Макрон пообещал презентовать план развертывания французских инструкторов в Украине во время визита Зеленского в Нормандию, - СМИ
На следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон официально представит план возможного направления французских военных инструкторов в Украину.
Об этом он заявил во время визита в Германию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство DPA.
Как отмечается, план будет представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне.
"Мы будем говорить очень точно в это время, чтобы объявить, что мы собираемся делать", - сказал Макрон, вспоминая "нескоординированную и неудачную коммуникацию" по этому вопросу ранее.
Отправка французских инструкторов в Украину
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".
После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.
В Минобороны Украины позже уточнили, что дискуссии по этому поводу продолжаются, а Украина пока просто готовит документы, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов", когда решение примут.
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