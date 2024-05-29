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Писториус против отправки немецких военных инструкторов в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус против отправки немецких инструкторов в Украину для подготовки солдат ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
"Выгода, которой я не вижу, непропорциональна риску и усилиям, которые придется приложить, и поэтому это не вариант для нас", - сказал Писториус.
В то же время немецкий министр отметил важность обучения украинских военных на зенитных системах Patriot в Германии и назвал это важным вкладом в поддержку Украины.
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