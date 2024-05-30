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Крым (26005) уничтожение (6253) ГУР (349) морской дрон (43)

Вследствие операции ГУР в Крыму подбиты 4 катера "Тунец" - 2 из них уничтожены, - уточнение ГУР

ГУР знищило два російських катери Тунец в Криму

По уточненным данным, спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и подбили еще два судна такого же типа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки МО сообщает в фейсбуке.

"Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и повредили еще два судна такого же типа", - говорится в сообщении.

Поэтому в целом потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 - четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".

Смотрите также: Два российских катера "Тунец" уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

"Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова", - добавили в ГУР.

Напомним, сегодня утром ГУР сообщало, что они уничтожили два российских катера "Тунец" в оккупированном Крыму.
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Топ комментарии
+21
Прикол как раз в том, что параша их дооборудовала для охоты за морскими дронами.
Вот они и поохотились этой ночью, сбив наши дроны своими корпусами.
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30.05.2024 18:46
+17
Хочеться дожити до того дня і часу , коли ліквідують цю непотріб
і воєнного злочинця , путлєра 🤬
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30.05.2024 18:40
+17
помельчала черноморская флотилия рашки - в Криму залишилась мелкая рыбьошка

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30.05.2024 18:41
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Хочеться дожити до того дня і часу , коли ліквідують цю непотріб
і воєнного злочинця , путлєра 🤬
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30.05.2024 18:40 Ответить
Тут бодай премію_Нобеля йому не надали, бо можуть...

А так: він доживе до глибокої статрости на своєму ранчо у Флориді. І не відповідатиме за жоден злочин.
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30.05.2024 18:45 Ответить
помельчала черноморская флотилия рашки - в Криму залишилась мелкая рыбьошка

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30.05.2024 18:41 Ответить
Прикол как раз в том, что параша их дооборудовала для охоты за морскими дронами.
Вот они и поохотились этой ночью, сбив наши дроны своими корпусами.
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30.05.2024 18:46 Ответить
Успех налицо! 2 Магуры сбили лично)))
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30.05.2024 19:09 Ответить
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30.05.2024 19:38 Ответить
Не раді меха, а мясца
Охотник захотел убить Песца
Соль басни такова:
Пришел песец,
А вместе с ним - тунец

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30.05.2024 20:14 Ответить
дядю,ви недавно проснулися? який Бурба з ГУР?дядю, 27 місяців війни нам від імені ГУР розповідає казки та анекдоти неперевершений Буданов!
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30.05.2024 18:54 Ответить
тут деякі боти з запою вийшли дворічного... один ватан харківський зелену шмарклю звинуватив у тому, що той поступово здає ЗАЕС ))
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30.05.2024 19:02 Ответить
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30.05.2024 19:06 Ответить
остання інформація про генерал-лейтенанта Бурбу - воює комвзвода

ти задоволений "раціональним" використанням досвідчених офіцерів під час війни ?
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30.05.2024 19:43 Ответить


Що, закінчилась горілка? Повернувся в реальність? Так реальність сильно змінилась від часів початку твого запою.
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30.05.2024 20:04 Ответить
В чем смысл этого побоища? Этот катер - угроза? Ракетоносец? Потратить кучу дронов,чтобы утопить лодку?
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30.05.2024 18:50 Ответить
Ой да сколько стоит тот дрон -заряд от Града, мотор от моторки радиоуправление с али и пластиковый корпус ))) на его уничтожение рашки спалили больше бабла чем его себестоимость.
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30.05.2024 19:04 Ответить
🙂 Это вы описываете дрон с дальностью 800км,комплектом телеуправления через спутник и полтонной взрывчатки?Да,кстати,там ещё водомет заказной. Конечно,это стоит 3 копейки
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31.05.2024 11:28 Ответить
У новесенькому асфальті значно більше смислу)
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30.05.2024 20:05 Ответить
Президент Франції Еммануель Макрон особисто втрутився, щоб переконати прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звільнити Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій щодо російського титану.

Про це https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/help-airbus-macron-pressed-canada-ease-russia-titanium-sanctions-2024-05-30/ повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Прохання прозвучало під час телефонної розмови між двома лідерами в березні, через кілька тижнів після того, як Канада розійшлася з союзниками й наклала санкції на стратегічний метал, що занепокоїло французьку компанію Airbus та інші компанії, які все ще покладаються на російські поставки на заводах, розташованих в Канаді або в інших країнах.

Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо зробити виняток для європейських компаній.
Титан виробляється на Кримському титані Фірташа,сировина мабуть і надалі надходить з України. За 27 років війни по цьому заводу в Криму не було жодного удару ЗСУ...
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30.05.2024 18:52 Ответить
не років,зрозуміло.місяців.
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30.05.2024 18:55 Ответить
Сезон ловли скумбриевых открыт!!!
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30.05.2024 18:58 Ответить
По данным российских ТГ каналов были уничтожены или повреждены: 4 тунца, из них 2 уничтоженный. 2 парома и лоцманский катер, который утонул из-за поврежденний.
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30.05.2024 19:38 Ответить
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30.05.2024 19:45 Ответить
Утонуть на катере или сгореть в танке, что выбираете вы?
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30.05.2024 19:41 Ответить
Пишут что это паром "Авангард", которому тоже досталось
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30.05.2024 19:52 Ответить
хотелось бы увидеть рожу дебила, который дал такое название, жесть....
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30.05.2024 20:09 Ответить
цікаво, у них бойової "Тюльки" немає ?
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30.05.2024 20:17 Ответить
👏
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30.05.2024 22:20 Ответить
А хтось може пояснити, чому на нах намагаються вліпити РСЗВ, але не ставлять щось типу стінгера, гелікоптери б одразу передумали там борзо літати.
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30.05.2024 20:28 Ответить
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30.05.2024 21:09 Ответить
в Черном море цели слишком малы либо слишком защищены.
давно пора уничтожать кацапские корыта в других морях.
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31.05.2024 07:54 Ответить
ну шо за назва тунєц - промислова риба на фаршування
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31.05.2024 09:46 Ответить
 
 