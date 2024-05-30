Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, - Reuters
Россия не будет приглашена на мероприятия во Франции по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В апреле организаторы заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться в знак признания жертвы страны во время Второй мировой войны.
Но источники Reuters сообщили, что российских официальных лиц теперь вообще не будут приглашать на памятные мероприятия, на которых будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.
Ранее в этом месяце трое других дипломатов ЕС сообщили агентству Reuters, что ряд государств блока заявили, что им будет непросто, если Россия примет участие через два года после того, как Путин направил свои войска в Украину.
Пожалуйста, подождите...
всі зрозуміли що кацапи були, є і будуть німецькими фашистами !
.
Давайте я разверну свою мысль. Все, что Портников говорил Латыниной - он говорит уже годами, если не десятилетиями. Как и Вятрович, кстати. Все эти годы ютуб Портникова был полумертвый - сто шестьдесят тысяч подписчиков, ровно как у меня, поэтому я цифру запомнил точно. И только за последний год он вырос сначала до трехсот тысяч, а за последние пару месяцев до шестисот.
В телеге у Виталия пятьдесят тысяч подписчиков, Фейсбука у меня больше нет, но когда был - тоже что-то типа пятидесяти тысяч.
Для сравнения: Арестович - под два миллиона ютуб, Лачен - полтора миллиона телеграм, Дорофеева - миллион в ютуб и пять миллионов инстаграм, Лебига - миллион в тик ток, песня Алены Алены на Евровидении - четыре миллиона просмотров.
Среднее количество просмотров у Виталия - примерно 200 тысяч.
У Вятровича все еще хуже.
И только дебаты с Латыниной на канале Фейгина набрали под миллион за два дняИ только дебаты с Латыниной на канале Фейгина набрали под миллион за два дня.
Следовательно: Украине НЕ ВАЖНО что говорит Портников.
Все это можно было слушать и год, и пять лет назад.
Украине важно, как измазали говном имперскую касапку.
По-друге німці тут до чого не розумію???
Якщо писати- пиши рашисти, чи сосіянці, уzzкіє...
Якось так.
https://www.youtube.com/watch?v=885Q8a1JiuI
Америка не визнавала СРСР цілих 15 років.
А потім плюнула і махнула рукою, про що тепер шкодує.
Путінський режим - правонаслідувач СРСР.
Тому він поза законом.
А неофіційних? "Хароших рускіх"?
Кстаті в войсках СС по національному составу рускіє билі на втором мєстє послє нємцев.
Захопити країну набагато легше аніж згодом з тим упоратися...
Причина возгорания неизвестна. Официально это - санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому". По разным данным, здесь находится так называемый "бункер Путина".
Тому оці пафосні французькі запрошення-незапрошення на урочистості з нагоди висадки союзників у Нормандії викликають... іронічну посмішку. І зневагу.