
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Уявив собі, як персюки та вузькоокі погрожують ***** за використання їх озброєнь по території України.
Я си тащу! (с)
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28.05.2024 18:29 Ответить
Нужно записывать эти разговоры и угрозы - и публиковать в открытый доступ - кто конкретно звонил, фамилия, должность и т.п.

Мир и люди должны знать этих подонков.
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28.05.2024 18:31 Ответить
Во идиоты.. А вр время Второй Мировой войны американцы тоже, наверное, запрещали летать на американских самолетах над Германией, и американским танкам тоже было запрещено ездить по немецкой земле.. )
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28.05.2024 18:33 Ответить
Під час другої світової якби у нацистів було б стільки ресурсів як у орків і там ще б працювали американські компанії.... то б було те саме...

Гітлеру просто треба було не нападати на англію і запросити американський бізнес інвестувати в їх економіку... тоді б все в нього було б по іншому

Вони перед війною до речі кредитували нацистів і завдяки тим кредитам вони і збудували рейх та вилізли з економічної жоп...
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28.05.2024 20:28 Ответить
ланцюг на метер добавили, миску на два метри відсунули
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28.05.2024 18:35 Ответить
А может это кремлевские пранкеры звонили?

Щас подделать голос, звонок - вообще не проблема.
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28.05.2024 18:39 Ответить
Желаю чтобы США и Германия всегда использовали свое оружие, боеприпасы только над своей территорией. Я думаю, что это придаст безопасности всем им.
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28.05.2024 18:43 Ответить
Безперечно.
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28.05.2024 22:43 Ответить
Українці мають лише право подохнути в окопах... але жодним чином не перемогти у війні, ось і вся правда про допомогу Заходу...
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28.05.2024 18:46 Ответить
Пістец союзнічки🤯
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28.05.2024 18:51 Ответить
Украине пора поднимать вопрос о возобновлении ядерного статуса
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28.05.2024 19:06 Ответить
Нам не нужно поднимать никакие вопросы. Просто делаем ЯО боеголовки под наши БПЛА а потом заявляем всему миру, что у нас есть ЯО и пусть партнеры и враги делают с этой инфой что хотят. Если дошло до маразма, что нам прямо говорят: "Мы не хотим, чтобы в Харькове жили люди" то о каких компромисах может быть речь.
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28.05.2024 19:44 Ответить
З такою кількістю підарів і зрадників з українськими паспортами це майже нереально ...
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28.05.2024 19:47 Ответить
Что значит делаем? На это ведь ушли бы годы, или не? Появилась методичка в интернете как делать ЯО? Я что то пропустил?
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28.05.2024 20:24 Ответить
Смішно, ми готові ракети Грім2 та Нептун запустити в серію не можемо .... а ви про ЯО яке потрібно ще десь випробовувати....

я вже не кажу про роки розробок і міліарди коли наш бюджет тільки виживає за рахунок кредитів та допомоги від заходу
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28.05.2024 20:31 Ответить
Хто платить гроші той і замовляє музику.

Вкраїнчикам треба зрозуміти що їм ніхто нічого не винен і якщо бити туди куди хочете то треба своє мати.

На згадку: у 18-19 роках було затверджено розробку вітчизняного ЗРК "Кільчень" але фактичні роботи так і не розпочались.
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28.05.2024 19:12 Ответить
********,сэр!!!
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28.05.2024 19:16 Ответить
Маючи таких "відважних" союзників, і ворогів не треба.
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28.05.2024 19:55 Ответить
Звичайно, що німці з американцями підари бо змушують нас воювати зі звязаними руками. Але я не розумію чому наші не бють по рашці тією зброєю якою західні союзники дозволяють це робити. Наприклад, англійською, є ще й інші країни які дозволяють.
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28.05.2024 20:25 Ответить
СОРОМ, всесвітній за такі дії союзників.
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28.05.2024 21:35 Ответить
ну можна сказати, що в такому випадку ми підірвемо західну АЕС при західному вітрі. Евакуювати людей, закласти вибухівку і купити попкорн.
Зуб даю, питання вирішиться.
Ці дебили, кацапи №2. Вони розуміють лише таку мову.
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28.05.2024 23:54 Ответить
Ну спробуйте зупиніть. І шо? Дибіли, вот реально
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29.05.2024 09:46 Ответить
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