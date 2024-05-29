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Писториус против отправки немецких военных инструкторов в Украину

міністр оборони Німеччини Пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус против отправки немецких инструкторов в Украину для подготовки солдат ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Выгода, которой я не вижу, непропорциональна риску и усилиям, которые придется приложить, и поэтому это не вариант для нас", - сказал Писториус.

В то же время немецкий министр отметил важность обучения украинских военных на зенитных системах Patriot в Германии и назвал это важным вкладом в поддержку Украины.

Читайте также: Не стоит публично обсуждать разрешение Украине на удары по РФ, - министр обороны Германии Писториус
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Топ комментарии
+6
Ну і Дурень, могли б твої інструктори навчитись кориснішому для себе
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30.05.2024 01:28
+2
Німці не були проти проти відправки американських солдат в Германію.
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30.05.2024 01:53
+1
Дядюшка Сорос поработал, и немцы "вдруг" из вроде как самых рьяных помощников Украины стали супер осторожными. Сейчас настала очередь французов быть друзьями. Кто будет следующим "другом"? Глобальный троллинг от глобалистов в действии!
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30.05.2024 00:59
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Дядюшка Сорос поработал, и немцы "вдруг" из вроде как самых рьяных помощников Украины стали супер осторожными. Сейчас настала очередь французов быть друзьями. Кто будет следующим "другом"? Глобальный троллинг от глобалистов в действии!
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30.05.2024 00:59 Ответить
Куколд.
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30.05.2024 01:11 Ответить
Ну і Дурень, могли б твої інструктори навчитись кориснішому для себе
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30.05.2024 01:28 Ответить
Німці не були проти проти відправки американських солдат в Германію.
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30.05.2024 01:53 Ответить
Имея сильную крышу над головой как НАТО , Германия побаиватся Россию , это не серьёзно по отношению Украины, это очевидно , проблема только эта, и это только инструктора , но не войска , до этого ещё не дошло,если уже на этом отказ ???
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30.05.2024 02:38 Ответить
В Литву відправляй - і інструкторів, і Бундесвер.
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30.05.2024 02:42 Ответить
сам як?
все в поряді?
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30.05.2024 04:56 Ответить
З інструкторів починалася війна у Вієтнамі
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30.05.2024 03:54 Ответить
Точно, а я думаю, - ну хтож винний🤣
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30.05.2024 04:20 Ответить
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30.05.2024 06:37 Ответить
Ось ці проти, розв'язують руки кремлю!
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30.05.2024 07:20 Ответить
Не хочете відправляти своїх інструкторів, то відправляйте своїх курсантів. Їм багато чому можна в нас навчитися.
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30.05.2024 10:07 Ответить
Краще б своїх навчали, а то 30 танків нашкребти не можуть.
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30.05.2024 11:11 Ответить
Та не треба інструкторів - нехай їдуть собі мирні ніиецькі туристи з потрібним спорядженням.
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30.05.2024 13:14 Ответить
 
 