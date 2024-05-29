В Формуле мира есть три пункта, которые поддерживают почти все страны: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, - Зеленский

Президент рассказал с какими тремя пунктами в Формуле мира соглашаются почти все страны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти пункты (Формулы мира - ред.) базируются именно на уставе ООН. Мы взяли три пункта - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию украинских детишек. То есть эти три момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить в ядерной безопасности и относительно атак на энергетику Украины", - пояснил Зеленский.

По его словам, все страны объединены вокруг упомянутых трех пунктов и это хороший сигнал для начала работы.

Читайте: Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph

"После этого на техническом уровне наши люди, представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов. Если эти три заработают, то все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", - отметил глава государства.

Он отметил, что именно по такой схеме продолжалась работа над "зерновым коридором" и это дало хорошие результаты.

Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Португалию. Там он подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Таким образом, Португалия стала уже 12-й страной, с которой Украина подписала соответствующее соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал о договоренностях с Испанией по усилению противовоздушной обороны Украины