В Формуле мира есть три пункта, которые поддерживают почти все страны: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, - Зеленский
Президент рассказал с какими тремя пунктами в Формуле мира соглашаются почти все страны.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эти пункты (Формулы мира - ред.) базируются именно на уставе ООН. Мы взяли три пункта - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию украинских детишек. То есть эти три момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить в ядерной безопасности и относительно атак на энергетику Украины", - пояснил Зеленский.
По его словам, все страны объединены вокруг упомянутых трех пунктов и это хороший сигнал для начала работы.
"После этого на техническом уровне наши люди, представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов. Если эти три заработают, то все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", - отметил глава государства.
Он отметил, что именно по такой схеме продолжалась работа над "зерновым коридором" и это дало хорошие результаты.
Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Португалию. Там он подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Таким образом, Португалия стала уже 12-й страной, с которой Украина подписала соответствующее соглашение.
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Вершбоу ще є та ще якісь
Недарма ху&ло бісеться від цього саміту.
Параша веде активну анті українську пропаганду по всему світу та витрачає на це шалені гроші.
Україна знаходиться під тиском з усіх боків.
Це все так. Але цей Саміт не повинен бути «програний» Україною.
Ми не знаемо всего про підготовку до саміту. Не знаемо варіантів…
З цім можно погодитися, якщо буде рузультат.
Але багатех турбує рівень професіоналізму «владної команди»- Зеленського, ярмарка та іншіх.
Залишилось тільки саме тих "три пункта", які взагалі ні на що не впливають і питання "гарантій та безпеки" НЕ ВИРІШУЮТЬ!
1. Продовольча безпека - дайте нам ще більше красти на зерні та інших продуктах, бо я кожен місяць втрачаю мільярди, які ще треба моїм друзям на серіали та іншу хню виділити.
2. Ядерна безпека- ну петріотами та іншими засобами обставили центр Києва, прості ракети мене не вб'ють, а от ядерною можуть мінуснути мене і всю опу з слугами урода разом взятими. Світ ,забезпеч мені гарантії.
3. Соціальні гарантії- ну для піара потрібно повертати 2-3дітей хоч би в місяць. Хня що я своїми діями сотні тисяч людей дав захопити.
І це все бл? І цим ти бл їбеш мозги своїм свідкам сватів вже мінімум 2 роки? Значить, себе убезпечить, потік бабла в карман убезпечить, піар убезпечить, а ви там воюйте ,помирайте от постійних обстрілів, як хочете і за що хочете будуйте укріплення,платіть хз скільки за комуналку ітд ітд.
Ну що бл, епоха бідності вже закінчилась тупі виборці цього скота? У них закінчилась, а у вас дебіли?
Ганьба.
По мнению зелёных получается вышеуказанный принцип не должен распространяться на Украину? Поэтому они убрали это, приглашая страны
яким чином просуватися до того миру?
що потрібно зробити, в першу чергу українській владі, зараз?
що потрібно зробити, що би забезпечити ненапад кацапні на Україну в майбутньому?
самі зелені лозунгі-вскукарекі - ніякої конкретіки, як і ві всьому від зе...
- земля
- вода
- космічний напрямок
- екологічна безпека
- буба-узурпація
- опа-кроти
- інопланетянці-гнуси
Поэтому данный саммит заранее является ППР (Посидели-Попи@дели-Разошлись).
Дегенератские призывы к Байдену приехать на это позорище только вредят Украине.
Так, можна тоді було б і кацапів запрошувати, і Іран, і КНДР - вони теж за ядерну і продовольчу безпеку, і за мир у всьому світі, і за гуманітарний напрямок. Тільки в кожного свої нюанси
ПС: Пардон, я поганий песеміст, але це все вже достало, можете мене лаяти.
По ціх трьох пунктах всі проголосують "ЗА" по решті пунктів нічого не відбудеться !
Йадернаму взриву нєт нєт нєт,
Солнєчнаму міру да да да!