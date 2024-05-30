Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, - Reuters

Россия не будет приглашена на мероприятия во Франции по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В апреле организаторы заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться в знак признания жертвы страны во время Второй мировой войны.

Но источники Reuters сообщили, что российских официальных лиц теперь вообще не будут приглашать на памятные мероприятия, на которых будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.

Ранее в этом месяце трое других дипломатов ЕС сообщили агентству Reuters, что ряд государств блока заявили, что им будет непросто, если Россия примет участие через два года после того, как Путин направил свои войска в Украину.

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