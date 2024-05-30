РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10830 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
3 607 20
боеприпасы (2283) завод (497) Пентагон (1415) США (24852)

Пентагон строит в США завод, который будет производить 155-мм боеприпасы для Украины, - NYT

Завод у США з виробництва боєприпасів для України

Армия США открывает завод в штате Техас по производству артиллерийских боеприпасов, которые будут поставлять в Украину. Там планируют производить около 30 тысяч 155-мм снарядов ежемесячно, которые будут иметь решающее значение для военных действий ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, это будет первое подобное предприятие, которое Пентагон строит с нуля после начала полномасштабной войны в Украине.

Издание пишет, что Пентагон в прошлом году поставил задачу производить 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года, чтобы обеспечить украинские артиллерийские бригады.

Читайте: Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, - министр обороны Чернохова

"Заводы в Скрентоне и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 000 снарядов в месяц. Новый завод General Dynamics в Меските, штат Техас, будет производить 30 тысяч снарядов ежемесячно, когда выйдет на полную мощность", - говорится в материале.

Завод у США з виробництва боєприпасів для України

В NYT отметили, что американская оборонная компания General Dynamics смогла возвести завод примерно через 10 месяцев после начала строительства благодаря финансированию от Конгресса и помощи компании Repkon.

Завод в Меските предоставит около 350 рабочих мест, когда выйдет на полную производственную мощность в следующем году.

Также читайте: Немецкий производитель БПЛА Quantum-Systems откроет еще один завод в Украине
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Це звісно круто, але зважаючи на темпи проходження чинної допомоги, то наступну будуть приймати в Конгресі 8 років, якщо пощастить то 5. І це звісно якщо у керма залишиться чинна влада. Якщо прийде Трамп, то розвиток подій буде взагалі непередбачуваним, від збереження чинної допомоги, або ігнорування взагалі існування України, аж до того що ці снаряди він відправить Путлєру. Ніхто не знає що він робитиме, навіть він сам.
Тому і питання, це точно для України будуть снаряди?
показать весь комментарий
30.05.2024 09:58
+2
А кацапи мінімум 300 000 на місяць!!!
показать весь комментарий
30.05.2024 09:52
+2
Ну непогано. Такими темпами і Північну Корею догонять в ВПК. За років 10.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапи мінімум 300 000 на місяць!!!
показать весь комментарий
30.05.2024 09:52 Ответить
Якщо пободували завод чисто для Українців.... Щось мені підказує що у 2025 році тільки почнеться разгар війни....
показать весь комментарий
30.05.2024 19:54 Ответить
в україні настільки все погано, що завод будують подалі від міністра оборони?
то, чому не в аргентині? чи, не на острові великодня.
показать весь комментарий
30.05.2024 09:55 Ответить
Хух, ну хоч не асфальт.
показать весь комментарий
30.05.2024 09:57 Ответить
Це звісно круто, але зважаючи на темпи проходження чинної допомоги, то наступну будуть приймати в Конгресі 8 років, якщо пощастить то 5. І це звісно якщо у керма залишиться чинна влада. Якщо прийде Трамп, то розвиток подій буде взагалі непередбачуваним, від збереження чинної допомоги, або ігнорування взагалі існування України, аж до того що ці снаряди він відправить Путлєру. Ніхто не знає що він робитиме, навіть він сам.
Тому і питання, це точно для України будуть снаряди?
показать весь комментарий
30.05.2024 09:58 Ответить
ці снаряди для американської стратегічної безпеки. І якщо Україна входить до американської стратегічної безпеки, а вона таки точно входить, то тоді так - ці снаряди будуть в тому числі і для України. тож не варто тут накидувати на вентилятор подібну дичину про 8 років..
показать весь комментарий
30.05.2024 10:25 Ответить
Ну-ну, світ вже побачив півроку республіканської стратегічної безпеки. Якщо у керма буде Трамп, то ще питання хто і що, буде накидувати на вентилятор.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:32 Ответить
Трамп - не один. він змушений виражати позицію усієї республіканської партії. Трамп займає ще більш жорстку позицію, ніж демократи, стосовно Ірану і Китаю. тому зливати Україну китайцям і кацапам він точно не буде. ті качелі з виділенням допомоги були не через те, що Трамп ненавидить Україну, а через те, що Трамп використав Україну у своїй політичній боротьбі із Байденом. тобто там сильно заполітизували питання стіни, питання України, а потім туди долучилось вже і питання Ізраїлю.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:49 Ответить
Це партія зараз виражає позицію Трампа, а отримує інформацію про неї, з його твітів. А звідки її формує Трамп???? Недавно формував її з новин Фокс, і вона була хоч трохи передбачувана, а от зараз.....
показать весь комментарий
30.05.2024 12:14 Ответить
а зараз китайці, іранці, кацапи, хамас дуже допомагають Трампу формувати цю позицію ще чіткіше.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:54 Ответить
І путін те ж саме говорить...
https://news.obozrevatel.com/russia/do-poslednego-ukraintsa-putin-sdelal-tsinichnoe-zayavlenie-o-vojne-obviniv-vo-vsem-zapad.htm
показать весь комментарий
30.05.2024 10:14 Ответить
Снаряди з маркуванням ,,по расіе не стріляти !!!"
показать весь комментарий
30.05.2024 10:05 Ответить
деньги причина войны
показать весь комментарий
30.05.2024 10:14 Ответить
Ну непогано. Такими темпами і Північну Корею догонять в ВПК. За років 10.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:24 Ответить
До того часу закінчиться PDA 7.8 млрд на всі країни
залишиться тільки USAI з контрактами

може вийти, що в рамках пакетів допомоги Україні отримані на будівництво заводу
а гроші на зброю закінчились
показать весь комментарий
30.05.2024 11:14 Ответить
а шо аж цельний завод и 30тис в місяць? добре, що хоть не 30 штук в місяць
показать весь комментарий
30.05.2024 11:40 Ответить
Американський оборонний гігант GD з ринковою капіталізацією у 81 мільярд доларів (це приблизно половина всього українського ВВП за 2023 рік) розродився виробництвом 155 мм снарядів в кількості 30 тис. шт щомісяця. Тобто 1000 шт на добу, аж 333,3 шт за зміну. Це точно завод? А може це просто цех, чи майстерня? Називайте речі своїми іменами і буде легше жити!
показать весь комментарий
30.05.2024 16:47 Ответить
"надасть близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробнич..."
показать весь комментарий
30.05.2024 17:41 Ответить
 
 