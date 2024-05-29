В Николаеве открыли центр рекрутинга
В Николаеве открылся Центр рекрутинга в ряды Сил обороны. Это уже 22-й такой центр.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Это 22-й центр такого типа в Украине. За несколько месяцев в центры рекрутинга обратилось более 6 000 человек, из которых 1 800 находятся на разных этапах рекрутинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рекрутеры помогут гражданам вступить в ряды Сил обороны с учетом их профессии и опыта.
Центр в Николаеве предлагает более 10 000 вакансий в различных подразделениях Сил обороны.
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Таня Филимонова
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