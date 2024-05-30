Шведский самолет радиолокационной разведки ASC 890 послужит усилением "глаз" F-16, - Воздушные силы
Самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который Швеция передает Украине, будет служить, в частности, усилением для западных истребителей F-16. Он является аналогом российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.
По его словам, ASC 890 является аналогом шведского "воздушного радара" AWACS, а также российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Их ранее сбивали украинские защитники.
"Нам нужны такие самолеты, потому что они дают возможность выявлять цели на расстояниях в 450 км. То есть, это выявление "шахедов", крылатых ракет, российских самолетов, истребителей", - пояснил Евлаш.
Усиление для F-16
По словам представителя ВС, ASC 890 также могут выявлять вражеские воздушные цели по излучению российских радиолокационных станций: подсвечивают их и передают Украине координаты.
Это "серьезная машина", которая может служить усилением "глаз" F-16, подчеркнул Евлаш.
На вопрос, знают ли Воздушные силы, как защитить шведские самолеты от российских атак, представитель ответил утвердительно.
"Мы понимаем, что этот самолет будет одной из приоритетных целей оккупантов, когда нам его передадут. Конечно, у нас есть наработки, как уберечь подобную технику", - добавил он.
Накануне правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.
Страна передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Єдина проблема це те що орки мають ракети на 300 км і можуть за ним влаштувати полювання та він має сліпу зону позаду на відміну від Авакса, тобто потрібне патрулювання із 2 літаків.... але всерівно, це дуже хороша річ
Я так зрозумів хотіли написати що шведський ASC 890 є аналогом американського "повітряного радара" AWACS ?
https://www.pravda.com.ua/news/2014/11/23/7045169/ УП:У Міноборони пояснили, чому відмовились від канадських літаків
А щодо операторів, то для прискорення навчання за неї може сісти оператор з досвідом роботи на TRML-4D або на AN/MPQ-65.
Стаття 60 Конституции. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, яка обертається і вкладена у обтічник, що нагадує НЛО, то на шведському ASC-890 антена - в прямокутному корпусі. Хоча така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, а ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник може інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
Антенну включил
Русскую "тушку"
Слегка замочил
2. Дані про місцезнахожження ворожих пепелаців дадуть американські, або британські АВАКСи, але завжди можна сказати: у українців є свій радар (При цьому навіть радарний екіпаж не потрібен - пілоти для сааб-340 мабуть в країні є)