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Российские дипломаты не должны пользоваться существующей в Европе свободой путешествий, поскольку именно эту свободу хотят уничтожить, - Сикорский

Сікорський пояснив обмеження на пересування російських дипломатів на території Польщі

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, почему его страна приняла ограничения на передвижение российских дипломатов на ее территории.

Об этом заявил в Праге глава МИД Польши Радослав Сикорский, который принял участие в дискуссии на тему "75 лет НАТО: как сохранить курс?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

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Так он отметил, что Польша приняла правильное решение, ограничивая передвижение российских дипломатов. Он пояснил, что они не должны пользоваться существующей в Европе свободой путешествий, поскольку именно эту свободу хотят уничтожить.

Сикорский считает, что война в Украине завершится тогда, когда российское руководство осознает: нападение на Украину было ошибкой, а окончательная цель не стоит потраченных средств и человеческих жизней.

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"Мы еще не дошли до этого момента", - констатировал министр иностранных дел.

Он добавил, что РФ отдает на войну и вооружение 40% своего бюджета. По его словам, сейчас Запад не выдерживает темп, который определила Россия.

"Наша задача - показать Путину, что мы не так безнадежны, как он думает. Мы должны убедить его в этом заблуждении", - констатировал Сикорский.

Решение Польши об ограничении на передвижение российских дипломатов внутри страны

В понедельник, 27 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС сообщил, что Варшава вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Соответствующее ограничение будет касаться всех российских дипломатов, кроме посла РФ.

На этот шаг власти страны пошли из-за участия России в гибридной войне против Европейского Союза и Польши.

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Сосійських дипломатів як і етнічних кацапів не має бути в Європі взагалі. А краще щоб і в усьому світі.
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30.05.2024 20:22 Ответить
Вони також збирають геолокації.
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30.05.2024 20:23 Ответить
За українських депутатів-дипломатів замовте у ЄС словечко!Бо режим парочки Єрмак+нетряпкаякась перетворив дипломатію України у відстійник-схованку для гнилих своїх рабів, котрі багато знають про цю парочку та її справи - генпрокурорша :плівки Деркача та справи проти Байдена , Пороха й т д ТАРАН -міністр оборони заваленої бітумом найвеличнішого перед війною, сексологиня Єрмака (ой багато вона знаєєєєєєє ПРо цього ларьчника лб
юбителя гей-клубів) ...ну і ще дофіга знущань над дипломатією України.
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30.05.2024 20:28 Ответить
А ще краще відібрати в РФ величезну земельну ділянку у Женеві, яку займає їх Місія при женевському відділенні ООН, і яка знаходиться поряд з головним офісом Червоно хреста. І виділити для них невелику ділянку десь на околиці Женеви, розмістивши поряд оголошення: "Обережно, людожери". А існуючу ділянку разом із будівлями виставити на продаж для компенсації того, що вони знищили в Україні.
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30.05.2024 20:33 Ответить
Це, доречі, ключове питання сьогодення : будь-яка країна не має право на суверенітет, якщо вона намагається знищити суверенітет іншої країни. Простими словами: Росія не має право на існування. Або зовсім просто: Russia must die
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30.05.2024 20:45 Ответить
Я би розширив це і на пересічних козлобородих. Бо війна війною, а вони скрізь як таракани. І це мало би бути з самого початку війни. Щоб всі кацапи це змогли відчути. А особливо родини російських високопосадовців, коли б їх виштовхували з черги на посадку в європейський літак із Стамбулу.
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30.05.2024 22:56 Ответить
 
 