Остались только организационные вопросы, связанные с фактическим открытием переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанишина

Украина выполнила все требования и рекомендации ЕС для открытия переговоров о членстве.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Мы обсуждали сегодня в рамках встречи с Европейской комиссией и бельгийским председательством конкретную хореографию мероприятий в конце июня, где будет дан старт переговорам. Через несколько дней на уровне послов должно быть достигнуто согласие относительно одобрения переговорной рамки Украины. Мы рассчитываем, что еще до 30 июня состоится первая межправительственная конференция, на которой украинская переговорная команда будет представлена в Брюсселе", - отметила она.

Вице-премьер добавила, что на сегодня все предпосылки к этому решению есть, а работа продолжается над конкретной повесткой дня и датами мероприятий.

"Я с радостью могу сообщить, что остались лишь организационные вопросы, связанные с фактическим открытием переговоров. Украина выполнила все требования и рекомендации", - подытожила Стефанишина.

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