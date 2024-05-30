Вследствие операции ГУР в Крыму подбиты 4 катера "Тунец" - 2 из них уничтожены, - уточнение ГУР

По уточненным данным, спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и подбили еще два судна такого же типа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки МО сообщает в фейсбуке.

"Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и повредили еще два судна такого же типа", - говорится в сообщении.

Поэтому в целом потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 - четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".

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"Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова", - добавили в ГУР.

Напомним, сегодня утром ГУР сообщало, что они уничтожили два российских катера "Тунец" в оккупированном Крыму.