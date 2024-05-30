Российские дипломаты не должны пользоваться существующей в Европе свободой путешествий, поскольку именно эту свободу хотят уничтожить, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, почему его страна приняла ограничения на передвижение российских дипломатов на ее территории.

Об этом заявил в Праге глава МИД Польши Радослав Сикорский, который принял участие в дискуссии на тему "75 лет НАТО: как сохранить курс?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

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Так он отметил, что Польша приняла правильное решение, ограничивая передвижение российских дипломатов. Он пояснил, что они не должны пользоваться существующей в Европе свободой путешествий, поскольку именно эту свободу хотят уничтожить.

Сикорский считает, что война в Украине завершится тогда, когда российское руководство осознает: нападение на Украину было ошибкой, а окончательная цель не стоит потраченных средств и человеческих жизней.

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"Мы еще не дошли до этого момента", - констатировал министр иностранных дел.

Он добавил, что РФ отдает на войну и вооружение 40% своего бюджета. По его словам, сейчас Запад не выдерживает темп, который определила Россия.

"Наша задача - показать Путину, что мы не так безнадежны, как он думает. Мы должны убедить его в этом заблуждении", - констатировал Сикорский.

Решение Польши об ограничении на передвижение российских дипломатов внутри страны

В понедельник, 27 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС сообщил, что Варшава вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Соответствующее ограничение будет касаться всех российских дипломатов, кроме посла РФ.

На этот шаг власти страны пошли из-за участия России в гибридной войне против Европейского Союза и Польши.

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