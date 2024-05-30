Удар по 128-й ОГШБр в Запорожской области: Офис Генпрокурора опровергает информацию о развале дела в суде

Информация о том, что уголовное дело по инциденту гибели бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во время награждения в прифронтовом селе в Запорожской области развалилось в суде не соответствует действительности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Продолжается комплекс следственных действий

Отмечается, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Сейчас продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Административный протокол на комбрига

"Отдельно отметим, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного сообщения о происшествии", - сообщили в ОГП.

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Зато после рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу из-за отсутствия состава административного правонарушения.

"Вместе с тем, указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины", - добавили в пресс-службе.

Гибель воинов 128-й бригады в Запорожской области

Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области был объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по 128-й бригаде в Запорожье в 2023 году: Дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств, - СМИ. ДОКУМЕНТ

128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, которые организовали построение бойцов 128 бригады.