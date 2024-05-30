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россия (93015) Франция (3353)

Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, - Reuters

макрон,франція

Россия не будет приглашена на мероприятия во Франции по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В апреле организаторы заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться в знак признания жертвы страны во время Второй мировой войны.

Но источники Reuters сообщили, что российских официальных лиц теперь вообще не будут приглашать на памятные мероприятия, на которых будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.

Ранее в этом месяце трое других дипломатов ЕС сообщили агентству Reuters, что ряд государств блока заявили, что им будет непросто, если Россия примет участие через два года после того, как Путин направил свои войска в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Зеленский встретятся в Нормандии 6 июня, - СМИ
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Топ комментарии
+15
Опущеним не місце серед поважних та авторитетних.
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30.05.2024 19:47
+15
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30.05.2024 19:50
+13
нарешті !!!

всі зрозуміли що кацапи були, є і будуть німецькими фашистами !

.
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30.05.2024 19:47
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нарешті !!!

всі зрозуміли що кацапи були, є і будуть німецькими фашистами !

.
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30.05.2024 19:47 Ответить
https://t.me/babchenko77 Babchenko

Давайте я разверну свою мысль. Все, что Портников говорил Латыниной - он говорит уже годами, если не десятилетиями. Как и Вятрович, кстати. Все эти годы ютуб Портникова был полумертвый - сто шестьдесят тысяч подписчиков, ровно как у меня, поэтому я цифру запомнил точно. И только за последний год он вырос сначала до трехсот тысяч, а за последние пару месяцев до шестисот.
В телеге у Виталия пятьдесят тысяч подписчиков, Фейсбука у меня больше нет, но когда был - тоже что-то типа пятидесяти тысяч.
Для сравнения: Арестович - под два миллиона ютуб, Лачен - полтора миллиона телеграм, Дорофеева - миллион в ютуб и пять миллионов инстаграм, Лебига - миллион в тик ток, песня Алены Алены на Евровидении - четыре миллиона просмотров.
Среднее количество просмотров у Виталия - примерно 200 тысяч.
У Вятровича все еще хуже.

И только дебаты с Латыниной на канале Фейгина набрали под миллион за два дняИ только дебаты с Латыниной на канале Фейгина набрали под миллион за два дня.

Следовательно: Украине НЕ ВАЖНО что говорит Портников.
Все это можно было слушать и год, и пять лет назад.
Украине важно, как измазали говном имперскую касапку.
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30.05.2024 20:04 Ответить
По-перше у Німеччині були нацисти, бо фашисти були італійці...
По-друге німці тут до чого не розумію???
Якщо писати- пиши рашисти, чи сосіянці, уzzкіє...
Якось так.
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30.05.2024 20:14 Ответить
Згоден з паном, але невже не можна було без цього касапського "как-то так" наприкінці?
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31.05.2024 05:14 Ответить
то пан щось зайве написав: німці тут не до чого, вже не актуально, як на мою думку, краще було б написати російські фашисти.
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30.05.2024 20:22 Ответить
пан жиє у неасхфальтованому ЗЄлєю селі і єдне знає то кіно "наші і німці"
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30.05.2024 20:53 Ответить
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30.05.2024 23:47 Ответить
Опущеним не місце серед поважних та авторитетних.
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30.05.2024 19:47 Ответить
Т.зв. росія жодним краєм до Коаліції Союзників. Її місце разом з Гітлерами в Нюрнбергу.
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30.05.2024 19:56 Ответить
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30.05.2024 20:09 Ответить
Оце виття буде на ************!!!
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30.05.2024 19:48 Ответить
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30.05.2024 19:50 Ответить
класно!
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30.05.2024 20:24 Ответить
Пыня не сегодня-завтра здохне, куда грех на душу брать. Богу - богово, маргиналу - нарабсейские скотомогильники... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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30.05.2024 19:50 Ответить
Це падло ще багато насере і в чумадан теж... На жаль...
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30.05.2024 19:53 Ответить
В ваших руках упредить этот процесс... По утру, от вас - тега, мол , муйло, сдохни. Увидите, через день-два будете ласувати коржиками.
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30.05.2024 19:59 Ответить
Та хіба тільки по утру? Я кожну секунду хочу шоб ***** здохло
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30.05.2024 20:01 Ответить
Аналогiчно. 3аохочуйте до цего iнших i дiло буде зроблене.
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30.05.2024 20:30 Ответить
Тому що рашизм - це ******* прояв фашизму, більш гібридний та огидний
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30.05.2024 19:51 Ответить
Россию нужно выгнать отовсюду | Виталий Портников

https://www.youtube.com/watch?v=885Q8a1JiuI
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30.05.2024 21:05 Ответить
СРСР - бандформування, а не держава.
Америка не визнавала СРСР цілих 15 років.
А потім плюнула і махнула рукою, про що тепер шкодує.
Путінський режим - правонаслідувач СРСР.
Тому він поза законом.
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30.05.2024 19:52 Ответить
Нічьо, зато мають запросить разом з Орбаном на ДР Гітлєра.
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30.05.2024 19:53 Ответить
І Фіцо в інвалідному візку. Чи "свєтлий образ єво"...
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30.05.2024 20:01 Ответить
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30.05.2024 20:05 Ответить
У Гітлера не було дітей.
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30.05.2024 20:13 Ответить
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30.05.2024 20:18 Ответить
краще бути онуком гітлєра, аніж донькою путлєра - "эти женщины", як він називає усіх своїх рідних та близьких

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30.05.2024 20:59 Ответить
дітей не було, а "байстрюк" куйло є до сьогодні.Якщо можна було би порівняти ДНК німецького кровопивцю "адіка" ,з рашистським кровопивцею" куйлом" .велика вірогідність того,що висновок був би "рідня"
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30.05.2024 20:32 Ответить
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30.05.2024 19:53 Ответить
200 км? Оптимісти...
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30.05.2024 19:57 Ответить
"російських офіційних осіб тепер взагалі не запрошуватимуть на пам'ятні заходи' Джерело:

А неофіційних? "Хароших рускіх"?
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30.05.2024 19:55 Ответить
Запрошувати "Хароших рускіх"? Типо , разрыть скотомогильник и запрошувати?
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30.05.2024 20:35 Ответить
Вибачте, не подумав, що їх же ж в тепловізор не видно...
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30.05.2024 20:51 Ответить
Их пригласят на уничтожение крымского моста и даже некоторых к перилам наручниками пристегнут.
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30.05.2024 19:57 Ответить
Слава Богу! Нарешті вистачило розуму і совісті!
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30.05.2024 19:58 Ответить
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30.05.2024 19:59 Ответить
потому что воевали украинцы, а раша или в тылу была или роа
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30.05.2024 20:03 Ответить
Русский крестьянин целует руки немецкому солдату. Локотская республика (Располагалась на территории Брянской, Орловской областей). 1942 год.

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30.05.2024 20:12 Ответить
На Вовку Ульянова сильно смахивает.
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30.05.2024 20:18 Ответить
На кого попадет - на того и смахивает!
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31.05.2024 13:10 Ответить
Рускіе воєвалі в РОА за Гітлера. Історічєскій факт.
Кстаті в войсках СС по національному составу рускіє билі на втором мєстє послє нємцев.
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30.05.2024 20:52 Ответить
Не ляпай дурню. Фронти формувалися не за національною ознакою.
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30.05.2024 21:14 Ответить
а им-крепостным там делать нехер.пускай на болотах с ************* хороводы водят и блины с лопат жрут!
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30.05.2024 20:03 Ответить
один якутський "скульптор" чого вартий!.. Ото все, що треба знати про рашу.
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30.05.2024 20:31 Ответить
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30.05.2024 20:48 Ответить
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30.05.2024 23:50 Ответить
Чому не запросили Володю? Дивно. На нього чекае ордер на арешт.
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30.05.2024 20:04 Ответить
А який стосунок до висадки в Нормандії мають кацапи? Хіба що той, що їхні колаборанти з числа колишніх совіцьких полонених там обороняли берег від союзного десанту на боці німців.
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30.05.2024 20:09 Ответить
Росіяни віддають перевагу Лазуровому узбережжю,висадка "хороших рускіх" в Сен-Тропе,Ніцці і Монте-Карло йде за планом.
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30.05.2024 20:12 Ответить
в мацкалів союзники німці
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30.05.2024 20:14 Ответить
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30.05.2024 20:45 Ответить
В ерефії мають заявити, що без їх запрошення висадка союзників у Нормандії не має ніякого сенсу.
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30.05.2024 20:18 Ответить
Союзники висажувались з одною метою - протидияти москалям.
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30.05.2024 20:19 Ответить
Не высадись они тогда, сегодня у нас не было бы соборноi Украiни.
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30.05.2024 20:33 Ответить
У нас її і немає. У тій війні мала би перемогти Німеччина. І не було би ні срср, ні нинішньої спроби його реанімувати, вчинивши побоїще в Україні, Молдові, Грузії... Чи повторятимете московсько-жидівську бредятину, що німці мали намір винищити все населення окупованих країн?
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30.05.2024 21:39 Ответить
Була б суцiльна Германiя зi столицею в Криму, як казав Гiтлер про Крим - це iсторична батькiвщина... ЗЫ... Пам`ятаете антiв, котрi вставили звiздюлей кримським готам, котрi прийшли iз Середньоi Азii, а втiкли вiд антiв через Римську iмперiю в Нормандiе-пiвдень Данii. Тут кримськi готи змiшалися i з родичами-торменами, i з першими слов`янами-лужичанами, самоназвавшись, вiд мiсця осiдлостi, i германцями, i вiкiнгами, i варягами...
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30.05.2024 21:58 Ответить
Ні. Такого не передбачалося. Були б такі ж країни з такими ж назвами і атрибутами. Навіть Україна. Лише ... маріонеточні (лояльні і послушні Рейху). "Суцільна" Німеччина не змогла б управляти (адмініструвати) такі великі території, господарки і населення. Передбачалося захопити набагато більше земель, а німців тоді у світі було лише біля 70 млн і то разом з "аншлюсованою" Австрією і Судетами.
Захопити країну набагато легше аніж згодом з тим упоратися...
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31.05.2024 07:15 Ответить
Ну так ну так - українці би просто була рабами арійців на яких би ставили досліди ( миж не арійці миж недолюди - такшо можна експерементувати можна скіко влізе ). Шо комуняки шо нацики це ******** - хто цього не розуміє то це його справи .
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30.05.2024 21:59 Ответить
Учіть "матчасть", бо попадете в халепу. Політика Рейху щодо окупованих країн заключалася у створенні там лояльних Німеччині політичних режимів. Про жодне тотальне "винищення" чи якісь "суцільні експерименти" не передбачалося і не планувалося. Хіба, захопивши Францію, Бельгію, Чехію, Норвегію,, Польщу, Україну .... німці винищили все населення? Подавленню підлягав любий спротив, як чинили любі завойовники: партизани, підпілля, диверсанти, терористи, комуністи, політичні сили не згідні з режимом.. і т.д. Цим Рейх не відрізнявся від усіх попередніх завойовників усіх часів і віків. Інша справа, що німці робили це рішуче і ефективно. Учіть матчасть: поцікавтеся політикою Рейху в національному питанні, у питанні расовому, культури, освіти, громадянства, медицини. Лише з достовірних джерел, а не жидівсько-кацапської (та інших "пабєдітєлєй") пропаганди, накшталт, що прокляті нацисти лиш те і робили, що бігали вулицями, виловлювали і вішали євреїв і гвалтували всіх, що рухаються, здирали шкіру і шили сумочки для своїх фройлєн.
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30.05.2024 22:45 Ответить
Ви просто йдете лісом - просто і зрозуміло.
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30.05.2024 23:14 Ответить
Таке сказати незрівнянно простіше, ніж вивчити і знати. Учіть матчасть.
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31.05.2024 07:05 Ответить
Франція Бельгія і Норвегія якби то є германці - так шо видко хто шось там вчив , такшо лісом - давай шнуруй вумний ви наш .
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31.05.2024 17:15 Ответить
Франція, Бельгія, Норвегія - германці??? У тебе, вуйку, провели електрику у село?
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01.06.2024 13:44 Ответить
А що кацапи приймали участь у висадці?
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30.05.2024 20:36 Ответить
Кацапским союзникам Гитлера нечего делать с победителями нацизма.
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30.05.2024 20:37 Ответить
На Алтае сгорела дача Путина, - росСМИ

Причина возгорания неизвестна. Официально это - санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому". По разным данным, здесь находится так называемый "бункер Путина".
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30.05.2024 20:39 Ответить
Ну вот, почалося. Путин, сдохни!
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30.05.2024 20:42 Ответить
не з нашим щастям, бідоносець в країні
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30.05.2024 20:49 Ответить
Типо, пусть едет к пыне на перемовини?
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30.05.2024 21:46 Ответить
Буданов, припини фулюганіть!..
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30.05.2024 23:54 Ответить
Французи, доречі, теж не мали майже жодного стосунку до висадки союзників у Номандії, хіба що Нормандія як географічна частина Франції. Франція була ганебно розгромлена Вермахтом ще у 1940 році і з 1940 - по 1945 рік працювала на Рейх. Францу коробить, як їм про те пригадати... Союзницькі сили висадки складали американські, британські і канадські війська. Французи відігравали там лише допоміжну ролю. Коли Де Голь запропонував серу Черчіллю очолити звільнення Франції - Прем"єр відповів, що французам це треба було робити ще з 1940-го року.
Тому оці пафосні французькі запрошення-незапрошення на урочистості з нагоди висадки союзників у Нормандії викликають... іронічну посмішку. І зневагу.
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30.05.2024 21:30 Ответить
 
 