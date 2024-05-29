РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5480 посетителей онлайн
Новости
1 452 20
Франция (3350) Макрон (1169)

Макрон пообещал презентовать план развертывания французских инструкторов в Украине во время визита Зеленского в Нормандию, - СМИ

Президент Франції Емманюель Макрон

На следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон официально представит план возможного направления французских военных инструкторов в Украину.

Об этом он заявил во время визита в Германию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство DPA.

Как отмечается, план будет представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне.

"Мы будем говорить очень точно в это время, чтобы объявить, что мы собираемся делать", - сказал Макрон, вспоминая "нескоординированную и неудачную коммуникацию" по этому вопросу ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон поддерживает удары Украины по территории России, - СМИ

Отправка французских инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

В Минобороны Украины позже уточнили, что дискуссии по этому поводу продолжаются, а Украина пока просто готовит документы, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов", когда решение примут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не обсуждает вариант "принуждения Украины к миру", Киев должен победить, - депутат Национальной ассамблеи Франции Байю
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
завжди дивувався таким довбограям, як ти: країна гине, а воно шостий рік киває на зе-плісняву тут варіантів два: або ти безнадійне теля, або закордонний ухилянт. інакше, закликав би весь світ впрягатися в нашу війну попри весь *******, що відбувається в країні.
показать весь комментарий
29.05.2024 11:08
+2
Це все політична гра. Так само як хубло трясе ядрьоними яйцями. Інструктори це краще ніж просто слова. Допоможе вивільнити ресурс і можливо привнесе щось нове. Але не факт, бо інструктори в нас ві більшості бойові. Але в будь якому випадку це добре і краще ніж нічого. Сам факт присутності західних військових в Україні навіть у вигляді інструкторів вже сіль на хвоста пуйлу. А далі може і до більшого розкачаються.
показать весь комментарий
29.05.2024 11:18
+1
може, краще розгорнути пекарні з круасанами? здувся макроша: від вводу військ впав до розгортання інструкторів
показать весь комментарий
29.05.2024 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може, краще розгорнути пекарні з круасанами? здувся макроша: від вводу військ впав до розгортання інструкторів
показать весь комментарий
29.05.2024 10:53 Ответить
инструкторов 100 на своих инструкторских мистралях думаю должно хватить и до 1 к ппвошных мастеров,нам фарш ненадо,надо спецы,а шлеперов тюремных на беспощадные штурмы нам должно по первах более менее хватить
показать весь комментарий
29.05.2024 10:55 Ответить
очевидно, що мова йде не про спецназ, а про вгодованих французів, що пороху ніколи не нюхали
показать весь комментарий
29.05.2024 10:57 Ответить
сам ти здувся, писачка невдоволена...
Хто ще в світі винен, що 73% громадян України є клінічними ідіотами, що доповзли до вавививерження???
показать весь комментарий
29.05.2024 10:59 Ответить
завжди дивувався таким довбограям, як ти: країна гине, а воно шостий рік киває на зе-плісняву тут варіантів два: або ти безнадійне теля, або закордонний ухилянт. інакше, закликав би весь світ впрягатися в нашу війну попри весь *******, що відбувається в країні.
показать весь комментарий
29.05.2024 11:08 Ответить
такі як ти, мене не дивують бо кончітам обмеженим без відчуття причин та наслідків- вже давно не дивуюсь.
показать весь комментарий
29.05.2024 11:11 Ответить
Це все політична гра. Так само як хубло трясе ядрьоними яйцями. Інструктори це краще ніж просто слова. Допоможе вивільнити ресурс і можливо привнесе щось нове. Але не факт, бо інструктори в нас ві більшості бойові. Але в будь якому випадку це добре і краще ніж нічого. Сам факт присутності західних військових в Україні навіть у вигляді інструкторів вже сіль на хвоста пуйлу. А далі може і до більшого розкачаються.
показать весь комментарий
29.05.2024 11:18 Ответить
краще, ніж нічого, було б, аби в нас під якісь гарантії не відібрали ЯЗ та інші озброєння типу протипіхотних мін. по факту, нас наїбали демократичними гаслами й тепер бздять стати на захист, як про це кажуть загальні людські цінності
показать весь комментарий
29.05.2024 11:41 Ответить
Ага.. аби аби в роті росли гриби... Я таких аби з минулого можу дуже багато тут написати. Але ситуація така як вона є. Куди дивилися старші покоління коли відбирали це все? А точно, в стакан граньонний дивилися. І як би його на заробітки в мацкву зїздить. Або на заводі шось урвать. Та в принципі як і зараз. Стадо баранів.
показать весь комментарий
29.05.2024 12:05 Ответить
лукашенко показывал карты когда это еще не было мейстримом)))какая предусмотрительная усатая *******)
показать весь комментарий
29.05.2024 10:53 Ответить
Оце і є презідент демократичної країни.Пох рейтінги.Він не кричить-"я не тряпка-бо нквтік".
показать весь комментарий
29.05.2024 11:07 Ответить
бо рейтинги йому, справді, вже пох: він добуває другий термін і шансів стати президентом втретє не має. в цій ситуації міг би бути рішучішим. але яєць бракує.
показать весь комментарий
29.05.2024 11:10 Ответить
200 тыщ французских "инструкторов" вдоль белорусской границы будет ошень карашо!
показать весь комментарий
29.05.2024 11:15 Ответить
Цікаво, що тут було під моїм коментарем?
показать весь комментарий
29.05.2024 12:18 Ответить
Merci Monsieur le Président!!!😍
показать весь комментарий
29.05.2024 12:25 Ответить
Дивлячись, скільки сюди набігло кремлівських тролів , Макрон все робить вірно ) Слава Україні ! Vive la France!
показать весь комментарий
29.05.2024 12:27 Ответить
 
 