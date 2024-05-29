Удары Украины по целям на территории РФ абсолютно законны, если они пропорциональны, - Боррель
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.
Об этом Борель заявил по итогам встречи Министров обороны ЕС 28 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", - подчеркнул он.
Боррель отметил, что некоторые страны готовы снять ограничения на использование Украиной своего оружия для ударов по территории России, тогда как другие еще рассматривают этот вопрос.
Дипломат ЕС не уточнил количество стран, которые позволили Украине атаковать западным оружием цели в России.
Реакция России
Спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по России, заявила, что его формула якобы равна тысячам погибших украинцев.
"Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" - написала Захарова в своем телеграм.
Удары по территории РФ
Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Пожалуйста, подождите...
Та вся расєя унікальна своєю дикістю і варварством
А
Баба ЯгаБайден проти!
Кацапи ж херячать по центрам Одеси, Харкова, Сум, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова.
А, союзнички, що скажете?
то, що? мавзолей тютю?
Чекати,поки нас усіх знищать,
враховуючи,що орків у три
рази більше живої сили.
І не тільки синів. Дівчата теж гинуть на фронті. Крім того, гине багато циввльного населення, в тому числі діток..
але таке враження, що вже натякають, що не за їхньою вказівкою, але вони "не стурбуються", якщо подібне відбулось, а тут хтось боїться взяти на себе відповідальність... звичайно, що командування проти волі верховного такого не зробить, тому й кажу, що все за ним...
Офіційний високий чиновник Євросоюзу з поважним виглядом пропонує вимірювати якісь пропорції перед тим, як дати відповідь ворогу, який абсолютно ні чому себе не обмежує?!
Отямтеся, демократи.
Поки до краю "здемократизована" Європа розводить дискусію "про пропорції", Україна щоденно втрачає сотні і сотні своїх найкращих громадян, а планета Земля втрачає мільйони гектарів унікальних чорноземів!
Ганьба такій " безсилій демократії"!!
Треба позбавити ворога його переваги.
А статистику кожного дня буде надавати ГШ РФ ??
Тобто, ми можемо рушити їхні ГЕС ??
Вочевидь бити потрібно по цілям, що відповідають конвенціям про правила ведення війни, в першу чергу по носіям зброї і джерелам атак ворога.
КОЗЛОМОРДОМУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ЄРМАКУ ВЖЕ КРИТИ НІЧИМ 🤣
Відмазок більше немає.
Тому справа не в дозволі, а в чомусь іншому. Як кажуть в народі: поганому танцюристу яйця заважають.
Це буде пропорційно?
Пропорційністю війн не виграють!
1 до 10 ото тоді і буде пропорційність!