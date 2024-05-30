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россия (93015) Чехия (1659)

Россия - хрупкая структура, которую легко разбить. В какой-то момент мир увидит сценарий "черного лебедя" для Кремля, - МИД Чехии

МЗС Чехії про майбутнє РФ після перемоги України

Правительство Чехии видит победу Украины как полное восстановление территориальной целостности нашего государства, включая Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" заявил спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик.

По словам дипломата, победа Украины должна отвечать на вопрос "что дальше".

"Мы, в частности, говорим, что Россия должна компенсировать Украине все убытки. И победа должна также давать ответ на вопрос, что должно дальше произойти с Россией", - отметил Стулик, который также является деск-офицером, ответственным в чешском МИД за Украину.

В то же время он воздержался от конкретики, поскольку чешские представители публично не высказывают мнения на эту тему, но заметил, что "этот вопрос неизбежен".

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Стулик также выразил убеждение, что "Россия - очень хрупкая структура, которую легко разбить".

"Поэтому мне кажется, что в определенный момент мы увидим сценарий "черного лебедя" для России. Тогда у России закончится все. Этот перелом может произойти в любой момент", - добавил дипломат.
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Топ комментарии
+14
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30.05.2024 15:11
+8
Дай Боже !
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30.05.2024 15:12
+8
Терпіння, все буде вчасно...
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30.05.2024 15:19
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30.05.2024 15:11 Ответить
Дай Боже !
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30.05.2024 15:12 Ответить
Саме так!
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30.05.2024 15:14 Ответить
> росія - дуже крихка структура, яку легко розбити

ну завдяки осі зла, безлімітним природним ресурсам, за підтримки корисних ідіотів (завчасно куплених) ... якось не видно, що це крихка структура
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30.05.2024 15:15 Ответить
Терпіння, все буде вчасно...
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30.05.2024 15:19 Ответить
Угу ... Вчасно було у 2014 р.
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30.05.2024 16:11 Ответить
Не переживайте безлімітними природніми ресурсами ми великодушно поділимося із Союзниками, у пропорціях які вони вклали у Нашу Перемогу! китай звісно кусатиме лікті, якщо до цього часу не стане частиною Тайваню!
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30.05.2024 15:51 Ответить
І як Ви це собі уявляєте конкретно буде організовано і реалізоване ? На мапі різнокольоровими олівцями ??
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30.05.2024 16:13 Ответить
Ага, сидіти на березі і чекати, поки напроти тебе не почнуть пропливати трупи ворогів. Класний рецепт...
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30.05.2024 15:20 Ответить
Китайці кажуть що працює...
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30.05.2024 15:26 Ответить
Вони звикли просто обдовбатися опіумом і чекати! Але труби ворогів у опіумних війнах все не плили та не плили 🤣
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30.05.2024 15:53 Ответить
Це самообман - не буде там ніякого сценарію "чорного лебедя". Ця клоака вже не одне століття тримається і практично все своє існування воює та продовжує володіти найбільшими територіями, практично невичерпними ресурсами та має потужний ядерний арсенал та робить усе, що забажає.
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30.05.2024 15:20 Ответить
нууу. те саме і про совок говорили свого часу..
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30.05.2024 15:25 Ответить
Це трохи різні речі, адже "совок" був утопією від народження і в історичному масштабі помер в дитячому віці.
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30.05.2024 15:32 Ответить
ну так, дійсно трохи різні. обгортка різна, а суть одна - імперія. російська, совєцька, тепер федерація. і кожного разу як вона розпадається чи трансформується, то втрачає землі.. після розвалу совка імперія втратила дуже багато поневолених земель і народів. тепер черга федерації перейняти естафету у совка, оскільки на її території є багато поневолених народів.
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30.05.2024 15:37 Ответить
Після розвалу совка імперія втратила небагато територій ! Була 1/6 суші, стала 1/7.
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30.05.2024 16:15 Ответить
ну так з розвалом совка, розвалився і Варшавський договір, країни якого теж входили під контроль цієї кривавої імперії. некоректно порівнювати сотні тисяч квадратних кілометрів тундри і тайги, де практично ніхто не живе з густонаселеними країнами Східної Європи та іншими республіками совка.
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30.05.2024 20:41 Ответить
ну так територія Союзу чи разом з ВД ??
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31.05.2024 19:05 Ответить
та все разом, оскільки країни Варшавського договору робили все, що наказували з мацкви. а якщо хтось бунтувати надумував, то всім відомі події - совіцькі танки у Будапешті, у Празі і т.д.
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31.05.2024 19:14 Ответить
Я писав про територію СРСР. І все.
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01.06.2024 18:37 Ответить
Сподіваюся "ніжок Буша" більше не буде. Інакше віджеруться і все знову піде новим колом ...
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30.05.2024 19:38 Ответить
Щож вони такого бажають? Як жили в гівні при Романових, ті що будинку Іпатьєвих прикопані, комуняках різних 70 років , так і зараз живуть, нічого не змінилось...
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30.05.2024 15:25 Ответить
Вони бажають постійного розширення та світового панування, а життя в злиднях для них звичне і іншого вони не прагнуть. Якось бачив коментар їх звичайного пересічного "жить в бєднасті ета наш удєл, а зємлі сабіраєм патіхонєчку". От у цьому вся їх суть і саме це ніяк не дійде до Заходу, який чомусь гадає, що їх дуже турбуватиме відсутність памперсів, кока-коли чи інших атрибутів цивілізації настільки, що вони змінять владу.
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30.05.2024 15:42 Ответить
Ну території з 1919 рокув них зменшуються потроху, рецідів з лднр рахую тимчасовим.
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30.05.2024 17:23 Ответить
Не вигадуйте. Там скрізь по-різному.
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30.05.2024 16:16 Ответить
Що по різному, іноваційна держава, промисловість розвинута, чи може культурна, чи є досягнення в правах і свободах, рівень життя високий,що змінилось з середньовіччя?
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30.05.2024 17:19 Ответить
у різних регіонах і населених пунктах по-різному



Щож вони такого бажають? Як жили в гівні при Романових, ті що будинку Іпатьєвих прикопані, комуняках різних 70 років , так і зараз живуть, нічого не змінилось...

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31.05.2024 19:04 Ответить
В якихось окремих регіонах, в них є власні ******* автомобілі, і компьютери чи смартфони власного виробнитства, чи може мосфільм знімає фільми світового рівня? Може десь там еліти виступають за мир і рівність?
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31.05.2024 21:13 Ответить
Я думав мова йшла про рівень життя і умови проживання. А виявилося тут і про культуру, і про науку, і про смартфони ...
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01.06.2024 18:36 Ответить
3,5% населення мають дохід більший за 2000 євро в місяць
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01.06.2024 20:43 Ответить
і що ? Про це писалося 1000500 разів - усе відносно і залежить від купи факторів, у т.ч. витрат на оборону.
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02.06.2024 15:43 Ответить
Кацапів потрібно ізолювати і ні в якому разі не лізти на їх територію. Вони занадто великі для окупації. Щоб окупація була успішною потрібно 20 окупантів на 100 чоловік місцевого населення. І це за умови великої щільності населення! Навіть якщо рахувати населення ********** за рівнем споживання це 89-92 млн.. Іншими словами потрібно 20 млн. окупантів які мають діяти і контролювати територію яка в 28 разів більша за територію Ураїни. У нас таких ресурсів нема. Та й ніхто в світі цим займатися не буде. Як там писав їх поет "Я брожу по росіі нахмурів пальто, Нєобятниє далі я мєряю взглядом. Я би Родіну продал... Да нє купіт нікто - нікому моєй Родіни на *** нє надо". Ресурси "невичерпні" лише тому що населення тупе і не здатне їх "вичерпувати" для власного добробуту. Це країна алкодегенератів. Зараз починається її останній акт предсмертної агонії. Потрібно ізолювати придурків і вони самі себе почнуть гризти. Так було завжди. Саме для цього правителі ********** завжди шукали собі ворогів за межами країни і намагалися спрямувати туди зловіщу енергію андрофагів. Не треба їм заважати займатися самознищенням.
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30.05.2024 15:47 Ответить
Ви праві, але, нажаль, ізолювати їх в ********* світі неможливо, адже є Китай, Індія, чимало інших країн в Африці, Південній Америці, Азії і навіть ЄС, яких більш ніж вистачить, аби забезпечити всі їх потреби та зробити тотальну ізоляцію неможливою. Саме тому зараз вони досить непогано почуваються і не сильно переймаються санкціями.
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30.05.2024 16:09 Ответить
Уявіть собі ... Азію, як територію яку мають ділити диктаторські режими *****, Сі і Кіма. Цивілізований світ Європи зацікавлений в тому щоб дурна енергія кацапських андрофагів була спрямована хоча б в іншу сторону. А там з експансіоністськими амбіціями ***** ніхто церемонитись не буде - там ціна людського життя ще менша ніж в **********, а народу в десятки разів більше. А от територіальних претензій у Китаю до ********** більш ніж достатньо і ці претензії культивуються та заохочуються з дитячих садків. Насправді кацапи дуже переймаються санкціями бо це напряму повязано з Китаєм. Китай вибере процвітання і торгівлю, а якщо ***** спробує цьому завадити то отримає люлєй і втратить пів країни...
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30.05.2024 17:16 Ответить
Що ви маєте під кацапами, тих що виють про те що в московськихкласах на тридцять таджиків два вепси?
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30.05.2024 17:26 Ответить
Все що проходить повний цикл прокацаплення починаючи з дитячого садка в ********** стає кацапом, тобто втрачає оригінальну національну ідентичність. Врешті між прокацапленим таджиком і прокацапленим вепсом (такої національності і етнічної території в ********** взагалі не існує) ніякої різниці...
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30.05.2024 17:51 Ответить
...Ве́пси - фіно-угорський народ на північному сході Європи. Територія проживання вепсів розташована у межах Республіки Карелія, Ленінградської та Вологодської області. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8 Вікіпедія ...

Повірте що ні, таджики і киргизи, скажемо так, мусульманська більшість рашкі, прокацаплюватись ніколи не збиралась, коли настане вдалий момент вони тих вепсів переріжуть...
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30.05.2024 18:04 Ответить
Вже почали. Там скоро все буде іслам. Тому ми маємо створити не просто кордон з ***********, а міцний вал.
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30.05.2024 18:13 Ответить
Грузини сіли не в тей портяг, журбааа...
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30.05.2024 15:21 Ответить
потяг
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30.05.2024 15:33 Ответить
Грузинів по списку 4,75 млн. Це населення міста Київ. І вони завжди крадуть по чужим вагонам. То ж не переймайтесь. Розбіжаться по всьому ********** та СНГ і займуться тим чим традиційно займались - красти, грабувати, вбивати і тязгти "здобуте" в Грузію... Звідси шкода ********** від приєднання Грузії буде колосальна. Це "барани", а не білоруські бяшки. А ще грузини будуть різати мусульман, про що мріють кацапи. "- Ти куда мєня вєдьош, шапка каракулєвий? - Я іпать тєбя вєду, тюбєтєйка фуєвий... Як то кажуть "запасайтесь попкорном..."
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30.05.2024 18:22 Ответить
Якщо ''крихка структура'' то чого союзники так гальмують з допомогою а, американці вереск здійняли через пошкодження локатора?
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30.05.2024 15:32 Ответить
Нам би дожити/вижити до того певного моменту
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30.05.2024 15:46 Ответить
"Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" Коли здається,тоді не варто на нікого тикати вказівни,якщо всі решту чотири пальці , поки що вказують на самих себе
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30.05.2024 15:52 Ответить
Звичайні мантри.
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30.05.2024 16:07 Ответить
Хай як найшвидше прилітає на рашку цей птах щастя - Чорний Лебідь і не один, а в кількості достатній для балету Лебедине озеро!
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30.05.2024 16:53 Ответить
Два роки тому в Європі стояв лемент за Калінінград.
Німці згадали, що потсдамська угода, за якою була окупована Прусія, з неіснуючим зараз сересером та вигасла ще у 1995 і вимагали повернення Кьонегсберга з околіцами.
Поляки та чехи заявляли своє право та вимагали повернення історично-їхнього Кролевця/КрУлЄвца.
Минуло два роки.
І як воно?
РФ же таке крихке утворення.
Чи воювати то не язиком матиляти?
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30.05.2024 17:15 Ответить
Для рф є тільки одна критична зона це експорт вуглеводнів!
Бажано дістатися ось цього термінала у Козьміно який завантажує за рік до 200 великих нафтових танкерів. ****** його з моря новими "малюками" ,як це зробити вам любий моряк розкаже)
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30.05.2024 17:24 Ответить
Може для когось і крихке ,з дивану. Але щось дуже мало охочих спробувати розбити.
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30.05.2024 18:34 Ответить
Без тебе ніяк, тож вставай з дивана і вперед ...
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30.05.2024 19:57 Ответить
Під твоїм командуванням ,хоч зараз.
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30.05.2024 20:02 Ответить
От і відмінно! Я надішлю тобі персональну повістку ...
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30.05.2024 20:21 Ответить
О ,то ти з ТЦК. Ну то повинен знати, що я знятий з військового обліку 12 років тому, за віком. Таке теж буває.
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30.05.2024 20:29 Ответить
Головне твоє щире бажання. Цього достатньо ...
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30.05.2024 20:52 Ответить
Щире тягнеться до щирого....
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30.05.2024 20:56 Ответить
 
 