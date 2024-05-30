Для получения гражданства Украины нужно сдать экзамены по истории и основам Конституции, - решение правительства
С сегодняшнего дня для получения украинского гражданства необходимо будет сдавать обязательные экзамены по истории и по основам Конституции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.
Это решение принято правительством и касается:
- иностранцев;
- лиц без гражданства;
- тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.д.).
В пресс-службе добавили, что реализация проведения экзаменов требует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, организационных мероприятий, пока принято лишь принципиальное решение.
Регистрация и порядок сдачи экзаменов
Для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, подробный алгоритм будет опубликован позже.
- 20 заданий по основам Конституции Украины;
- 25 заданий по истории Украины.
Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео.
После успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты.
Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей.
Пожалуйста, подождите...
йди собі, зеленодупа тваринка.
Наприклад, від Франції на Євробаченні вже виступав мусульманин.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Так має бути: статус громадянина це насамперед неухильне виконання обов'язків, а права не більш ніж супутній бонус.
а ви такі вимоги новоприбулим виставляєте
головне нашого яйцесяйного любити , все решта вторічне.
На сьогодні ціни- МРТ-5000грв, заміна "шейки бедра"-200 000грв,
заміна колінного суглоба 200 000, та так далі. А зеленку або йод
треба самому купувати. А більш інші операціі і не треба говорити.
"В конституции" - В Конституції.
"медицинське" - деравною: медичне.
Не "грв.", а грн.
Втомився виправляти, руснявчику.
Де "президент" у республіці став монархом й передав всі гілки влади "офісу єрмака"?
Ну і тест на наркотики він так і не пройшов.
А до этого всякие "хорошие" типа Невзорова вообще ничего не сдавали?
Не только пришельцы и байстрюки пришельцев!
Каждый школоло должен сдать экзамены на право иметь Гражданские Права. А то понавыбирают писюном а не головой. Или рашпропаганды насмотрятся и шансона...
Составлять эти задания возьмутся историки и юристы, цель которых, естественно, будет блеснуть своей компетентностью, т.е. чем зубодробительней вопрос - тем круче специалист!
А ОТКУДА иностранец может знать например историю?
Вы уже составили для начала две тетрадки по тридцать страниц с изложением ОСНОВНЫХ знаний, которые требуются от иностранцев?