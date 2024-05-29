На оккупированных территориях Запорожья мужчин 60-65 лет заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированной части Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с Министерством обороны России. Им обещают, что они будут проходить службу в тыловых подразделениях.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в целом ситуация с пополнением личного состава армии врага является крайне неутешительной для оккупантов. Поэтому они прибегают к таким "крайним" мерам. Кроме того, массовое дезертирство и нежелание проходить службу в армии противника среди местного населения ломает все поставленные Кремлем задачи.
В ЦНС отмечают, что только на временно оккупированной Луганщине за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства. А случаи оставления воинской части умножились на двадцать.
"Оккупанты оказывают огромное давление на родных тех, кто сбежал из армии врага. Поэтому мы в очередной раз призываем всеми силами избегать мобилизации, а тем более подписания контракта с МО РФ. А оккупантам и коллаборационистам напомним: международное право запрещает мобилизовать жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск. За это придется нести ответственность", - добавили в ЦНС.
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а ********* да, они мастера
Тому мимо, джунчику.
А відповідати одразу я не зобов'язаний - у мене є інші справи і обов'язки, ніж сидіти на форумі 24/7. А щодо повчати - судячи з того, що ти у 54 роки живеш все ще у батьківській хаті, шмаркач з нас двох саме ти. Бо я купив нове житло за чесно заборлені гроші для своєї родини у 32 і до того теж жив не з батьками.
А такі як ти, нікому не потрібні і ні на що не здатні, судять усіх виключно по собі.
Хоч один притомний з адекватним коментарем.
Тож вигребуть усіх хто є
Всіх без розбору - юних й старців
***** як Жуков загребе ...
В 3 - это дитя, в 25 абсолютно во всех отношениях взрослый человек в самом рассвете сил.
Придуть каци, і загребуть і 18 і 65 річних. І ніхто і не пікне.
https://www.youtube.com/watch?v=ccQeSvsiyAM