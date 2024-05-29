Удары Украины по целям на территории РФ абсолютно законны, если они пропорциональны, - Боррель

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

Об этом Борель заявил по итогам встречи Министров обороны ЕС 28 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", - подчеркнул он.

Боррель отметил, что некоторые страны готовы снять ограничения на использование Украиной своего оружия для ударов по территории России, тогда как другие еще рассматривают этот вопрос.

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Дипломат ЕС не уточнил количество стран, которые позволили Украине атаковать западным оружием цели в России.

Реакция России

Спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по России, заявила, что его формула якобы равна тысячам погибших украинцев.

"Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" - написала Захарова в своем телеграм.

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

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Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.