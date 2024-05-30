Удар по 128-й ОГШБр в Запорожской области: Офис Генпрокурора опровергает информацию о развале дела в суде
Информация о том, что уголовное дело по инциденту гибели бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во время награждения в прифронтовом селе в Запорожской области развалилось в суде не соответствует действительности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Продолжается комплекс следственных действий
Отмечается, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Сейчас продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.
Административный протокол на комбрига
"Отдельно отметим, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного сообщения о происшествии", - сообщили в ОГП.
Зато после рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу из-за отсутствия состава административного правонарушения.
"Вместе с тем, указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины", - добавили в пресс-службе.
Гибель воинов 128-й бригады в Запорожской области
Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю дня ракетных войск и артиллерии.
В Закарпатской области был объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.
128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.
В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, которые организовали построение бойцов 128 бригады.
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28 трав.
Людям вкладають в голову потрібні тези, причому так майстерно до них привчають, що ті їх приймають за власні ідеї. "Під час війни вибори неможливі". Все, аксіома. Тепер почали: "Будь-яка війна закінчується перемовинами". Отже, скоро домовленості. Але не погані Мінські, а хороші
І з тим що в нас шалена корупція, постійні удари по оборонці і ми виробляємо недостатньо навіть звичайного озброєння... а далекобійних балістичних ракет взагалі не виробляємо...
Як в цих умовах ви хочете без переговорів вести війну... людським ресурсом??? та його в орків більше, ще врахуємо удари кабів і іншого важкого озброєння в якому у них перевага ... людським ресурсом не довго повоюєш
а скільки чоловічого населення вже виїхало, оформило непридатність, в тилах під бронню та вже не будуть ніколи воювати...
не думала що до такого дійшло
щойно чоловіки виходять з маршрутки , на них з кущів вибігають тцкашники
підприємства і так мають нестачу кадрів, і вже повернулись з війни кого раніше забирали, їм знову повістки всучили
Это одна из главнейших причин поражений Красно-советской армии под чутким руководством Офиса Управителя СССР.
Но забрать гранату из рук обезъяны нужно НЕМЕДЛЕННО.
Но это в нормальном государстве, а не в филиале местечкового цирка Квартала 95.
Країна з таким керівництвом і державним устроєм не може виграти війну успішно! Перемога може бути тільки пірровою!