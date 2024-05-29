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Новости Война
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оружие (10028) Боррель (784)

Удары Украины по целям на территории РФ абсолютно законны, если они пропорциональны, - Боррель

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

Об этом Борель заявил по итогам встречи Министров обороны ЕС 28 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", - подчеркнул он.

Боррель отметил, что некоторые страны готовы снять ограничения на использование Украиной своего оружия для ударов по территории России, тогда как другие еще рассматривают этот вопрос.

Также читайте: Не должно быть никаких ограничений относительно применения Украиной западного оружия для ударов по РФ, - замминистра обороны Польши Томчик

Дипломат ЕС не уточнил количество стран, которые позволили Украине атаковать западным оружием цели в России.

Реакция России

Спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по России, заявила, что его формула якобы равна тысячам погибших украинцев.

"Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" - написала Захарова в своем телеграм.

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Также читайте: Украина уже несколько раз била по РФ западным оружием. Последний раз - по Краснодару, - AFP

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
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Топ комментарии
+17
Пропорційні? Це ж скільки рашистських міст можна буде зрівняти з землею, пропорційно до того, як це роблять "асвабадітєлі"!
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29.05.2024 11:45
+17
Отже для пропорційності ми можемо лупити по ''мирняку'' ГЕС-ТЕС ', торгових центрах. А ваші толерасти вереск не здіймуть?
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29.05.2024 11:45
+15
Шоб була пропорціиність потрібно шоб Украіна 2 роки била по рашці день і ніч а вони тільки приимали залізо
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29.05.2024 11:47
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Правила форума Совет форумчан
значить рішення вже прийняте. Чекаємо на удари
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29.05.2024 11:41 Ответить
Знаючи кацапів, вони самі будуть бомбити своїх мирних громадян і розсказувати , що то Україна таке робить.
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29.05.2024 20:38 Ответить
***** пропорційне із чоловіком скумбрії?
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29.05.2024 11:42 Ответить
Походу там повинно було бути - дзеркально..бо пропорції - то щось не те..
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29.05.2024 12:21 Ответить
То все дипломатичні викрутаси, головне мати дозвіл
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29.05.2024 12:48 Ответить
Головне - то своє мати..тоді дозволу не треба випрошувати. Й політичну волю - а не п'яту колону ухилянтів, сепаратистів й продажної наволочі..
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29.05.2024 14:48 Ответить
Ви праві, але своє зебанда зрадників саботує, бюджет дерибанить, аж гай гуде. От і виходить, що вся надія на союзників.
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29.05.2024 16:09 Ответить
Це ще що за формулювання? Якийсь лютий пи₴дець🤦
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29.05.2024 11:44 Ответить
В України вже мегатон так під 100 йде мінусом,тому би ти не перебити по мордору....
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29.05.2024 18:55 Ответить
Пропорційні? Це ж скільки рашистських міст можна буде зрівняти з землею, пропорційно до того, як це роблять "асвабадітєлі"!
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29.05.2024 11:45 Ответить
краще "асвабабздітєлі"
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29.05.2024 11:47 Ответить
Якщо пропорція в кількості міст наприклад 1:10, то за кожне знищене наше треба знищити 10 їхніх. І то буде справедливо.
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29.05.2024 12:51 Ответить
Отже для пропорційності ми можемо лупити по ''мирняку'' ГЕС-ТЕС ', торгових центрах. А ваші толерасти вереск не здіймуть?
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29.05.2024 11:45 Ответить
Якщо врахувати вщент розбомблені міста і села України - то з "пропорційністю" проблем не виникне.
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29.05.2024 11:46 Ответить
Шоб була пропорціиність потрібно шоб Украіна 2 роки била по рашці день і ніч а вони тільки приимали залізо
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29.05.2024 11:47 Ответить
Й@бнута на всю голову алкоголічка захєрова так написала про десятки тисяч вбитих українців мовби це Боррель їх вбив, а не кацапські бандформування. Навіть не розуміє,що висерає. Унікальна тварина.
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29.05.2024 11:49 Ответить
Вона не унікальна, просто пересічна кацапка-людожерка!
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29.05.2024 11:59 Ответить
Таких "унікальних" тварин у расєє мільйони.
Та вся расєя унікальна своєю дикістю і варварством
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29.05.2024 15:42 Ответить
Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними, якщо вони пропорційні, - Боррель

А Баба ЯгаБайден проти!
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29.05.2024 11:51 Ответить
,,Пропорційні"! Звучить як знущання!!!
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29.05.2024 11:56 Ответить
Може або деменція, або складнощі перекладу?? Бо за логікою повинно бути дзеркально..
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29.05.2024 12:23 Ответить
Ми згодні і на пропорційність, і на дзеркальність аби це накінець почалося
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29.05.2024 15:44 Ответить
Їбаште, добре.
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29.05.2024 11:58 Ответить
ще одне вилізло, військовий стратег. відправити б їх разом із хрипуном десь на Корсіку, щоб не бачити, не чути
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29.05.2024 12:03 Ответить
Мля що за вербальний вінегрет?
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29.05.2024 12:08 Ответить
Ну якщо уіпати "атакамсом" по центру мацквы, це ж буде пропорційно?

Кацапи ж херячать по центрам Одеси, Харкова, Сум, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова.

А, союзнички, що скажете?
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29.05.2024 12:08 Ответить
"якщо вони пропорційні" - ага, отже можна буде лупити по супермаркетах в оркостані.
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29.05.2024 12:09 Ответить
в цент києва прилітало багато разів. саме прилітало, а не уламки.
то, що? мавзолей тютю?
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29.05.2024 12:16 Ответить
А чому не на випередження?
Чекати,поки нас усіх знищать,
враховуючи,що орків у три
рази більше живої сили.
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29.05.2024 12:32 Ответить
Цей Борель - пустопорожнє маразматичне патякало. Друг Альцгеймера.
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29.05.2024 12:47 Ответить
В течении двух лет Запад запрещал Украине отвечать на смертоносные бомбежки своих городов когда люди погибали пачками. А теперь когда Украина ослабла до минимума они только начали обсуждать какие-то "пропорциональные ответы". Запад предатели!! Из-за них страна потеряла своих лучших сыновей..
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29.05.2024 14:00 Ответить
Не через нього, а через клована.

І не тільки синів. Дівчата теж гинуть на фронті. Крім того, гине багато циввльного населення, в тому числі діток..
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29.05.2024 14:51 Ответить
я гадаю, що такі рішення за "верховним", і те що вони не приймаються, хоча можливо і обговорювалися, то залишається за ним..
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29.05.2024 14:37 Ответить
Потрібно подати ідею відосики з такими закликами робити легітимному. Не вже це так важко переконати партнерів дати дозвіл бити по мавпоподібним на їх території?
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29.05.2024 16:30 Ответить
такого не буде, подібні речі обговорюються лишень кулуарно,
але таке враження, що вже натякають, що не за їхньою вказівкою, але вони "не стурбуються", якщо подібне відбулось, а тут хтось боїться взяти на себе відповідальність... звичайно, що командування проти волі верховного такого не зробить, тому й кажу, що все за ним...
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29.05.2024 17:24 Ответить
Якийсь треш або ж "новація від дипломата-демократа в науку про Війну"!

Офіційний високий чиновник Євросоюзу з поважним виглядом пропонує вимірювати якісь пропорції перед тим, як дати відповідь ворогу, який абсолютно ні чому себе не обмежує?!
Отямтеся, демократи.
Поки до краю "здемократизована" Європа розводить дискусію "про пропорції", Україна щоденно втрачає сотні і сотні своїх найкращих громадян, а планета Земля втрачає мільйони гектарів унікальних чорноземів!

Ганьба такій " безсилій демократії"!!
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29.05.2024 14:59 Ответить
Легітимний і його єрмак просто це питання не педалюють щоденно 24/7 от воно і стоїть на місті.
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29.05.2024 16:32 Ответить
Яка , в сраку, пропорційність посл2-х років війни з їх руйнованими ударами і наші дроновські "уколи"? Захід хоче поразки ********* ?
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29.05.2024 15:12 Ответить
Вишліть еєвродемократам документ із перерахунком усього, що знищили расєйські дикуни в Україні.
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29.05.2024 15:50 Ответить
І перелік загиблих та поранених..
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29.05.2024 16:04 Ответить
Щоб досягнути пропорцій щодо рашки нам треба трощити 24/7 місяцями
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29.05.2024 15:53 Ответить
Ці питання повинен не Борель озвучувати, а постійно міністерство і всі, хто хоч якось дотичний по всім нашим каналам, ну і той хто не втік.
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29.05.2024 16:25 Ответить
Я вже втомився це казати. Принцип пропорційної відповіді - це основа для уникнення ескалації конфлікту. За кожен удар пропорційну відповідь, але всіма видами озброєння в т.ч. далекобійними крилатими і балістичними ракетами, керованими бомбами.
Треба позбавити ворога його переваги.
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29.05.2024 16:36 Ответить
Як це обраховується ? Кількістю скинутих бомб, випущених снарядів, ракет та пострілів ?

А статистику кожного дня буде надавати ГШ РФ ??

Тобто, ми можемо рушити їхні ГЕС ??
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29.05.2024 20:02 Ответить
Так, ідея саме в цьому, стататистику оприлюднює щоденно відповідні підрозділи Сил Оборони, наприклад https://www.facebook.com/kpszsu/?locale=uk_UA Командування Повітряних Сил ЗСУ
Вочевидь бити потрібно по цілям, що відповідають конвенціям про правила ведення війни, в першу чергу по носіям зброї і джерелам атак ворога.
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29.05.2024 20:39 Ответить
Це на другому році війни вони думають чи дозволяти???? бити своєю зброєю? Да у заходу і сша "велике" майбутнє. Я думаю, що їм воздасться.
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29.05.2024 16:43 Ответить
Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними Джерело:

КОЗЛОМОРДОМУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ЄРМАКУ ВЖЕ КРИТИ НІЧИМ 🤣
Відмазок більше немає.
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29.05.2024 16:43 Ответить
Англійці та ще ряд країн дали дозвіл, але чомусь не били, а замість того кивали на американців.
Тому справа не в дозволі, а в чомусь іншому. Як кажуть в народі: поганому танцюристу яйця заважають.
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29.05.2024 19:50 Ответить
Ще Танзанія не погодила, тому чекають...
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29.05.2024 21:34 Ответить
Ага, бий в барабани.
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29.05.2024 18:22 Ответить
Тобто за Маріуполь вони нам винні Таганрог, за Бахмут розхерачити Великі Луки, за Попасну Анапу, за Харків - Белгород і так далі, а ще їх чекає відплата за багато тисяч цивільних, вбитих по всій Україні їхніми ракетами і бомбами - для такої пропорційної відповіді треба 10000 далекобійних крилатих ракет, а не тільки дозвіл.
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29.05.2024 18:31 Ответить
пропорційно це він мав на увазі пропорційно розміру країни по якій наноситься удар.
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29.05.2024 19:16 Ответить
Якщо рашисти вдарили по Епіцентру, то ми можемо вдарити по їхньому будівельному супермаркету?
Це буде пропорційно?
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29.05.2024 19:46 Ответить
гадаю по кремлю доцільніше, і хай там запускають свої "великі" %уї, що ними ********** увесь час
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29.05.2024 21:35 Ответить
може й самознищаться врешті...
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29.05.2024 21:39 Ответить
З дипломатичного - їб.ште...
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29.05.2024 20:38 Ответить
пропорційними ударами не переможеш
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29.05.2024 21:42 Ответить
Вже всі (Блінкен,Борель,Канада,Англія,скандинави,поляки,Литва,Франція...)в один голос говорять: ми не заперечуємо,ви маєте повне право,бийте! Але картава Бубочка продовжує впевнено голосити,що йому забороняють бити по Рашці....І віддає відповідні команди своїм гінденбургам Содолю,Галушкіну та Сиру. А ті й раді старатися..
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29.05.2024 22:50 Ответить
Ні, щоб просто сказати: "херачте, чим вважаєте за потрібне і куди вважаєте треба" -коротко і зрозуміло. А то цей словесний понос вже ушатав.
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30.05.2024 03:50 Ответить
Грьобаний барель!
Пропорційністю війн не виграють!
1 до 10 ото тоді і буде пропорційність!
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30.05.2024 05:37 Ответить
 
 