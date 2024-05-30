Вследствие операции ГУР в Крыму подбиты 4 катера "Тунец" - 2 из них уничтожены, - уточнение ГУР
По уточненным данным, спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и подбили еще два судна такого же типа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки МО сообщает в фейсбуке.
"Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и повредили еще два судна такого же типа", - говорится в сообщении.
Поэтому в целом потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 - четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".
"Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова", - добавили в ГУР.
Напомним, сегодня утром ГУР сообщало, что они уничтожили два российских катера "Тунец" в оккупированном Крыму.
Пожалуйста, подождите...
і воєнного злочинця , путлєра 🤬
А так: він доживе до глибокої статрости на своєму ранчо у Флориді. І не відповідатиме за жоден злочин.
Вот они и поохотились этой ночью, сбив наши дроны своими корпусами.
Охотник захотел убить Песца
Соль басни такова:
Пришел песец,
А вместе с ним - тунец
ти задоволений "раціональним" використанням досвідчених офіцерів під час війни ?
Що, закінчилась горілка? Повернувся в реальність? Так реальність сильно змінилась від часів початку твого запою.
Про це https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/help-airbus-macron-pressed-canada-ease-russia-titanium-sanctions-2024-05-30/ повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Прохання прозвучало під час телефонної розмови між двома лідерами в березні, через кілька тижнів після того, як Канада розійшлася з союзниками й наклала санкції на стратегічний метал, що занепокоїло французьку компанію Airbus та інші компанії, які все ще покладаються на російські поставки на заводах, розташованих в Канаді або в інших країнах.
Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо зробити виняток для європейських компаній.
Титан виробляється на Кримському титані Фірташа,сировина мабуть і надалі надходить з України. За 27 років війни по цьому заводу в Криму не було жодного удару ЗСУ...
давно пора уничтожать кацапские корыта в других морях.