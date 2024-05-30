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Новости Война
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расследование (3020) Запорожская область (2843) 128 отдельная горно-пехотная бригада (154) Офис Генпрокурора (2386)

Удар по 128-й ОГШБр в Запорожской области: Офис Генпрокурора опровергает информацию о развале дела в суде

Розслідування справи щодо загибелі воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі

Информация о том, что уголовное дело по инциденту гибели бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во время награждения в прифронтовом селе в Запорожской области развалилось в суде не соответствует действительности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Продолжается комплекс следственных действий

Отмечается, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Сейчас продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Административный протокол на комбрига

"Отдельно отметим, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного сообщения о происшествии", - сообщили в ОГП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по 128-й бригаде в Запорожской области в 2023 году: Хакеры могли взломать мессенджеры военных, - СБУ

Зато после рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу из-за отсутствия состава административного правонарушения.

"Вместе с тем, указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины", - добавили в пресс-службе.

Гибель воинов 128-й бригады в Запорожской области

Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области был объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по 128-й бригаде в Запорожье в 2023 году: Дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств, - СМИ. ДОКУМЕНТ

128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, которые организовали построение бойцов 128 бригады.
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Топ комментарии
+5
Judge Rico Dredd
@**************
·
28 трав.
Людям вкладають в голову потрібні тези, причому так майстерно до них привчають, що ті їх приймають за власні ідеї. "Під час війни вибори неможливі". Все, аксіома. Тепер почали: "Будь-яка війна закінчується перемовинами". Отже, скоро домовленості. Але не погані Мінські, а хороші
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30.05.2024 09:10
+3
Здерьмак таки замарався і тут .? Ну це вже край
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30.05.2024 08:57
+3
Ні. Слідчим в ОПу доступу нема.
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30.05.2024 09:02
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Того чудіка шо іх там построів а сам не приіхав - вже зловили?
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30.05.2024 08:56 Ответить
Ні. Слідчим в ОПу доступу нема.
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30.05.2024 09:02 Ответить
Здерьмак таки замарався і тут .? Ну це вже край
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30.05.2024 08:57 Ответить
Якщо не розкрутити цю справу і не покарати справді винних, таке буде продовжуватись, бо московитського лайна в Україні по самі вуха.
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30.05.2024 09:02 Ответить
А воно і продовжується потім через місяць була такаж історія недалеко... про те Мосійчук писав... але змі не роскрутили та і ніхто не звернув увагу...
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30.05.2024 09:13 Ответить
Judge Rico Dredd
@**************
·
28 трав.
Людям вкладають в голову потрібні тези, причому так майстерно до них привчають, що ті їх приймають за власні ідеї. "Під час війни вибори неможливі". Все, аксіома. Тепер почали: "Будь-яка війна закінчується перемовинами". Отже, скоро домовленості. Але не погані Мінські, а хороші
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30.05.2024 09:10 Ответить
З такою слабкою підтримкою заходу,.... постійними затримками того що обітцяли..... і який спокійно торгує з орками, тому що вони продають ресурси дешевше ринку.... в результаті доходами бюджету що лиш за перші 3 місяці 24 року вони вже майже покрили витрати на війну...

І з тим що в нас шалена корупція, постійні удари по оборонці і ми виробляємо недостатньо навіть звичайного озброєння... а далекобійних балістичних ракет взагалі не виробляємо...

Як в цих умовах ви хочете без переговорів вести війну... людським ресурсом??? та його в орків більше, ще врахуємо удари кабів і іншого важкого озброєння в якому у них перевага ... людським ресурсом не довго повоюєш

а скільки чоловічого населення вже виїхало, оформило непридатність, в тилах під бронню та вже не будуть ніколи воювати...
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30.05.2024 09:28 Ответить
на деяких підприємствах розпочинається бій з тцк, тобто людей фактично відбивають
не думала що до такого дійшло
щойно чоловіки виходять з маршрутки , на них з кущів вибігають тцкашники
підприємства і так мають нестачу кадрів, і вже повернулись з війни кого раніше забирали, їм знову повістки всучили
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30.05.2024 09:46 Ответить
Звичнак тактика. Трохи поспростовують і через пару місяців офіційно визнають
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30.05.2024 09:13 Ответить
Ага. Уже столько времени прошло а еще никто и не наказан. А что с делами когда рашисты разбомбили казармы полные солдат? Тоже виноватых не нашли? Зато на ухилянтов целые облавы проводят и судебные решения как и бешенные штрафы сразу на коленке выписывают
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30.05.2024 09:15 Ответить
В Советской Армии если у командира появлялся заместитель из дураков, да еще и с покровителями был самый простой и надежный способ от него избавится и снова обрести равновесие - подать кандидатуру "проблемы" на повышение или на учебу в Генштаб. Добиться увольнения или понижения было хлопотнее постройки коммунизма и даже опасно, как выход в открытый космос без скафандра.
Это одна из главнейших причин поражений Красно-советской армии под чутким руководством Офиса Управителя СССР.
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30.05.2024 09:56 Ответить
Затягують справу. Загиблі ж - кріпаки. А засудити треба панів.
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30.05.2024 09:20 Ответить
Іншими словами - ще не всі докази загубились, не всі свідки загинули на війні. Ще трохи потрібно почекати. Окрім того перша перевірка на громадський інтерес до справи, показала що сьогоденні проблеми недостатньо відволікли людей, щоб вони забули про цей злочин. Наступна спроба "злити діло", буде після підвищення тарифів, от тоді все буде нормально. От тільки для кого нормально?
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30.05.2024 09:33 Ответить
Скажем прямо - это дело решается в течении часа! Если комбриг отдал такой приказ - его снимают с должности на следующий день, чтобы он снова не назначил построение или парад вверенных ему Хаймарсов перед противником на передовой. И под арест на губе до конца расследования содержимого его телеграмма и СМСок.
Но забрать гранату из рук обезъяны нужно НЕМЕДЛЕННО.
Но это в нормальном государстве, а не в филиале местечкового цирка Квартала 95.
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30.05.2024 10:02 Ответить
Слідчі, судді і прокурори подали заяву на вступ до Генеральної Академії Генштабу щоб підвищити свої знання у військовій справі. Можливо через кілька років перейдуть до розгляду справи по суті... Аахфуеть...
Країна з таким керівництвом і державним устроєм не може виграти війну успішно! Перемога може бути тільки пірровою!
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30.05.2024 09:49 Ответить
Мав би хтось із присутніх на трагічному шикуванні із собою антидроновий детектор "Цукорок", то тоді б своєчасно було виявлено поблизу ворожий БПЛА-розвідник та й самого цього шикування не сталося би.
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30.05.2024 10:07 Ответить
Чісто как дєті прокурорчікі. На ходу придумали версію, що на телефонах встановлена шпигунська програма. І СБУ і ФСБ моніторять ефір будь здоров. А фігуранти просто трєпались по телефону, списки складали, столи накривали....
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30.05.2024 10:59 Ответить
 
 