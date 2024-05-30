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Офис Генпрокурора расследует присвоение Россией более 1700 тонн украинской агропродукции

В Україні розслідують привласнення Росією української агропродукції

С начала полномасштабного вторжения Россия украла и уничтожила украинского зерна и другой агропродукции на миллиарды долларов. Украинские прокуроры направили в суд 20 обвинительных актов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Согласно информации ведомства, речь идет о более 1 700 тонн агропродукции, незаконно вывезенной с оккупированных территорий. Еще одним преступлением является разрушение и уничтожение сельскохозяйственной инфраструктуры в результате обстрелов и боевых действий.

"Украденную продукцию Россия систематически вывозит за границу и продает покупателям на мировом рынке. При том происхождение зерна и другой агропродукции скрывается", - сообщили в ОГПУ.

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"Украинские прокуроры уже получили приказы на арест более 20 судов, направили запросы на взаимную правовую помощь и направили в суд 20 обвинительных актов", - сообщил заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий во время Украинской зерновой конференции, которая состоялась в Киеве.

Однако Россия скрывает украинское происхождение агропродукции, а необходимые документы и свидетели находятся на оккупированных территориях или в самой России, поэтому расследование существенно усложняется

Офис Генерального прокурора призвал международных партнеров, агротрейдеров и общественные организации помогать в отслеживании международного потока украденной украинской агропродукции и финансирования этих незаконных продаж.

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Напомним, с февраля 2022 года на временно оккупированных территориях Украины было зарегистрировано 892 сельскохозяйственные компании. Более половины из них открыли предприниматели из российских регионов.
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Якщо це тільки справи які невдовзі відправляються у архів то нах це потрібно?Робота наших прокурорів має вимірюватися в кількості заарештованих російських суден з награбованими ресурсами. Чому про це немає інформації?
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30.05.2024 19:33 Ответить
Це називається імітація діяльності
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30.05.2024 19:52 Ответить
Украсть 1700т зерна и для наших чиновников не проблема.
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30.05.2024 20:00 Ответить
Судя по предыдущим делам офиса Хенпрокурора, результат будет такой же. Или ума не хватит или продадут...
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30.05.2024 22:25 Ответить
 
 