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Беларусь (7771) граница (5146) Польша (8144)

Польша возобновляет буферную зону и передачу "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы с Беларусью, - Туск

Кордон Польща

После недавнего нападения мигрантов на пограничника, получившего ножевое ранение, в Польше укрепят границу с Беларусью

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время конференции объявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Отмечается, что планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы, а также передать все имеющиеся ресурсы для защиты границы.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", - призвал Дональд Туск.

Его призыв поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш: "Все средства в вашем распоряжении".

Косиняк-Камыш назвал нападение на польского солдата "бандитским".

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"Это ситуация, которая с каждым днем становится все сложнее, это организованная акция белорусских служб", - сказал он.

Заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик перед этим сообщил, что раненый пограничник находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Польша до 2028 года на границе с Россией и Беларусью построит укрепления, системы выявления и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.
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29.05.2024 11:49 Ответить
Рольників туди поставте, вони потужно уміють охороняти кордон
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29.05.2024 11:49 Ответить
Сначала буферная, потом серая зона, потом стратегический маневр за Вислу? А как же НАТА, которая должна не только защищать каждый метр своей земли а так же наносить ответные контрудары?
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29.05.2024 11:53 Ответить
отакої! ножове поранення! А казали палками та каміннями кидали...
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29.05.2024 12:00 Ответить
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29.05.2024 12:08 Ответить
 
 