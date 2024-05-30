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Умеров во время разговора с Остином отметил право Украины наносить удары по территории РФ

Умєров обговорив з Остіном право України бити по території РФ

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем фейсбуке.

Собеседники обсудили текущую ситуацию на фронте.

По словам Умерова, Главнокомандующий Александр Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя.

Министр обороны отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад.

"Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории. Благодарен нашим американским партнерам за постоянную поддержку и помощь", - резюмировал Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский работают над решением Кабинета Минстров о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.

Читайте: Каждая задержка поставки военной помощи, а также сомнения западных партнеров относительно использования Украиной дальнобойных ракет идет на пользу России, - Умеров
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Топ комментарии
+14
Яке ж воно тупе все оце зелене шобло! Та хто в тебе забирає те право? Лупи куди хочеш своєю зброєю, де вона твоя зброя? Роздерибанена по оффшорах, закопана в асфальт? А коли тобі даром дають, то вже вони мають свої права, отут би тобі головою думать, а не сракою і вчитися хоч якоїсь дипломатії, а то суцільне хамство так і пре.
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30.05.2024 01:35
+3
Давайте відмітимо - поки представник мінфіну США вчив міністра України, як боротися корупцією й де брати гроші у своїх заКОРМАХ , вилізли підЄрмаківські ПРихвостні распальцовувати партнерів . А там Кірюшка Тимошенко скільки дав на перевід МАРОДЕРНІ на офшори після останніх махінацій з фортифікаціями на Харківщині - та ні НАВІТЬ ІМІТАЦІЇ НЕ БУЛО , якщо не рахувати інтервю нетряпкиякоїсь журналістці в одязі цвєта хакі на роздовбаній глині будівельного майданчику ? Кірюху мабуть скоро Єрмак в бетон споруд заллє щоб не видав усіх...Може й разом з Умєровим? а може й ні, бо Ахмєтову він ще потрібний .
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30.05.2024 01:38
+3
))))))))))))) тобі ще хтось тут віре?
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30.05.2024 03:42
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Яке ж воно тупе все оце зелене шобло! Та хто в тебе забирає те право? Лупи куди хочеш своєю зброєю, де вона твоя зброя? Роздерибанена по оффшорах, закопана в асфальт? А коли тобі даром дають, то вже вони мають свої права, отут би тобі головою думать, а не сракою і вчитися хоч якоїсь дипломатії, а то суцільне хамство так і пре.
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30.05.2024 01:35 Ответить
Цей не зелений і не тупий.він від Голосу,його американці лобіювали на посаду,бо там Яйцеслав Юрійович був розвів кормушку для Єрмака.За свідченнями Шабуніна,Ніколова,Даші Каленюк,Дани Яроаої та інших розслідувачів,Умєров навів порядок в Міністерстві оборони,хоча Єрмак постійно намагається своїх щурів просунути Умєрову в зами.
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30.05.2024 02:25 Ответить
))))))))))))) тобі ще хтось тут віре?
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30.05.2024 03:42 Ответить
ще у нас на будівництві казали "віра ! майна !"

про "майну" не забувайте !
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30.05.2024 04:33 Ответить
Давайте відмітимо - поки представник мінфіну США вчив міністра України, як боротися корупцією й де брати гроші у своїх заКОРМАХ , вилізли підЄрмаківські ПРихвостні распальцовувати партнерів . А там Кірюшка Тимошенко скільки дав на перевід МАРОДЕРНІ на офшори після останніх махінацій з фортифікаціями на Харківщині - та ні НАВІТЬ ІМІТАЦІЇ НЕ БУЛО , якщо не рахувати інтервю нетряпкиякоїсь журналістці в одязі цвєта хакі на роздовбаній глині будівельного майданчику ? Кірюху мабуть скоро Єрмак в бетон споруд заллє щоб не видав усіх...Може й разом з Умєровим? а може й ні, бо Ахмєтову він ще потрібний .
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30.05.2024 01:38 Ответить
Лист умовно (для Умєрова ) від бійця з фронту - Прямая информация вам с Липци : все строй материалы которые туда были завезены валяются в поле зубы дракона как привезли так и высыпали с краю дороги укриплений нет сами с нуля роем окопы"
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30.05.2024 01:50 Ответить
Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території рф
Рустем Энверович де це взялося бити чи не бити
https://dovidka.biz.ua/gamlet-buti-chi-ne-buti/ "Бути чи не бути" (монолог Гамлета). Вільям Шекспір
бити чи не бити не бити АВТОР ???
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30.05.2024 02:07 Ответить
Умєркін жжот.
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30.05.2024 04:49 Ответить
детально доповів щодо ситуації на полі бою

у зе!шоблі, всі, кожний своєму босу, детально доповідають.
хтось остіну, хтось на болота, хтось до панди.
так і воюємо!
так і живемо...

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30.05.2024 08:02 Ответить
От виготовиш хоч пару ракет власного виробництва і бомби кацапів
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30.05.2024 09:00 Ответить
Квартал-95.
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30.05.2024 10:53 Ответить
 
 