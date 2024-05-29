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армия РФ (18042) Запорожская область (2837) Центр национального сопротивления (502)

На оккупированных территориях Запорожья мужчин 60-65 лет заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, - Центр нацсопротивления

Армія РФ

На временно оккупированной части Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с Министерством обороны России. Им обещают, что они будут проходить службу в тыловых подразделениях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом ситуация с пополнением личного состава армии врага является крайне неутешительной для оккупантов. Поэтому они прибегают к таким "крайним" мерам. Кроме того, массовое дезертирство и нежелание проходить службу в армии противника среди местного населения ломает все поставленные Кремлем задачи.

В ЦНС отмечают, что только на временно оккупированной Луганщине за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства. А случаи оставления воинской части умножились на двадцать.

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"Оккупанты оказывают огромное давление на родных тех, кто сбежал из армии врага. Поэтому мы в очередной раз призываем всеми силами избегать мобилизации, а тем более подписания контракта с МО РФ. А оккупантам и коллаборационистам напомним: международное право запрещает мобилизовать жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск. За это придется нести ответственность", - добавили в ЦНС.

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Топ комментарии
+18
А рашистам и не нужно чтобы они сильно воевали. Они их утилизируют в первом же мясном штурме. ***** тупо зачищает землю от украинцев хоть даже прокацапленых. Рашистам нужна зачищеная земля от все кто хоть как то будет помнить как жилось при Украине и может сравнивать.
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29.05.2024 19:45
+10
А мобілізація передбачає твої хатєлки? Мобілізація це примус. Якби країна орієнтувалась виключно на бажаючих, то ти б був вже з польським прапорцем. Це у разі якщо ти тут на кацапів не працюєш. Бо країна вже була би захвачена. Добровольців в такій тотальній бойні недостатньо.
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29.05.2024 19:56
+9
Щось мені не віриться ,в кацапів вистачає молодих і здорових ,навіщо їм старі пердуни ,які і до фронту не доїдуть і щось у цього так званого "Центру нацспротиву" стало дуже багато зашкварів.
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29.05.2024 19:41
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А думали шо сповзнуть
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29.05.2024 19:36 Ответить
Повертайтеся додому, у нас тільки до 60 років призов
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29.05.2024 19:38 Ответить
Але в окупованій Горлівці чоловіки навіть у 57 років не цікаві до мобілізації.
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29.05.2024 19:38 Ответить
Скоро зелені і в нас таке зроблять
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29.05.2024 19:39 Ответить
Не сси, тебе не мобілізують, з енурезом не берут
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29.05.2024 20:05 Ответить
І це пише той хто в Польшу здимів
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29.05.2024 20:20 Ответить
Ага, 9 років тому віїхав і навіть тебе не спитав
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29.05.2024 20:50 Ответить
А є різниця коли? Хоч 20. Якщо самому пощастило не воювати, то інших з безпечного місця звинувачувати в боягузництві це таке... багато розуму не треба, честі не додає, то до чого тоді воно?
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29.05.2024 23:12 Ответить
А до того що задовбали звинувачувати всіх навколо, Зе їм поганий, а самі тількі і можуть нити в коментарях.
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30.05.2024 06:58 Ответить
Щось мені не віриться ,в кацапів вистачає молодих і здорових ,навіщо їм старі пердуни ,які і до фронту не доїдуть і щось у цього так званого "Центру нацспротиву" стало дуже багато зашкварів.
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29.05.2024 19:41 Ответить
А рашистам и не нужно чтобы они сильно воевали. Они их утилизируют в первом же мясном штурме. ***** тупо зачищает землю от украинцев хоть даже прокацапленых. Рашистам нужна зачищеная земля от все кто хоть как то будет помнить как жилось при Украине и может сравнивать.
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29.05.2024 19:45 Ответить
А чому ж в нас теж мобілізують 50+ ,вони що довше воюватимуть?
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29.05.2024 19:52 Ответить
Тут я так понимаю ЗЕ просто уничтожает електорат потенциальных конкурентов
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29.05.2024 19:55 Ответить
ты видел какие в плен попадают,потрепанные пердунеллы?весь этот ******* про супер моб.ресурс и тд и тп. аля как зеркала в зале с шахедами расщитан на недалеких сердобольных хохлов которые еще верят про байки о 2 армии мира.русня на 90% надувает щеки.а так часть за бабки идет и часть тупой заробитчанский фарш аля африканцы.
а ********* да, они мастера
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29.05.2024 19:46 Ответить
Так правильно вони і гребуть африканців ,а не кацапів , а в нас мобілізують бідняків ,а багаті заброньовуються.
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29.05.2024 19:54 Ответить
захвативают территории єти саміе предунелли! і гарно захоплюють, чи ні?
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29.05.2024 21:41 Ответить
Це якраз до того питання, що деякі кажуть, що після захвату України Москва не полізе далі на країни Заходу. Полізе аж бігом. Бо матиме 2-мільйонний мобілізаційний потенціал якого абсолютно не шкода. А навпаки, чим більше загине, тим простіше буде управляти новою територією. Бо аборигени вбиті. Мобілізують всіх від 16 до 70. Їм буде по барабану скільки нгодин протримається боєць. Такою кількістю можна буде затоптати Європу.
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29.05.2024 19:41 Ответить
Ага , в нас кращі ? Он по Києву вже ходять мєнти з тецекашникамиі перевіряють документи ,а потім наш агіпроп розповідатиме ,що в нас не насильна мобілізація
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29.05.2024 19:48 Ответить
А мобілізація передбачає твої хатєлки? Мобілізація це примус. Якби країна орієнтувалась виключно на бажаючих, то ти б був вже з польським прапорцем. Це у разі якщо ти тут на кацапів не працюєш. Бо країна вже була би захвачена. Добровольців в такій тотальній бойні недостатньо.
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29.05.2024 19:56 Ответить
А ви хоч думайте трошки мізками ,якщо людину примусово мобілізувати ,то вона стане потенційним дизертиром ,чи у вас замість мізків тєлємарафон ?
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29.05.2024 20:02 Ответить
Не без цього. Хтось і буде. Навіть доброволець є потенційним дезертиром. Страх за життя в реальній бойовій ситуації може зробити з будь якої людини тряпку. Але це тільки випадки. Більшість примусово мобілізованих будуть сумлінно воювати.
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29.05.2024 20:07 Ответить
От страх за життя і зробить його дизертиром ,а ще його зробить дизертиром наша несправедливість , коли бідняків мобілізуть ,а багаті відкуповуються і бронюються ,чи ви як наш агітпроп скажете ,що це "російське іпсо"?
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29.05.2024 20:15 Ответить
Я скажу, може ти особисто й не ІПСО, але іпсом укушений. Бо по твоєму давайте всі залишимо фронт, не будемо обновлювати дані, будемо топитись в Тисі, здамо Україну кацапам бо: 1) Зеленський 4 раза ухилявся 2) У Порошенка син в Британії 3) Влад Яма вже втік в Америку, а я шо лисий? 4) Лисий з кварталу не воює 5) У когось тесть ваїнком, а в мене немає 6) Поліцейський гроші на дорозі стриже, а мене на фронт. Зачтонамайдані голодав? І так можна без кінця собі виправдання шукати. Та заодно і всім. Це вже якщо ти ІПСО. Травити мізки пересічним українцям начебто і правдою, а по життю фуфлом.
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29.05.2024 20:53 Ответить
А ти спочатку зміни прапор на аватарці ,а потім вчи мене патріотизму ,от ти такий мотивований ,то й мобілізуйся ,а мені 54 роки ,живу з 83 літнім батьком , дітей не маю і не маю мотивації.
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29.05.2024 21:01 Ответить
Расеюшку чекаеш?
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29.05.2024 21:09 Ответить
А ти чому ще не фронті і кого чекаєш ?
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29.05.2024 21:24 Ответить
А мене не дуже-то беруть з моїм зором. Так-то я у ТЦК давно ходив і ВЛК вже проходив. І ще піду.
Тому мимо, джунчику.
А відповідати одразу я не зобов'язаний - у мене є інші справи і обов'язки, ніж сидіти на форумі 24/7. А щодо повчати - судячи з того, що ти у 54 роки живеш все ще у батьківській хаті, шмаркач з нас двох саме ти. Бо я купив нове житло за чесно заборлені гроші для своєї родини у 32 і до того теж жив не з батьками.
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29.05.2024 22:55 Ответить
Не всі такі розумні як ти ,і я за своє жиитя прекрасно знаю як в нашій країні "чесно" заробляються гроші олігархами і так званим "бізнесом" так що нічого мені вішати локшину на вуха ,ти не на тєлємарафоні. І ще, до речі, в моєму ще совєтському воєнному білєті в 1988рокі (коли мені було 18 років) написано "Годєн к нєстроєвой службє" і "Нє служил ",так що нічого мені розповідати казочки ,який ти патріот ,І як казав наш вєрховний говнокомандующій вождь і учітєль В,А, Зєлєнскій "Я вам нічєго нє должен" і "Ідіть у сраку "
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30.05.2024 17:33 Ответить
НІчого ти не знаєш, шмаркачу. Я будував системи керування виробництвом у Китаї, Японії, Південінй Кореї, Великий Британії і тд. І за це мені платили і платять гроші. Чесні.
А такі як ти, нікому не потрібні і ні на що не здатні, судять усіх виключно по собі.
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30.05.2024 18:51 Ответить
Ну тоді я взагалі нічого не розумію ,навіщо при таких статках було повертатись в Україну ,ти точно великий ідеаліст який живе у паралельній реальності , а в реальній Україні такі нікому не потрібні, а якщо і потрібні, то в якості гарматного м"яса на фронті .
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30.05.2024 19:32 Ответить
Ну що херою мовчиш ,всрався і не тобі шмаркачу мене повчати,
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29.05.2024 21:35 Ответить
придуть каци і живо тебе мотивують а діда пристерлять, щоб не годувати. Буде тобі і російський патріотизм, і белка і свисток.
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29.05.2024 21:45 Ответить
Ще один заброньований " патріот " з Нідерландів намалювався , зміни прапор на аватарці і бігом в ТЦК ,там вже тебе зачекались і потім бігом на фронт в якості гарматного м"яса. Ну ми ж такі розумні ,нехай дурні йдуть ,а ми будемо з дивану мізки промивати ,як ви вже набридли ,диванні патріоти.
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29.05.2024 21:52 Ответить
Багато фронтовиків через старлінк заходять з польскими америкаанськими, голландскими флажками. Тому стули в би ти пельку, шмаркачу-ждун, який геть нічого у своєму житті не досягнув.
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29.05.2024 22:56 Ответить
Ти будеш своїм батькам тикати шмаркачу , і як ти кажеш ,що я геть нічого в своєму житті не досягнув і мені немає чого захищати і в мене немає мотивації. , а ти досягнув всього що хотів. ,отже в тебе є мотивація захищати те що ти досягнув ,бо прийдуть кацапи і заберуть всі твої "досягнення".
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30.05.2024 17:20 Ответить
Ти й є шмаркач. Незалежно від твого віку. Хтось з віком дорослішає, а хтось так і залишається просто старим шмаркачем.
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30.05.2024 18:49 Ответить
ну кацапи ж мобілізовують. І нічого. Гарно захоплюють укр. землі. То має сенс.
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29.05.2024 21:43 Ответить
Ти тєлємарафон менш дивист ,а то ще страшніше щось присниться.
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29.05.2024 19:50 Ответить


Хоч один притомний з адекватним коментарем.
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29.05.2024 19:58 Ответить
Ухилянти))
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29.05.2024 19:42 Ответить
Кацапам треба свіже м'ясо
Тож вигребуть усіх хто є
Всіх без розбору - юних й старців
***** як Жуков загребе ...
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29.05.2024 19:44 Ответить
Щось з цієї "новини " стирчать будановські вуха.
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29.05.2024 19:44 Ответить
У нас середній вік в ЗСУ 45 років, а у кацапів 35. Але це не на довго...
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29.05.2024 19:45 Ответить
Это точно. До 25 планку снизили. Пока. А то ли ещё будет.
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29.05.2024 19:56 Ответить
А почему не должны снижать? Что - в 25 ты еще не мужчина, еще не гражданин? Напротив - в 25 ты выносливее, быстрее с меньшим количеством болячек, чем в 45.
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29.05.2024 21:11 Ответить
А в 15 какие резвые. А в года 3 вообще огонь. Дай гранату, будет бежать и подпрыгивать. Зачем тормозить. Всех на убой.
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29.05.2024 21:16 Ответить
Вот и не посылайте своих кацапят в Украину на убой.
В 3 - это дитя, в 25 абсолютно во всех отношениях взрослый человек в самом рассвете сил.
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29.05.2024 23:01 Ответить
Кому війна, а кому дуже богато БАБЛА...Вони так ******* БАКСИ і дуже ненавидять АМЕРИКУ .ОСь така нелюбов з любовью.Як таке може бути?А ось бач і є .. Молодець..
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29.05.2024 20:19 Ответить
Кацапам потрібна українська земля без українців. Ось і поженуть на убой цих ждунів.
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29.05.2024 20:26 Ответить
Споконвік і всюди ждуна чекає доля гарматного м'яса.
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29.05.2024 21:08 Ответить
уважно читайте, особливо ті хто не хоче евакуюватися
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29.05.2024 21:20 Ответить
у нас тут соплі пускають: мені 50, я вже такий старий хворий дід. Ось молодих беріть.
Придуть каци, і загребуть і 18 і 65 річних. І ніхто і не пікне.
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29.05.2024 21:47 Ответить
Тебе такого розумного першим і заберуть .
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30.05.2024 17:38 Ответить
Така невтішна ситуація в окупанів, що Україна втрачає території кожного дня
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29.05.2024 21:56 Ответить
Чекаємо цього в Україні. Бо так завжди : там починають, тут сміються, а потім і тут запроваджують.
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29.05.2024 23:48 Ответить
Дети против войны | Как полиция преследует школьников за антивоенную позицию в России
https://www.youtube.com/watch?v=ccQeSvsiyAM
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30.05.2024 02:15 Ответить
 
 