Силы обороны нанесли успешный удар ракетами ATACMS по паромной переправе оккупантов в Крыму, - Генштаб ВСУ. ФОТО
Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
Как отметили в Генштабе, переправу прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.
"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=LimlwQDef1A
Слава українським ракетним військам !!!
І Ху-йло сиділо б смірно. Всього лише пару сотень наявних ракет і цього лайна не було б.
А от чого їх не було оце питання...
Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
І так, я вважаю що він повний ідіот. І пі-дор..
А далі у нього не було інших варіантів - крім кидать в "м"ясорубку" все більше і більше військ та техніки!
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Нє, - в неділю не встигнуть. Тиждень, як мінімум. )))
По данным издания, это произошло на прошлой неделе вблизи аэродрома Моспино в Донецкой области. Для атаки ВСУ использовали версию ATACMS Block 1 (M39), которая была разработана 35 лет назад. В 2020 году ракету с дальностью полета 165 км сняли с вооружения армии США и заменили на новую версию ATACMS, способную бить на 300 км.
Российский С-400 под Моспино обнаружил вражескую боеголовку и выпустил по ней не менее шести зенитных ракет, но ни одна из них не смогла перехватить цель. В итоге, как отмечает Bild, сгорели не только российские пусковые установки, но и радиолокационный комплекс.
До этого, по данным проекта Oryx, который подсчитывает документально зафиксированные потери техники в ходе войны в Украине, украинские силы уничтожили как минимум пять транспортно-пусковых установок С-400, а также несколько единиц другого оборудования, включая пункт управления, радар и машину обеспечения.
Две батареи С-400 были выведены из строя в Крыму - на мысе Тарханкут и около Евпатории в августе и сентябре 2023 года. Украинские силы действовали по одной и той же схеме: отвлекали дронами системы ПВО, после чего ВМС Украины крылатыми ракетами «Нептун» били по пусковым комплексам.
С-400 «Триумф» считается главным зенитно-ракетным комплексом Воздушно-космических сил России. Один дивизион такого комплекса, который состоит из четырех машин, стоит около $1,25 млрд. Всего Россия выпустила 75 дивизионов, или 300 машин такого класса.
Уничтожение подобных средств ПВО важно по двум причинам, говорил Newsweek военный эксперт Дэвид Хэмблинг. Во-первых, «ранее представлялось, что С-400 работали хорошо, но теперь они кажутся уязвимыми». Во-вторых, их уничтожение «пробивает дыры в противовоздушной обороне, которыми затем можно воспользоваться», подчеркнул Хэмблинг.
При этом С-400 связаны с другими системами российской ПВО, в том числе ракетными комплексами «Бук». Это означает, что если С-400 выходят из строя, то подрывается общая функциональность системы ПВО в отдельно взятом месте, отметил сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Сидхарт Каушал.
а катери - БПАКами