Россия - хрупкая структура, которую легко разбить. В какой-то момент мир увидит сценарий "черного лебедя" для Кремля, - МИД Чехии

Правительство Чехии видит победу Украины как полное восстановление территориальной целостности нашего государства, включая Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" заявил спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик.

По словам дипломата, победа Украины должна отвечать на вопрос "что дальше".

"Мы, в частности, говорим, что Россия должна компенсировать Украине все убытки. И победа должна также давать ответ на вопрос, что должно дальше произойти с Россией", - отметил Стулик, который также является деск-офицером, ответственным в чешском МИД за Украину.

В то же время он воздержался от конкретики, поскольку чешские представители публично не высказывают мнения на эту тему, но заметил, что "этот вопрос неизбежен".

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Стулик также выразил убеждение, что "Россия - очень хрупкая структура, которую легко разбить".

"Поэтому мне кажется, что в определенный момент мы увидим сценарий "черного лебедя" для России. Тогда у России закончится все. Этот перелом может произойти в любой момент", - добавил дипломат.