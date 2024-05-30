Умеров во время разговора с Остином отметил право Украины наносить удары по территории РФ
Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем фейсбуке.
Собеседники обсудили текущую ситуацию на фронте.
По словам Умерова, Главнокомандующий Александр Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя.
Министр обороны отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад.
"Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории. Благодарен нашим американским партнерам за постоянную поддержку и помощь", - резюмировал Рустем Умеров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский работают над решением Кабинета Минстров о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.
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Рустем Энверович де це взялося бити чи не бити
https://dovidka.biz.ua/gamlet-buti-chi-ne-buti/ "Бути чи не бути" (монолог Гамлета). Вільям Шекспір
бити чи не бити не бити АВТОР ???
у зе!шоблі, всі, кожний своєму босу, детально доповідають.
хтось остіну, хтось на болота, хтось до панди.
так і воюємо!
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