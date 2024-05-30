Россия - хрупкая структура, которую легко разбить. В какой-то момент мир увидит сценарий "черного лебедя" для Кремля, - МИД Чехии
Правительство Чехии видит победу Украины как полное восстановление территориальной целостности нашего государства, включая Крым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" заявил спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик.
По словам дипломата, победа Украины должна отвечать на вопрос "что дальше".
"Мы, в частности, говорим, что Россия должна компенсировать Украине все убытки. И победа должна также давать ответ на вопрос, что должно дальше произойти с Россией", - отметил Стулик, который также является деск-офицером, ответственным в чешском МИД за Украину.
В то же время он воздержался от конкретики, поскольку чешские представители публично не высказывают мнения на эту тему, но заметил, что "этот вопрос неизбежен".
Стулик также выразил убеждение, что "Россия - очень хрупкая структура, которую легко разбить".
"Поэтому мне кажется, что в определенный момент мы увидим сценарий "черного лебедя" для России. Тогда у России закончится все. Этот перелом может произойти в любой момент", - добавил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
ну завдяки осі зла, безлімітним природним ресурсам, за підтримки корисних ідіотів (завчасно куплених) ... якось не видно, що це крихка структура
Щож вони такого бажають? Як жили в гівні при Романових, ті що будинку Іпатьєвих прикопані, комуняках різних 70 років , так і зараз живуть, нічого не змінилось...
Повірте що ні, таджики і киргизи, скажемо так, мусульманська більшість рашкі, прокацаплюватись ніколи не збиралась, коли настане вдалий момент вони тих вепсів переріжуть...
Німці згадали, що потсдамська угода, за якою була окупована Прусія, з неіснуючим зараз сересером та вигасла ще у 1995 і вимагали повернення Кьонегсберга з околіцами.
Поляки та чехи заявляли своє право та вимагали повернення історично-їхнього Кролевця/КрУлЄвца.
Минуло два роки.
І як воно?
РФ же таке крихке утворення.
Чи воювати то не язиком матиляти?
Бажано дістатися ось цього термінала у Козьміно який завантажує за рік до 200 великих нафтових танкерів. ****** його з моря новими "малюками" ,як це зробити вам любий моряк розкаже)