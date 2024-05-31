Помощь по безопасности, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине. Бить по целям на территории России не разрешаем, - заместитель представителя Пентагона Сингх
Минобороны США не позволяет Украине использовать американское оружие по целям на территории России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила на брифинге, который состоялся 30 мая в 21:30 по Киеву, спикер Пентагона Сабрина Сингх.
"Наша политика не изменилась. Наша помощь по безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не позволяем нападения внутри России", - сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.
Также она отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".
Напомним, 30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины.
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Одного не можу зрозуміти: яка різниця де ця зброя буде вбивати русню??? І якщо кацапи вже включили до свого складу вже п'ять (?) наших областей, то чому бідон та його шрбла дозволяють нам бити по ним??? Це ж, за їхньою логікою, теж руснява територія
Реально кончені. І якщо раніше хтось тут намагався цю очевидну дурість виправдати якимись стратегічним міркуваннями, то зараз вже і у них мають зникнути будь-які сумніви щодо притомності цієї так званої "адміністрації". Просто ідіоти, боягузи та нікчеми.
p.S. До речі, тами у них хусіти вже шостий ріпер збили. Так їм і треба цим тєрпілам...
1-й "настамнет" ми не дозволяли;
2-й нам - СРАКА
Сунак народився 12 травня 1980 року в Саутгемптоні в родині пенджабського походження, яка емігрувала у Британію зі Східної Африки.
Джерело:
Так бити чи не бити?
Вот основное зло! При подходах вроде: "Мы Вам подарили, но играть игрушками, Вы будите как мы захотим!" И далее: "Ну и что, что гибнут Ваши солдаты, а мы не разрешаем воевать как хотите Вы, только так, как будем Вам говорить мы"! Это официальнаф позиция АП США и Пентагона! Они, похоже, испугались угроз путина, о возможном превентивном ядерном ударе со стороны рф.
Это что ещё за хрень такая!!!???
"Сделай, скажи, а не сделал - ответь"! Говорун, - значит болтун!!!
Тобто ці ****** в рясах пропонують, щоб українців знищували з безпечної для кацапів відстані, планомірно і контрольовано, без ескалації
Дві речі в його доповіді, на які я звернув особливу увагу:
1. Всією політикою демократів керують в США не з Білого дому, не з Держдепу, не з Пентагону, а з теперішньої резиденції Барака Хусейновича Обами.
2. Донні Трамп унікальне явище з усіх президентів США. Ні в одного з них не було такого, щоб слова так радикально розходились з практичними діями.
Если и дальше будет стоять вопрос: "Мы Вам дарим, но стрелять не дадим", тогда следующим шагом будет - пеките караваи, встречать русские танки в Киеве"! В выше перечисленные области ракетами, и дронами-камикадзе тяжело попасть. Одно дело - надо это стать, и сделать, а не красиво болтать с экрана, показывать картинки из Power Point, как самовлюблённая студентка-выпускница на защите диплома, - любите меня, цените меня, хотите все меня, я такая-растакая! А сколько сегодня в Украине так называемых НИИ по маранию бумаги и красивым научным без самой науки словам, но их сотрудники получают же настоящие, не словесные деньги?
Людина ні рожевого, ні голубого поняття не має, що таке серйозне виробництва та технологічні процеси на ньому, а лізе роздавати безкоштовні поради. Тьху!
Толку от тех ракет, если топлива к ним не будет?
"таємно" чи офіційно - кажуть не правду
як було та є з PDA
"таємно" - гроші є, офіційно "не комфортно" використовувати