Умеров во время разговора с Остином отметил право Украины наносить удары по территории РФ

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем фейсбуке.

Собеседники обсудили текущую ситуацию на фронте.

По словам Умерова, Главнокомандующий Александр Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя.

Министр обороны отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад.

"Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории. Благодарен нашим американским партнерам за постоянную поддержку и помощь", - резюмировал Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский работают над решением Кабинета Минстров о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.

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