Политика относительно применения американского оружия по территории РФ остается неизменной, - Госдепартамент США

Политика США относительно применения американского оружия Украиной по территории РФ остается неизменной.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер в ответ на просьбу прокомментировать позицию Вашингтона в этом вопросе после усиления ударов РФ по Харькову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины вне ее пределов. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что Украина не имеет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов",- отметил представитель Госдепартамента.

Миллер подчеркнул, что американская сторона не только делает заявления, но и подтверждает их конкретными пакетами военной помощи.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ.