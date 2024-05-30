Макрон хочет создать европейскую коалицию по отправке военных инструкторов в Украину, - Le Monde
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.
Об этом со ссылкой на источники пишет газета Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пока конкретного решения в Париже нет, однако консультации продолжаются. Газета пишет, что в ближайшие дни консультации по этому вопросу должны ускориться, поскольку президент Макрон хочет объявить о своем решении во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Нормандию 6 июня.
Как пишет Le Monde, вопрос отправки западных военных инструкторов в Украину Макрон обсуждал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая в кулуарах франко-германского совета министров.
Издание добавляет, что отправка французских и европейских инструкторов в Украину может быть вопросом недель, а то и дней.
По замыслу Франции, в Украину сначала могут прибыть несколько сотен специалистов для подготовки саперов или для того, чтобы помочь в обучении новой моторизованной бригады.
Отправка французских инструкторов в Украину
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".
После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.
В Минобороны Украины позже уточнили, что дискуссии по этому поводу продолжаются, а Украина пока просто готовит документы, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов", когда решение примут.
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