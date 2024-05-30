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гражданство (1269) экзамены (154)

Для получения гражданства Украины нужно сдать экзамены по истории и основам Конституции, - решение правительства

Для отримання громадянчстива України треба скласти іспити

С сегодняшнего дня для получения украинского гражданства необходимо будет сдавать обязательные экзамены по истории и по основам Конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.

Это решение принято правительством и касается:

  • иностранцев;
  • лиц без гражданства;
  • тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.д.).

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В пресс-службе добавили, что реализация проведения экзаменов требует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, организационных мероприятий, пока принято лишь принципиальное решение.

Регистрация и порядок сдачи экзаменов

Для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, подробный алгоритм будет опубликован позже.

  • 20 заданий по основам Конституции Украины;
  • 25 заданий по истории Украины.

Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео.

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После успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты.

Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей.
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Топ комментарии
+49
А знання мови не потрібне? Згодом знову почнеться ''утісківаніє ізіка''.
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30.05.2024 20:25
+31
Цікаво, чи зеленский і його 5-6 менеджерів здали б ці іспити? Ці всі агрохімії і т.п...?
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30.05.2024 20:24
+28
Як показали останні пʼять років у нашій країні без знання її історії та Конституції можна влаштуватись, навіть, президентом!
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30.05.2024 20:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, чи зеленский і його 5-6 менеджерів здали б ці іспити? Ці всі агрохімії і т.п...?
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30.05.2024 20:24 Ответить
А знання мови не потрібне? Згодом знову почнеться ''утісківаніє ізіка''.
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30.05.2024 20:25 Ответить
Зєлєнскій думає, що мова - то від Порошенка, як і армія, та віра з Томосом.
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30.05.2024 20:33 Ответить
Звтчайно! Якщо це не від Порошенка, то це таки бізнес. 😊 От лише зелень - погані бізнесмени, зате класні злодії.
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30.05.2024 20:53 Ответить
Вся страна і януковоча колись вибрала. 😊 Так що про страру не треба. Про мізки треба. А під час виборів вони у страни пропадають.
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30.05.2024 20:55 Ответить
Бо не наржалися
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31.05.2024 05:24 Ответить
та ніхто відповідати не збирається.
йди собі, зеленодупа тваринка.
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30.05.2024 20:56 Ответить
І де ці люди зараз ? Де ці 73% ?) хай ідуть в окопи
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30.05.2024 21:15 Ответить
Новодєл подоляківський, йди за кораблем. Все пізнається у порівнянні. А ти, мабуть, мрієш про капітуляцію України, підлизуючи Зєрмаку.
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31.05.2024 00:05 Ответить
У Зеленського віра з термосом, чи Ви вже забули.
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30.05.2024 21:17 Ответить
Бажаючих настільки багато, що вони повинні знати мову досконально!
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30.05.2024 21:22 Ответить
А на ЗНО не сдают что ли?
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30.05.2024 22:30 Ответить
А , що вже Конституцію з "паузи зняли"??
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30.05.2024 20:28 Ответить
а як же іспит із мовою???
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30.05.2024 20:33 Ответить
Вище відповів. 😊
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30.05.2024 20:34 Ответить
достатньо сказати що зебіл найвидатніший през **********
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30.05.2024 20:35 Ответить
плюс 73% "віруючих свідків "зеєгови" ,котрі "зебілятка"
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30.05.2024 20:39 Ответить
Дебіли обрали зебіла - все логічно!
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31.05.2024 05:25 Ответить
А чтбы расстаться с гражданством. Что делать
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30.05.2024 20:34 Ответить
Вистрілити собі у лоба.
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30.05.2024 20:40 Ответить
В Конституції та законі розписано.
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30.05.2024 21:01 Ответить
Але чи варто позбуватися громадянства лише через те, що на найвищому посту тимчасово кацапський узурпатор?
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30.05.2024 21:03 Ответить
Можна відмовитися виключно після набуття громадянства іншої країни шляхом подання запиту та відповідних документів. які це підтверджують і навіть це не гарантує 100% результату, адже він залежатиме від рішення чиновників.
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30.05.2024 21:42 Ответить
В Японії, Південній Кореї, не можна просто отримати громадянсьво. Народження в країні, одруження на громадянові, проживання певний період... це не підстава для них розкидатимся громадянством. Хоча там є трудові мігранти але при першому ж "качанні прав" їх депортують. Тому вони не страждають від "переваг" мультикульторизму.
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30.05.2024 20:36 Ответить
Так у Японії і мусульман у країну більш ніж на 2 тижні не пускають (мабуть тому і терактів котма). Писали, що коли Усик надів хреста, то мог здійсниться шкандаль, араби забороняють любий прояв чужої віри, священик християнин ніколи не зможе потрапити на їх землю, а ви бачили у них християнські храми?
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30.05.2024 20:42 Ответить
В Європі немає країн де мешкало б по 100 млн, як в Японії. Тут інша демографія. Точніше демографія тут у дупі, біле населення старіє, а молодь особливо не народжує для збереження генофонду нації. Тому ввезення іноземців - єдиний спосіб цих країн зберегтися на карті світу.
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30.05.2024 20:46 Ответить
Це єдиний спосіб перетворити європейські держави у мусульманські.
Наприклад, від Франції на Євробаченні вже виступав мусульманин.
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30.05.2024 21:25 Ответить
це називається проект Сполучені Штати Європа
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30.05.2024 22:07 Ответить
У нас давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Так має бути: статус громадянина це насамперед неухильне виконання обов'язків, а права не більш ніж супутній бонус.
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30.05.2024 21:23 Ответить
А розпочати потрібно з тестування громадян України на знання Конституції, свого основного Закону життя в Україні. Особливо перед виборами, бо у 2019 вибирали президента, бо він класний президент Голобородько і він нам ціни знизить на газ (?!!).
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31.05.2024 00:15 Ответить
Як показали останні пʼять років у нашій країні без знання її історії та Конституції можна влаштуватись, навіть, президентом!
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30.05.2024 20:37 Ответить
За допомогою фсб та привладного адмінресурсу все можливо
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30.05.2024 21:11 Ответить
Тобто знання української мови не потрібно для отримання громадянства?!
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30.05.2024 20:39 Ответить
мона, доведено громадянами України
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30.05.2024 20:47 Ответить
Державна мова вже нахєр не потрібна? Будєм разгаварівать на обсчєпанятнам!
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30.05.2024 20:47 Ответить
преза обрали без знання мови
а ви такі вимоги новоприбулим виставляєте
головне нашого яйцесяйного любити , все решта вторічне.
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30.05.2024 20:48 Ответить
А "какая разніца?"
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30.05.2024 21:28 Ответить
Чому нема екзамену з української мови, а тому бо " найвеличніший" у пику путіну спростив набуття українського громадянства рашистам і тому це не передбачає екзамену, от тільки цікаво, а чи буде переклад завдань з історії та Конституції з української на .... ?
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30.05.2024 20:57 Ответить
В конституции є стаття - безкоштовне медицинське забезпечення.
На сьогодні ціни- МРТ-5000грв, заміна "шейки бедра"-200 000грв,
заміна колінного суглоба 200 000, та так далі. А зеленку або йод
треба самому купувати. А більш інші операціі і не треба говорити.
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30.05.2024 20:58 Ответить
У якій статті Конституції, якщо не секрет, прописаний цей комунізм.
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30.05.2024 21:28 Ответить
А Ви теж громадянство набули лише за знання Конституції?
"В конституции" - В Конституції.
"медицинське" - деравною: медичне.
Не "грв.", а грн.
Втомився виправляти, руснявчику.
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30.05.2024 21:34 Ответить
Заміна суглоба коліна---130000 грн
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30.05.2024 21:40 Ответить
Це самий голіми по якості. Ноормальний 150к
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30.05.2024 21:46 Ответить
Знати Конституцію - це мати питання: чому в Україні вона повалена?
Де "президент" у республіці став монархом й передав всі гілки влади "офісу єрмака"?
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30.05.2024 20:59 Ответить
Закон написали під "хароших рускіх",не дарма ж вони в Львові будували "харошую расію будущєва" в той день,коли їхні соотєчєствєннікі знищували ракетами Харьківське видавництво.
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30.05.2024 21:03 Ответить
Краще я вивчу французьку, ніж жити серед тих хто не вчить українську.
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30.05.2024 21:08 Ответить
твої онуки і правнуки будуть чорними. Радій, що не будеш жити серед україномовних, поріднишся з марокканцями і сомалійцями.
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31.05.2024 05:30 Ответить
Без іспиту мови це просто бутафорія ...
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30.05.2024 21:12 Ответить
После издевательств над украинскими эмигрантами с стороны власти все будут сдавать совсем другие экзамены.
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30.05.2024 21:14 Ответить
Узурпаторської влади
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30.05.2024 22:09 Ответить
А чи багато громадян України зможуть здати ці іспити ? Покоління 50+ взагалі вчила історію ссср ,то як вони зможуть здати іспити ,хіба що зайнятись самоосвітою ,а про Конституцію я взагалі мовчу.
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30.05.2024 21:20 Ответить
В полку Калиновского,в батах российских подразделений которые воюют за Украину,куда им возвращаться если гражданство им не дадут?
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30.05.2024 21:21 Ответить
в лапландiю.
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30.05.2024 21:48 Ответить
Для чого їм возращатса? Їх хтось виганяє з України?
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30.05.2024 22:11 Ответить
А що слов'янам "западло" вивчити мову народу, який їх прихистив і за якій вони воюють?
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31.05.2024 05:31 Ответить
Это ******.
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30.05.2024 21:22 Ответить
Було б непогано ЗЄ проекземенувати.

Ну і тест на наркотики він так і не пройшов.
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30.05.2024 21:25 Ответить
"С сегодняшнего дня"

А до этого всякие "хорошие" типа Невзорова вообще ничего не сдавали?
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30.05.2024 21:34 Ответить
да неужели? украинский паспорт резко упал в популярности.. так они видимость начали создавать серьезности украинского гражданства?
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30.05.2024 21:37 Ответить
Більше цікавить вибутя🤣🤣🤣
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30.05.2024 21:44 Ответить
И как там? Много желающих? А экзамен по мове куда делся?0_о
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30.05.2024 22:47 Ответить
ватнік, іді дамой, водкі нєту
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31.05.2024 05:28 Ответить
А мова де? Мова повинна бути на першому місці!
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30.05.2024 23:26 Ответить
Все должны!!
Не только пришельцы и байстрюки пришельцев!
Каждый школоло должен сдать экзамены на право иметь Гражданские Права. А то понавыбирают писюном а не головой. Или рашпропаганды насмотрятся и шансона...
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30.05.2024 23:52 Ответить
а мова?
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30.05.2024 23:56 Ответить
Цiкаво, а Невзоров, кацапська морда, бодай би його, склав iспит ?
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30.05.2024 23:57 Ответить
А мова?
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31.05.2024 00:21 Ответить
Ну, брехливу(царську) хісторію проплямкають, а по правдивій БОГ екзамен прийме, в тому числі і в "царів". АРХ М
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31.05.2024 03:20 Ответить
Я представляю себе этот ужас....
Составлять эти задания возьмутся историки и юристы, цель которых, естественно, будет блеснуть своей компетентностью, т.е. чем зубодробительней вопрос - тем круче специалист!
А ОТКУДА иностранец может знать например историю?
Вы уже составили для начала две тетрадки по тридцать страниц с изложением ОСНОВНЫХ знаний, которые требуются от иностранцев?
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31.05.2024 12:55 Ответить
 
 