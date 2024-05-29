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Минобороны (9038) Николаев (2110) рекрутинг (97)

В Николаеве открыли центр рекрутинга

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу

В Николаеве открылся Центр рекрутинга в ряды Сил обороны. Это уже 22-й такой центр.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Это 22-й центр такого типа в Украине. За несколько месяцев в центры рекрутинга обратилось более 6 000 человек, из которых 1 800 находятся на разных этапах рекрутинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекрутеры помогут гражданам вступить в ряды Сил обороны с учетом их профессии и опыта.

Центр в Николаеве предлагает более 10 000 вакансий в различных подразделениях Сил обороны.

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Молодцы! Вот пример для всей Украины! Если страна стоит на пороге выбора: "Быть или не быть", то всё, абсолютно всё должно быть положено на Алтарь победы. Какое может быть в таком случаи образование, какая культура. наука, спорт, развлечения?! Это всё будет после, после победу Украины! Иначе - да страшно и подумать, - реинкарнация СССР, Берлинская стена, оккупация Европы, создание стран советского (российского) лагеря и плановая убыточная экономика. Всё как при проклятом СССР, только 32 года спустя!
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29.05.2024 15:03 Ответить
В новопечерських липках у Києві треба також відкрити рекрутинговий центр. Бо мажори і дітки топ чиновників не знають, де можна записатися у військо.
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29.05.2024 15:04 Ответить
Відбирають хліб у ТЦК...
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29.05.2024 15:04 Ответить
чому це неможна було робити позаторік? чому
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29.05.2024 15:12 Ответить
Бо Янетряпка думав про рейтинг і надіявся що все розсосецця саме...
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29.05.2024 15:15 Ответить
а він може думати? ви бачили його коли він імпровізує) ..... він тільки читає те, що йому у сценарій йєрмак прописав.
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29.05.2024 15:20 Ответить
а ще такі центри повинні бути закордоном при кожному посольстві чи консульстві і мотиваційний лист повинен бути з тим, що пропонує Україна, але цю роботу повністю провалено можливо навіть навмисно так зроблено було.
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29.05.2024 15:17 Ответить
 
 