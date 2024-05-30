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авиация (2704) Швеция (969) Воздушные силы (2005) F-16 (518) Евлаш Илья (137)

Шведский самолет радиолокационной разведки ASC 890 послужит усилением "глаз" F-16, - Воздушные силы

Повітряні сили про літак ASC 890 від Швеції

Самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который Швеция передает Украине, будет служить, в частности, усилением для западных истребителей F-16. Он является аналогом российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, ASC 890 является аналогом шведского "воздушного радара" AWACS, а также российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Их ранее сбивали украинские защитники.

"Нам нужны такие самолеты, потому что они дают возможность выявлять цели на расстояниях в 450 км. То есть, это выявление "шахедов", крылатых ракет, российских самолетов, истребителей", - пояснил Евлаш.

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Усиление для F-16

По словам представителя ВС, ASC 890 также могут выявлять вражеские воздушные цели по излучению российских радиолокационных станций: подсвечивают их и передают Украине координаты.

Это "серьезная машина", которая может служить усилением "глаз" F-16, подчеркнул Евлаш.

На вопрос, знают ли Воздушные силы, как защитить шведские самолеты от российских атак, представитель ответил утвердительно.

"Мы понимаем, что этот самолет будет одной из приоритетных целей оккупантов, когда нам его передадут. Конечно, у нас есть наработки, как уберечь подобную технику", - добавил он.

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Накануне правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.

Страна передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.
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Топ комментарии
+7
Цитата: За його словами, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх раніше збивали українські захисники. Джерело:

Я так зрозумів хотіли написати що шведський ASC 890 є аналогом американського "повітряного радара" AWACS ?
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30.05.2024 10:44
+5
@ "Швеція передасть Україні одразу два літаки-радари ASC-890.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, яка обертається і вкладена у обтічник, що нагадує НЛО, то на шведському ASC-890 антена - в прямокутному корпусі. Хоча така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, а ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник може інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
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30.05.2024 11:16
+4
Можливо це і є відповідь на питання: чому тягнуть з Ф16. Бо союзники працюють методою комплексних рішень. А взагалі питання чому нема ф16 щонайменше рік потрібно ставити монозброду: хто заважав придбати хочаб 24 штуки бу на світовому ринку озброєнь, або хто заважав профінансувати в 2022-2023 році навчання пілотів, щоб зняти це питання....
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30.05.2024 10:51
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Щоб літати на ф16, потрібно англійську добре знати і чекаємо їх вже 2й рік, а на ASC 890 - потрібно знати шведську, а вона важча і літак складніший в обслуговувані, тому ще 3-4 роки.
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30.05.2024 10:44 Ответить
я їжджу на тойоті, при цьому японської мови я не знаю)
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30.05.2024 10:52 Ответить
звісно, якщо там літати, то треба знати мову. та щоб опанувати та навчитися, то теж потрібно знати мову на якій інструктори тебе навчатимуть
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30.05.2024 11:44 Ответить
Для їзди на Тойоті не треба спілкуватись із системою наведення.
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30.05.2024 12:36 Ответить
Поки не навчаться правильно вимовляти thought до польотів не допускають.
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30.05.2024 10:59 Ответить
слухав лекцію Юрія Дружбінського. Так от він як радив - забудьте всі настанови академіка Ольги Бонк. Пам'ятаєте "місце зустрічі змінити не можна" і його героя карманника Костю Саприкіна з його каthelok? Як виявляється - більшість із нас прекрасно вимовлять оте англійське слово наслідуючи того кіногероя.
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30.05.2024 13:59 Ответить
Вчився колись саме по Бонк...а в школі, то кожен вчитель англійської мав свій варіант вимови...
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30.05.2024 14:06 Ответить
по ній тоді всі вчилися Коли є бажання, то пошукайте відкриті уроки Дружбінського в ютубі. Ну дуже позитивний ізраїльтянин.
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30.05.2024 20:24 Ответить
Думаю що ні, шведи знають добре англійську, був там колись

Єдина проблема це те що орки мають ракети на 300 км і можуть за ним влаштувати полювання та він має сліпу зону позаду на відміну від Авакса, тобто потрібне патрулювання із 2 літаків.... але всерівно, це дуже хороша річ
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30.05.2024 11:09 Ответить
Цитата: За його словами, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх раніше збивали українські захисники. Джерело:

Я так зрозумів хотіли написати що шведський ASC 890 є аналогом американського "повітряного радара" AWACS ?
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30.05.2024 10:44 Ответить
Так заховайте його десь під землею та не піарьте. Є ну і добре шо є. Не треба про це розповідати.
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30.05.2024 10:44 Ответить
А чи можна буде цими птахами виявляти, відстежувати, фіксувати та наводити удари на цілі на @уйлостані? Питання до спортлото
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30.05.2024 10:45 Ответить
Можливо це і є відповідь на питання: чому тягнуть з Ф16. Бо союзники працюють методою комплексних рішень. А взагалі питання чому нема ф16 щонайменше рік потрібно ставити монозброду: хто заважав придбати хочаб 24 штуки бу на світовому ринку озброєнь, або хто заважав профінансувати в 2022-2023 році навчання пілотів, щоб зняти це питання....
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30.05.2024 10:51 Ответить
Ф16 це не Форд Фокус, продаж не для всіх
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30.05.2024 11:05 Ответить
Не думаю що б нам продали якщо штати навіт польскі міг29 заборонили були передавати тому що може бути ескалація
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30.05.2024 11:10 Ответить
Дійсно, хто заважав?
https://www.pravda.com.ua/news/2014/11/23/7045169/ УП:У Міноборони пояснили, чому відмовились від канадських літаків
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30.05.2024 13:47 Ответить
Літак з пілотом?
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30.05.2024 11:07 Ответить
А найняти пілотів - профі, через приватні воєнні кампанії?!...
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30.05.2024 11:07 Ответить
Так ото ж,пілот і спеціалісти з обслуговування обладнання можуть просто в Іноземному легіоні числитись
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30.05.2024 11:14 Ответить
спеціалісти з обслуговування у є свої, а для більш складних регламентних робіт іх можно відправити для донавчання. Щодо якихось складних ремонтів, які потребують ліцензування, то тристасорокові ремонтують у багатьох країнах.
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30.05.2024 11:36 Ответить
у нас є зараз більш ніж достатньо пілотів з цівільної авіаціії, які можуть керувати цим літаком, бо по суті це звичайний регіональний пасажир.
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30.05.2024 11:31 Ответить
Пілот і той хто може обслуговувати цю електроніку це різні рівні підготовки пане Урс
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30.05.2024 11:36 Ответить
а я ж у своєму коментарі вищ і не казав про тих, хто буде працювати з бортовою ASC-890.
А щодо операторів, то для прискорення навчання за неї може сісти оператор з досвідом роботи на TRML-4D або на AN/MPQ-65.
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30.05.2024 11:47 Ответить
приватні воєнні кампанії? Згідно ст.17 6-йабзац Конституції ...На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. ТЦК є збройним формуванням не створене законом і то то ж не зареєстроване в міністерстві юстиції, як суб'єкт права, який за законом володіє здатністю мати і здійснювати безпосередньо або через представника права і юридичні обов'язки, тобто правосуб'єктністю.
Стаття 60 Конституции. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
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30.05.2024 11:39 Ответить
@ "Швеція передасть Україні одразу два літаки-радари ASC-890.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, яка обертається і вкладена у обтічник, що нагадує НЛО, то на шведському ASC-890 антена - в прямокутному корпусі. Хоча така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, а ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник може інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
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30.05.2024 11:16 Ответить
зато дуракам надо были ф16 год назад и день назад без управления и коммандного пункта
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30.05.2024 11:31 Ответить
та було б як з Мігами - літаком насправді керує оператор з ЦУП, а льотчик в кабіні тільки кнопки нажимає та штурвал крутить за його наказами
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30.05.2024 11:55 Ответить
одно дело ЦУП на высоте 10км, другое дело на земле. потому и сбивали наши МИГи часто думаю
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30.05.2024 12:09 Ответить
німці так і не змогли інтегрувати свої Міги до літаючого ЦУП - тому продали їх всі полякам за 1 євро
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30.05.2024 12:30 Ответить
Збивали їх тому що дальність орківських РЛС на су35 так і ракет на порядок більша міг ... Міг29 застарілий літак, його можна було модернізувати як НАТО це зробило з Ф16 але за 30 років незалежності це нікому було не треба... максимум помалювали та планшети поставили
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30.05.2024 12:34 Ответить
Тихо подкрался,
Антенну включил
Русскую "тушку"
Слегка замочил
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30.05.2024 12:41 Ответить
Коли лінія фронту стала і відомо звідки чекати удару, така антена ефективніша.
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30.05.2024 12:52 Ответить
Бачу 2 варіанти: 1. Разом з цими радарами "приїзджає" Грифон з ракетами. І стане можливою комбінація: шведскій радар, шведський винищувач, французьська ракета; ця комбінація може стріляти по СУшкам над московською територією.
2. Дані про місцезнахожження ворожих пепелаців дадуть американські, або британські АВАКСи, але завжди можна сказати: у українців є свій радар (При цьому навіть радарний екіпаж не потрібен - пілоти для сааб-340 мабуть в країні є)
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30.05.2024 13:19 Ответить
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30.05.2024 17:38 Ответить
 
 