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Новости Война
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Генштаб ВС (5779) Крым (26005) ATACMS (135)

Силы обороны нанесли успешный удар ракетами ATACMS по паромной переправе оккупантов в Крыму, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Керченська переправа після удару ракет ATACMS
Керченська переправа після удару ракет ATACMS

Как отметили в Генштабе, переправу прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

Смотрите также: Ночью в Керчи в оккупированном Крыму были слышны взрывы. ВИДЕО

"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+33
Планувалось не війна, отака як зараз, а "поглощєніє", як Гітлєр Австрію. 2019 і 73 % дали йому гарантію що це знову можливо.
Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
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30.05.2024 21:11
+31
Відпав борт. Але посадить на саморєзи, ізолєнту і можна плавать...
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30.05.2024 20:55
+27
УРА ...,
Слава українським ракетним військам !!!
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30.05.2024 20:45
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30.05.2024 20:45 Ответить
Відпав борт. Але посадить на саморєзи, ізолєнту і можна плавать...
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30.05.2024 20:55 Ответить
и не забыть покрасить
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30.05.2024 21:44 Ответить
Це ж кацапія. Воно якраз до цього удару ВЖЕ працювало тільки на синій ізолєнті.
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31.05.2024 17:25 Ответить
Крым: мощная атака ВСУ. У врага - минус 4 катера, паромы и личный состав. Работали дроны и ракеты - ночью 30 го ЧУДОВІ ВІДЕО!!! від Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=LimlwQDef1A
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30.05.2024 21:02 Ответить
УРА ...,
Слава українським ракетним військам !!!
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30.05.2024 20:45 Ответить
МИ ВИННІ ШО ВИБРАЛИ ЗЕ і 30 років нічого не робили. АЛЕ уявіть що було б якби в березні 2022 нам далі 1000 атаксів?
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30.05.2024 20:48 Ответить
Війни просто не було б.
І Ху-йло сиділо б смірно. Всього лише пару сотень наявних ракет і цього лайна не було б.
А от чого їх не було оце питання...
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30.05.2024 20:58 Ответить
Війна планувалась ****** ще з 2005 року... Ніщо не могло цих планів змінити. Особливо після анексії Криму.
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30.05.2024 21:00 Ответить
Планувалось не війна, отака як зараз, а "поглощєніє", як Гітлєр Австрію. 2019 і 73 % дали йому гарантію що це знову можливо.
Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
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30.05.2024 21:11 Ответить
Коли починалось вторгнення було лише два варіанта - спротив або здача. **** готувався до обох. Ви ж не вважаєте його повним ідіотом? Кацапи зробили все що могли для забезпечення гарантованої здачі шляхом підкупу високопосадовців України... От тільки народ і ЗСУ були проти. "Нєжданчік".
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30.05.2024 21:19 Ответить
Не було а нього опції спротив. Війська, які йшли на Київ з парадною формою і пайками на три дня, це доводять.
І так, я вважаю що він повний ідіот. І пі-дор..
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30.05.2024 21:26 Ответить
У ***** ж тоді керував Гєрасімов, а він як полководець мав проаналізувати не менше шести варівнтів розвитку подій в своєму генеральному штабі.
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30.05.2024 23:49 Ответить
Кремль знову помилився - як шахматист-недоучка! В тому-то й справа, що хороший шахматист грає "від противника" Тобто, він продумує не тільки свої ходи - але й можливі ходи противника у відповідь А "недоучка" вважає, що лише його власні ходи мають значення! Саме тому Червону Армію й розгромили німці у 1941 році І те саме сталося й у лютому 2022-го Кремль не чекав, що народ України буде так опираться агресії Саме тому у першій хвилі кацапи везли свою парадну форму та частини Росгвардії , з єкіпіровкою для розгону протестувальників
А далі у нього не було інших варіантів - крім кидать в "м"ясорубку" все більше і більше військ та техніки!
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31.05.2024 05:42 Ответить
вважаэмо
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31.05.2024 06:19 Ответить
Суд визнав ***** "осудним" і оголосив в міжнародний рошук.
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31.05.2024 13:06 Ответить
це визнає не суд а психіатрична експертиза
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31.05.2024 15:40 Ответить
Впевнений що до оголошення ***** в розшук суд отримав висновок психіатрів стосовно осудності *****.
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31.05.2024 16:42 Ответить
це робиться у стаціонарі а не по відео
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31.05.2024 16:53 Ответить
Якщо зловлять то проведуть повноцінну, а не дистанційну експертизу. "********" (Нємцов) це означає ідейно збочений на всю голову, а не психічно хворий.
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31.05.2024 17:03 Ответить
Как говорил мой племяш, который воюет с 2014 года, украинский менталитет нас сильно подвел вначале. Украинцы вообще не знали что такое воевать и даже не могли выстрелить в человека. Доходило до того что колона рашистов наступала а на наших блокпостах стреляли кто в воздух кто просто кричал стрелять буду потому что боялся убить человека или не верили что война ето реальность, пока рашисты не подходили и расстреливали блокпосты с близкого растояния. Очень много наших так погибло по глупости. Для рашистов же убийство ето как сходить в школу и они етим даже не задумываются. К тому же рашистские пленные потом сильно удивлялись мол как же там им же все время говорили что украинцы лохи и стрелять не будут и будет легкая прогулка аж до Львова. Вот поетому они так весело и полезли в Украину
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30.05.2024 21:26 Ответить
Згоден.
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30.05.2024 21:27 Ответить
Еще конечно нас подвела *наша* продажная коррумпированная и трусливая власть. Я еще с 2014 года говорил что примите твари закон о оружии и праве на самозащиту. Чтобы каждый гражданин хоть подержал автомат или ружье в руках, десяток раз выстрелил и почуствовал себя хозяином своей страны, своего дома и даже мужиком. Но со всех сторон трусливая власть и тролли которые аботают на власть визжали что украинцы тупые, им оружие низзя атоперестреляют друг друга, им нужно сидеть каждый в своем стойле а для защиты есть мусора и армия. Ну вот вам результат как мусора и армия защитили страну. А на чьи интересы работала власть можно было четко увидеть в 2022 году когда рашисты уже подошли к Киеву и в Киеве уже всем без разбору начали раздавать оружие какое есть и уже рашисты начали визжать что нельзя етого делать и все точь в точь повторяли пугалки то что нам наша же власть расказывала 30 лет.
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30.05.2024 21:37 Ответить
щоб дали таку зброю і стільки кількості - в Україні мала би бути така влада, яка могла би це все випросити... і вчасно випросити...
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30.05.2024 22:23 Ответить
вся відповідь про кацапську "технологічну міць"...- але нам і вдостатній кількості не надають західного вчорашнього дня озброення...
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30.05.2024 20:50 Ответить
"...не надають", а може логічніше спитати - а де ж своє? Держава, яка сама виробляла ракети, мала ядерний потенціал, стратегічну авіацію і всі прибамбаси для неї, хренову тучу бронетехніки де це, курва, все поділось? Не кажу про зелепугу, він успішно продовжив "роботу наших керманичів". Просрали все і вся, але ж обирав їх "мудрий, роботящий, ************, чекаючий майскіх і шашликів нарід". Наболіло...
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30.05.2024 21:10 Ответить
спитати можна і потрібно ...- але сьогодні ми про "вічні інтереси" , і Україною "грають" геополітичні гравці...- і тут якраз сьогогодення..., якщо реально е зацікавленність в тому що б нищити кацапню, то у США / НАТО все для цього е...- чому не дають ..., це вже геополітична відповіть....-значить е інтереси у багатьох....
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04.06.2024 21:46 Ответить
Хай спробують мангали, або безаналаваго гомосєка...
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30.05.2024 20:58 Ответить
Добивайте! Щоб ці корита ніколи, нікуди нічого не притягли...
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30.05.2024 20:59 Ответить
А звідкіля оті "обєкти" на фронт прибули? Читайте перший абзац.
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30.05.2024 21:03 Ответить
Ви помиляєтесь. Знищення кацапських плавзасобів в Криму відбувається планомірно і систематично. Схоже що до кінця року в Чорному морі буде плавати лише кацапське гівно з каналізацій Сєвастополя, Феодосії, Керчі та Євпаторії.
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30.05.2024 21:13 Ответить
По новозбудованій залізниці . Тобто кримський міст вже не має ніякого значення.
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30.05.2024 21:27 Ответить
Залізниця недобудована і будівництво систематично обстрілюють.
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30.05.2024 21:32 Ответить
згадайте як шапками закидували лінію суровікіна і що контрнаступ все знесе до ватостополя, що б це стало неприємним сюрпризом.
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30.05.2024 22:55 Ответить
От якраз якщо спочатку виб"ють переправи через протоку - то кацапи зосередять усю логістику на залізниці І тоді прийде час масового застосування АТАКАМС по залізниці Прислів"я є - "Чим густіша трава - тим легше косить!" (і це правда - бо сам колись косу в руках тримав!)
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31.05.2024 05:54 Ответить
є шось таке на чому ви не розумієтесь?😁
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31.05.2024 06:25 Ответить
Про те, у чому я не розуміюся - я не пишу... І туди не лізу... Просто ти цього не помічаєш У Веніаміна Каверіна є такий роман - "Два капітани" А в ньому є слова: "Капітан відкрив цю землю саме тому, що був "людиною війни"... І бачив усе - як "людина війни!" От і я - "людина війни"... Там, де ти бачиш просто красивий пейзаж - я бачу "диспозицію розташування бойових рубежів" : як для оборони - так і для наступу... Де поставить кулеметні точки... Як розташувать протитанкові комплекси... Де виставить мінне поле... І те ж саме - в проекції "від противника" (тобто що-б я зробив на його місці)
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31.05.2024 06:59 Ответить
нету такого! Попробуй, задай ЛЮБОЙ вопрос общего характера.
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31.05.2024 12:43 Ответить
Бо у зермак заборонив бити по території рашкостану.
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30.05.2024 21:04 Ответить
царь-батюшка Алексей Михайлович ...вы не правы...у вас что нет библиотеки в Мухосранске и бояре не научили мышлению?
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30.05.2024 21:17 Ответить
крим - це Україна. По ньому можна. По раші заборона
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31.05.2024 00:51 Ответить
Тут важливий сам факт враження бо пошкодження палуби які видно на фото не критичні. Якщо немає пошкоджень у підводній частині, то там ремонту на неділю. Якщо вже й бити ракетами, то треба цілити у надбудову, але це вже більш складна задача.
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30.05.2024 21:08 Ответить
то там ремонту на неділю
*******
Нє, - в неділю не встигнуть. Тиждень, як мінімум. )))
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30.05.2024 21:15 Ответить
Ймовірно ракета пробила палубу і вибухнула всередині парому . А не затонув він тому що не було детонації , як на інших кораблях коли там вибухав корабельний боєзапас ,, і переборки вціліли .
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30.05.2024 22:05 Ответить
"Вооруженные силы Украины уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-400 с помощью устаревшей американской ракеты ATACMS, сообщает немецкий таблоид Bild.



По данным издания, это произошло на прошлой неделе вблизи аэродрома Моспино в Донецкой области. Для атаки ВСУ использовали версию ATACMS Block 1 (M39), которая была разработана 35 лет назад. В 2020 году ракету с дальностью полета 165 км сняли с вооружения армии США и заменили на новую версию ATACMS, способную бить на 300 км.

Российский С-400 под Моспино обнаружил вражескую боеголовку и выпустил по ней не менее шести зенитных ракет, но ни одна из них не смогла перехватить цель. В итоге, как отмечает Bild, сгорели не только российские пусковые установки, но и радиолокационный комплекс.

До этого, по данным проекта Oryx, который подсчитывает документально зафиксированные потери техники в ходе войны в Украине, украинские силы уничтожили как минимум пять транспортно-пусковых установок С-400, а также несколько единиц другого оборудования, включая пункт управления, радар и машину обеспечения.

Две батареи С-400 были выведены из строя в Крыму - на мысе Тарханкут и около Евпатории в августе и сентябре 2023 года. Украинские силы действовали по одной и той же схеме: отвлекали дронами системы ПВО, после чего ВМС Украины крылатыми ракетами «Нептун» били по пусковым комплексам.

С-400 «Триумф» считается главным зенитно-ракетным комплексом Воздушно-космических сил России. Один дивизион такого комплекса, который состоит из четырех машин, стоит около $1,25 млрд. Всего Россия выпустила 75 дивизионов, или 300 машин такого класса.

Уничтожение подобных средств ПВО важно по двум причинам, говорил Newsweek военный эксперт Дэвид Хэмблинг. Во-первых, «ранее представлялось, что С-400 работали хорошо, но теперь они кажутся уязвимыми». Во-вторых, их уничтожение «пробивает дыры в противовоздушной обороне, которыми затем можно воспользоваться», подчеркнул Хэмблинг.

При этом С-400 связаны с другими системами российской ПВО, в том числе ракетными комплексами «Бук». Это означает, что если С-400 выходят из строя, то подрывается общая функциональность системы ПВО в отдельно взятом месте, отметил сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Сидхарт Каушал.
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30.05.2024 21:27 Ответить
мають 75 дивизионов, а ми уразили лише 5??
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31.05.2024 00:49 Ответить
"Рассия велика!" (територією) А її прикривать УСЮ треба І хто його знає - куди саме ЗСУ в черговий раз усадять свій "Тризуб"
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31.05.2024 05:59 Ответить
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30.05.2024 21:49 Ответить
***** какділа ?
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30.05.2024 21:50 Ответить
Прівет Медвед….
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30.05.2024 21:53 Ответить
Ну.ета уже всє красниє лініі пєрєшагнулі))вєрнєє ,карічнєвиє))
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30.05.2024 22:04 Ответить
тікайте, довбодятли
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30.05.2024 22:23 Ответить
так все ж таки паром дістали ракетами...
а катери - БПАКами
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30.05.2024 22:26 Ответить
по мосту йо..нути теж треба, нехай пливуть на матрасах, хоча і по матрасам можна йо..ти
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30.05.2024 22:36 Ответить
Моста вони бережуть. Це ж лічно фюрер будував й обкатував! Як же вони посміють?
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30.05.2024 23:04 Ответить
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !!!
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30.05.2024 23:28 Ответить
кацапи моцні пердячим паром... Наголос в останньому слові ставте, як кому до вподоби.
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30.05.2024 23:44 Ответить
Кацапам і кремлівському чортові скоро пі...... да
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31.05.2024 00:16 Ответить
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31.05.2024 01:08 Ответить
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31.05.2024 01:09 Ответить
 
 