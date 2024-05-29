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Зеленский (19042) Формула мира (78)

В Формуле мира есть три пункта, которые поддерживают почти все страны: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, - Зеленский

Зеленський про Формулу миру: є 3 пункти з якими згодні майже всі

Президент рассказал с какими тремя пунктами в Формуле мира соглашаются почти все страны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти пункты (Формулы мира - ред.) базируются именно на уставе ООН. Мы взяли три пункта - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию украинских детишек. То есть эти три момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить в ядерной безопасности и относительно атак на энергетику Украины", - пояснил Зеленский.

По его словам, все страны объединены вокруг упомянутых трех пунктов и это хороший сигнал для начала работы.

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"После этого на техническом уровне наши люди, представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов. Если эти три заработают, то все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", - отметил глава государства.

Он отметил, что именно по такой схеме продолжалась работа над "зерновым коридором" и это дало хорошие результаты.

Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Португалию. Там он подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Таким образом, Португалия стала уже 12-й страной, с которой Украина подписала соответствующее соглашение.

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Топ комментарии
+17
тобто вони гаряче підтримують лише те, від чого безпека самої України аж ніяк не залежить, я добре зрозумів найвеличнішого?...
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29.05.2024 00:50
+16
Три пункта три пука у калюжу!
Залишилось тільки саме тих "три пункта", які взагалі ні на що не впливають і питання "гарантій та безпеки" НЕ ВИРІШУЮТЬ!
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29.05.2024 01:01
+9
І як ці три пункти наближають мир?Загодувати китайців українськими зерновими і тоді вони перестануть помагати ху@ляндії?
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29.05.2024 01:00
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Правила форума Совет форумчан
Є інтрига . Форум нічого не дасть. Це факт. А от чи буде там Єрмак? Тоді про Лєну та скумбрію взагалі не актуально. нетряпкаякась веде таку політику свого сумнівнолегітимного владарювання , здаючи майбутнє своїх дітей , як батька з історією НЕперемоги України ... Страшно навіть подумати на кого він розміняв їхні долі - на Єрмакасомнойпрішьол сомнойіуйдьот?
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29.05.2024 00:42 Ответить
По дипломатичному протоколу на аудієнцію з королем беруть дружин,а Зеленський приперся туди з Єрмаком(може ми чогось не знаєм і вони таємно побрались),якщо він до короля Лєнку не взяв,то невже ви думаєте,що на форум Єрмак не поїде?Тай взагалі,цей форум-це дітище Єрмака,він вже два такі робив,цей буде третій.Просто його роздули,як контрнаступ з кавою в Ялті,тільки тому,що Зе треба щось продавати "корисним хом'ячкам",бо навіть серед них рейтинг "найвеличнішого" падає.
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29.05.2024 02:22 Ответить
Манафорт отримував бабло від Пінчука з Ахмєтовим й не декларував , за що й посидів трохи.А тут Расмуссени вже розумніші - відмивають їх від Єрмаківських намародерених з дпооги Заходу оцим форумом. Так, він посчез давненько - чи від Блінкена сховався чи форум готує . А нетряпкаякась кличе Байдена руку Козира тиснути...
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29.05.2024 02:46 Ответить
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29.05.2024 02:53 Ответить
відмивальщики мародерні
Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен започаткували Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України
Вершбоу ще є та ще якісь
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29.05.2024 02:55 Ответить
Мір ва всьом мірі є?
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29.05.2024 00:49 Ответить
Ще згадав: міру мір.
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29.05.2024 02:17 Ответить
тобто вони гаряче підтримують лише те, від чого безпека самої України аж ніяк не залежить, я добре зрозумів найвеличнішого?...
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29.05.2024 00:50 Ответить
Ініціатива України на міжнародному рівні дуже потрібна.

Недарма ху&ло бісеться від цього саміту.

Параша веде активну анті українську пропаганду по всему світу та витрачає на це шалені гроші.

Україна знаходиться під тиском з усіх боків.

Це все так. Але цей Саміт не повинен бути «програний» Україною.
Ми не знаемо всего про підготовку до саміту. Не знаемо варіантів…
З цім можно погодитися, якщо буде рузультат.

Але багатех турбує рівень професіоналізму «владної команди»- Зеленського, ярмарка та іншіх.
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29.05.2024 01:21 Ответить
Так.
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29.05.2024 06:52 Ответить
І як ці три пункти наближають мир?Загодувати китайців українськими зерновими і тоді вони перестануть помагати ху@ляндії?
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29.05.2024 01:00 Ответить
Весь цей цирк-шапіто потрібен лише для того, аби зробити з нелегетимного, найлегетимнішого. Тому це під такими високими гаслами за мир! Є хто проти миру?
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29.05.2024 07:43 Ответить
Три пункта три пука у калюжу!
Залишилось тільки саме тих "три пункта", які взагалі ні на що не впливають і питання "гарантій та безпеки" НЕ ВИРІШУЮТЬ!
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29.05.2024 01:01 Ответить
Ага, значить:
1. Продовольча безпека - дайте нам ще більше красти на зерні та інших продуктах, бо я кожен місяць втрачаю мільярди, які ще треба моїм друзям на серіали та іншу хню виділити.
2. Ядерна безпека- ну петріотами та іншими засобами обставили центр Києва, прості ракети мене не вб'ють, а от ядерною можуть мінуснути мене і всю опу з слугами урода разом взятими. Світ ,забезпеч мені гарантії.
3. Соціальні гарантії- ну для піара потрібно повертати 2-3дітей хоч би в місяць. Хня що я своїми діями сотні тисяч людей дав захопити.

І це все бл? І цим ти бл їбеш мозги своїм свідкам сватів вже мінімум 2 роки? Значить, себе убезпечить, потік бабла в карман убезпечить, піар убезпечить, а ви там воюйте ,помирайте от постійних обстрілів, як хочете і за що хочете будуйте укріплення,платіть хз скільки за комуналку ітд ітд.

Ну що бл, епоха бідності вже закінчилась тупі виборці цього скота? У них закінчилась, а у вас дебіли?
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29.05.2024 01:20 Ответить
До чого тут *підар*? Ви про щось інше думати можете? Справа про українців, а не про п-ра.
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29.05.2024 06:55 Ответить
танунах...
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29.05.2024 07:36 Ответить
Ось ось про це і мова, зелені не українці
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29.05.2024 07:38 Ответить
Справа , що пдр зі своїми скотами урода все вирішує в країні та відповідальний за всі сплановані пройоПи. Якщо хтось ще цього не усвідомив - то звичайно він ні до чого.
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29.05.2024 10:39 Ответить
І НАТО не потріно.
Ганьба.
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29.05.2024 01:25 Ответить
путінське шобло і китайці висралися на всі ці гарантії, саміти і т. д. Поки кацапська шобла реально не отримає по зубах, ніякого миру і безпеки не буде
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29.05.2024 01:40 Ответить
Ну так, все що не пов'язано з Україною. Всім начхати на геноцид, лише б своя дупка в теплі була.
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29.05.2024 02:16 Ответить
Та в одне місце те ядерну безпеку. Щоб виграти цю війну нам потрібно її щосили ескалуати тому ядерна беспека йде лісом. Після першого вибуху яз усе стане по своїх місцях
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29.05.2024 02:52 Ответить
Ну то есть все государства являются членами ООН, которые в силу членства обязались выполнять её Устав, в котором одним из принципов есть уважение суверенитета и территориальной целостности каждой страны.
По мнению зелёных получается вышеуказанный принцип не должен распространяться на Украину? Поэтому они убрали это, приглашая страны
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29.05.2024 03:05 Ответить
у зе-формулі миру не висточяє головного - сенсу.
яким чином просуватися до того миру?
що потрібно зробити, в першу чергу українській владі, зараз?
що потрібно зробити, що би забезпечити ненапад кацапні на Україну в майбутньому?
самі зелені лозунгі-вскукарекі - ніякої конкретіки, як і ві всьому від зе...
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29.05.2024 03:24 Ответить
без теріторіальної цілісності х..ня повна, "гуманітарний коридор" - це вигнання народу з його землі? а "продовольча безпека" - це годування різних мавп?
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29.05.2024 03:39 Ответить
- природа
- земля
- вода
- космічний напрямок
- екологічна безпека
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29.05.2024 03:56 Ответить
- *****
- буба-узурпація
- опа-кроти
- інопланетянці-гнуси
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29.05.2024 04:10 Ответить
Потужно
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29.05.2024 05:50 Ответить
В этих 3-х пунктах "формулы мира" нет главного- способа принуждения параши к миру.
Поэтому данный саммит заранее является ППР (Посидели-Попи@дели-Разошлись).
Дегенератские призывы к Байдену приехать на это позорище только вредят Украине.
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29.05.2024 06:30 Ответить
Це типу обрано такі напрямки, щоб усі країни сказали - одобрям-с?
Так, можна тоді було б і кацапів запрошувати, і Іран, і КНДР - вони теж за ядерну і продовольчу безпеку, і за мир у всьому світі, і за гуманітарний напрямок. Тільки в кожного свої нюанси
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29.05.2024 06:38 Ответить
А дурнувата хриплява моська може пояснити ,яким чином три пункти забезпечать Україні повернення окупованих ворогом українських земель???
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29.05.2024 07:22 Ответить
Йди накуй зі своїми формулами, зрадник гнусявий.
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29.05.2024 07:31 Ответить
Всі ті формули миру то таке. Мета цього популізму виставити Зе геніальним світовим лідером Сонячної системи і Альфа-Центавра. Україна зеленим до попи, головне - лавинне збагачення і за кордон , половина населення так званої України - вороги України. Перспектива туманна...

ПС: Пардон, я поганий песеміст, але це все вже достало, можете мене лаяти.
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29.05.2024 08:09 Ответить
"Голубь мира".Мородеры зелёные.
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29.05.2024 08:50 Ответить
Я відчуваю що можу читати МАЙБУТНЄ ....))))) вангую ......
По ціх трьох пунктах всі проголосують "ЗА" по решті пунктів нічого не відбудеться !
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29.05.2024 10:16 Ответить
Як то колись співалось:
Йадернаму взриву нєт нєт нєт,
Солнєчнаму міру да да да!
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29.05.2024 10:17 Ответить
Все про бабло. Де тут мир в Україні?
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29.05.2024 11:07 Ответить
 
 