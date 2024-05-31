Помощь по безопасности, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине. Бить по целям на территории России не разрешаем, - заместитель представителя Пентагона Сингх

Минобороны США не позволяет Украине использовать американское оружие по целям на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила на брифинге, который состоялся 30 мая в 21:30 по Киеву, спикер Пентагона Сабрина Сингх.

"Наша политика не изменилась. Наша помощь по безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не позволяем нападения внутри России", - сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.

Также она отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

Напомним, 30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО