Для получения гражданства Украины нужно сдать экзамены по истории и основам Конституции, - решение правительства

С сегодняшнего дня для получения украинского гражданства необходимо будет сдавать обязательные экзамены по истории и по основам Конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.

Это решение принято правительством и касается:

иностранцев;

лиц без гражданства;

тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.д.).

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В пресс-службе добавили, что реализация проведения экзаменов требует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, организационных мероприятий, пока принято лишь принципиальное решение.

Регистрация и порядок сдачи экзаменов

Для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, подробный алгоритм будет опубликован позже.

20 заданий по основам Конституции Украины;

25 заданий по истории Украины.

Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео.

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После успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты.

Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей.