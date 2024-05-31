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Помощь по безопасности, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине. Бить по целям на территории России не разрешаем, - заместитель представителя Пентагона Сингх

сінгх,сабріна

Минобороны США не позволяет Украине использовать американское оружие по целям на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила на брифинге, который состоялся 30 мая в 21:30 по Киеву, спикер Пентагона Сабрина Сингх.

"Наша политика не изменилась. Наша помощь по безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не позволяем нападения внутри России", - сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.

Также она отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

Напомним, 30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО

Автор: 

оружие (10215) Пентагон (1455) США (26620) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+18
Як я і казав - граються у доброго і поганого поліцейського. блінкен у них добряк, а саліван та його речники - погані. Спочатку блінкен шось ляпне обнадійливе для нас, а потім його слова спростовують спікери салівана.

Реально кончені. І якщо раніше хтось тут намагався цю очевидну дурість виправдати якимись стратегічним міркуваннями, то зараз вже і у них мають зникнути будь-які сумніви щодо притомності цієї так званої "адміністрації". Просто ідіоти, боягузи та нікчеми.

p.S. До речі, тами у них хусіти вже шостий ріпер збили. Так їм і треба цим тєрпілам...
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31.05.2024 07:26
+14
Сюр
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31.05.2024 07:18
+13
І снова кавбой праізвьол нє праізвольнає мочєіспусканіє на сваі кавбойскіє сапагі...
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31.05.2024 07:19
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Правила форума Совет форумчан
"Бити чи не бити" аналогічно "бути чи не бути".
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31.05.2024 07:17 Ответить
Та все нормально. 'Нас там нєт"
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31.05.2024 07:34 Ответить
рбк україна це речник опи, це навіть не Вашингтон Пост
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31.05.2024 07:43 Ответить
Курви !
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31.05.2024 07:46 Ответить
Сюр
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31.05.2024 07:18 Ответить
Крок вперед. Два назад
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31.05.2024 07:19 Ответить
І снова кавбой праізвьол нє праізвольнає мочєіспусканіє на сваі кавбойскіє сапагі...
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31.05.2024 07:19 Ответить
Стимулюють виробляти власну зброю. Але ж...
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31.05.2024 07:20 Ответить
Стимулюють капітулювати. Спочатку відмовою надавати важкі системи ураження, потім мізерними партіями, потім відмовобю надавати танки, літаки та далекобійні ракети, потім спровокованою кризою у конгресі. А ось тепер вдмовою зняти заборону на викоритсання їхньої зброї по цілям у кацапії.

Одного не можу зрозуміти: яка різниця де ця зброя буде вбивати русню??? І якщо кацапи вже включили до свого складу вже п'ять (?) наших областей, то чому бідон та його шрбла дозволяють нам бити по ним??? Це ж, за їхньою логікою, теж руснява територія
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31.05.2024 07:33 Ответить
Срані толерасти.
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31.05.2024 07:22 Ответить
Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
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31.05.2024 07:36 Ответить
Приїхав Блінкен - "перемога", вийшов Пентагон - зрада. Написав NYT - перемога, вийшов Пентагон - зрада. Одного не розумію, навіщо наші зебіли отак качають? А журнашлісти на підхваті, обслуговують політику партії.
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31.05.2024 07:25 Ответить
Тому що мета Зэрмака - розсварити із Заходом і перестати отримувати зброю. Недарма він своїх туди послав. Хто чув і бачив, що вони там говорять, а не РБК? І хто чув Пентагон? Якась риторика проросійська "зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії". А Олєньї їхні не впливають хіба безпосередньо на КОНФЛІКТ?
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31.05.2024 08:16 Ответить
Як я і казав - граються у доброго і поганого поліцейського. блінкен у них добряк, а саліван та його речники - погані. Спочатку блінкен шось ляпне обнадійливе для нас, а потім його слова спростовують спікери салівана.

Реально кончені. І якщо раніше хтось тут намагався цю очевидну дурість виправдати якимись стратегічним міркуваннями, то зараз вже і у них мають зникнути будь-які сумніви щодо притомності цієї так званої "адміністрації". Просто ідіоти, боягузи та нікчеми.

p.S. До речі, тами у них хусіти вже шостий ріпер збили. Так їм і треба цим тєрпілам...
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31.05.2024 07:26 Ответить
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31.05.2024 07:37 Ответить
Тут застосований принциповий підхід - а ви дакажитє что єто амєріка
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31.05.2024 07:28 Ответить
Тут до розгляду два варіанти:
1-й "настамнет" ми не дозволяли;
2-й нам - СРАКА
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31.05.2024 07:29 Ответить
Сбивайте сбивайте пока не *********, а как ********* мы вам предлагаем корейский сценарий, соглашайтесь
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31.05.2024 07:30 Ответить
Дебільні пошуки винних. Як з американськими грошима які як виявилося не сильно впливали на фронт. Навіть не знаю хто це розкручує. Влада чи диванні клоуни.
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31.05.2024 07:34 Ответить
В пентагоні індуси, прем'єр Британії з Африки..щось не те коїться
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31.05.2024 07:36 Ответить
Нє, він теж з індусів, хоч і народився в Англії. Ну, а що ви хотіли - Індія вже найбільша країна за чисельністю населення. Індус Наделла очолює Microsoft, який відновив продажі своїх програмних продуктів кацапам, Моді дозволив купувати кацапську нафту за рублі. Вони скрізь, бо так-сяк знають англійську, а ми у більшості своїй гаварім па рускі...
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31.05.2024 08:10 Ответить
Все правильно людина написала. Його сім'я проживала у Африці, а сам він народився вже у Великій Британії:

Сунак народився 12 травня 1980 року в Саутгемптоні в родині пенджабського походження, яка емігрувала у Британію зі Східної Африки.
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31.05.2024 08:20 Ответить
Пенджабського походження - Пенджаб штат Індії. Ну, жили вони в Африці, але ж були індусами.
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31.05.2024 10:04 Ответить
А хтось говорив про їхню національнысть? Просто написали "з Африки". От його батьки спокійно могли там народитися.
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31.05.2024 10:45 Ответить
Що це за Міа Халіфа. А я думаю де вона поділась, а вона спікер)))
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31.05.2024 07:38 Ответить
Понабирали з тих хто більше клітинок в анкеті заповнить. Джек пот - лесбіянка, арабка, жінка - аутист.
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31.05.2024 07:44 Ответить
"...Офіційний представник США підтвердив інформацію про дозвіл Джо Байдена "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області"..."
Джерело:
Так бити чи не бити?
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31.05.2024 07:39 Ответить
А уявляєте як нам з цими діячами жити?
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31.05.2024 07:45 Ответить
Що твориться у коментарях!! Добивається таки успіху Зєрмак зі своїм планом розсваритись із Заходом і перестати отримувати допомогу. Може впевнено сказати "Батя, я стараюсь", бо х..йло для нього - батя, все робить за калькою рашки і мріє вічно сидіти на троні, будь проклятий весь його рід.
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31.05.2024 08:31 Ответить
нам трохи гірше ніж вам
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31.05.2024 13:45 Ответить
Через день.Щодня не можна
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31.05.2024 07:46 Ответить
так, можно бити по ПУ С-300, як тільки вони з'явлться у Харкивській області. Шо нєпонятно?
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31.05.2024 08:14 Ответить
То сигнал що самим треба відновлювати виробництво даної зброї .
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31.05.2024 07:51 Ответить
Думаю,що пора перестати і писати і коментувати різних помічників.речних і т.п. по застосуванні зарубіжної зброї Одне пуста базікання.
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31.05.2024 07:55 Ответить
Тільки що Швеця слухала: суцільна ейфорія: США дозволили.Читаю Цензор- не можна.Не все так однозначно?
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31.05.2024 07:55 Ответить
А ви не слухайте швеця. Що, більше нікого слухати? Ну, от ви нікого і не слухайте. І не читайте цензор перед їдою
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31.05.2024 08:13 Ответить
швець примітив. Його як не послухаш, то нас мають завалити зброєю найближчим часом, а московія ось-ось завалиться. Цей кадебіст-пенсіонер робить вигляд, що володіє якимись інсайдами, хоча насправді вся його інформація тупо зібрана по різним інтернет-помийкам або базується на плітках.
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31.05.2024 08:24 Ответить
Издевательство и отмывание денег уже оружейными мировыми кампаниями! Очевидно! Мол, а мы тут не при делах, это всё они, они злые !!!
Вот основное зло! При подходах вроде: "Мы Вам подарили, но играть игрушками, Вы будите как мы захотим!" И далее: "Ну и что, что гибнут Ваши солдаты, а мы не разрешаем воевать как хотите Вы, только так, как будем Вам говорить мы"! Это официальнаф позиция АП США и Пентагона! Они, похоже, испугались угроз путина, о возможном превентивном ядерном ударе со стороны рф.
Это что ещё за хрень такая!!!???
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31.05.2024 07:57 Ответить
Які ж вони жалюгідні
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31.05.2024 08:00 Ответить
Если у тебя есть своё, то ты сам себе хозяин! Так было всегда. А для этого всех, кто не пригоден к службе в армии от мала до велика отправить на заводи по производству снарядов, патронов, ракет. Это должно касаться от воспитательницы в детском саду до референтов и членов Кабинета Министров Украины. Марать бумагу хватит! На говорились, наврались друг-другу, на марались бумаг! Результат все видят - 0! В государстве должен быть поставлен вопрос строго:
"Сделай, скажи, а не сделал - ответь"! Говорун, - значит болтун!!!
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31.05.2024 08:02 Ответить
А де ті заводи, на яких можливо виробляти снаряди-патрони-ракети? Якщо десь і залишились, то їх кацапи ракетами розхерячать - навідників вистачає. Це якщо тільки орендувати виробничі потужності за кордоном, тоді з України виїде половина населення, хто на це погодиться?
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31.05.2024 08:18 Ответить
Наше населення вже там. Але чи захоче воно працювати на тих заводах? Хто міг і хотів, вже давно працевлаштовані.
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31.05.2024 08:33 Ответить
В основному, жінки і діти, а примажорені мужчинки на заводи не підуть, як вони і від фронту втекли.
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31.05.2024 10:06 Ответить
Тобто, в Монако немає патронного заводу? Як шкода...
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31.05.2024 10:08 Ответить
Вова опять втянул глупых американцев в свою игру. Беззащитные ВСУ обстреливают из-за границы, а они даже не могут ответить. Некомпетентная администрация Байдена выбранная по принципу цвета кожи, пола и сексуальной ориентации беспомощно барахтается в луже в которую нассал Буба Зеленский.
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31.05.2024 08:18 Ответить
👍 👍 👍
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31.05.2024 08:32 Ответить
починає бути схожим на якусь помсту байдена зеленському... Але при чому тут Харків?
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31.05.2024 08:20 Ответить
...яка недолуга заява.Кацап лупить з своєї территорії по Україні. Яким чино цього запобігти?
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31.05.2024 08:26 Ответить
"Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".
Тобто ці ****** в рясах пропонують, щоб українців знищували з безпечної для кацапів відстані, планомірно і контрольовано, без ескалації
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31.05.2024 08:40 Ответить
Ну все ясно. Будуть казати хз чиї там АТКАМСИ по Білгорогоду. Може Естонські, а може Україга сама їх виробляє
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31.05.2024 08:27 Ответить
....довбані хоробрі ковбої.....МЛЯ.....ваші зволожені памперси за@бали весь світ ......
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31.05.2024 08:28 Ответить
Вчора дружина слухала якогось діяча з республіканців. З якогось моменту я теж зацікавився. Казав, що вже давно живе в США, пережив 6 президентів, тому добре розуміє американське населення і політику.
Дві речі в його доповіді, на які я звернув особливу увагу:
1. Всією політикою демократів керують в США не з Білого дому, не з Держдепу, не з Пентагону, а з теперішньої резиденції Барака Хусейновича Обами.
2. Донні Трамп унікальне явище з усіх президентів США. Ні в одного з них не було такого, щоб слова так радикально розходились з практичними діями.
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31.05.2024 08:31 Ответить
Это потому, что не Дони Трамп - популист!! А популисты - наибольшее зло, которое может быть в обществе! Они живут в соцсетях и прям навязывают себя: "Любите меня все, я супер, я пупер, я мупер"! Ну а по-настоящему, просто болтун-бездельник!!!
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31.05.2024 08:39 Ответить
Заглянь хоч в якусь енциклопедію, щоб взнати, що означає слово ПОПУЛІЗМ, а потім вже повчай інших. Бо якби ти знала, що таке популізм, то знала б також, що він властивий ВСІМ політикам і особливо активізується в час передвиборчої боротьби.
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31.05.2024 08:50 Ответить
А кто тут сказал, что её, это предвыборной борьбы, сейчас нету?! Она как раз в самом соку! Как сказал Спикер парламента Украины: "Зеленский легитимный до окончания военного положения в Украине", потому - сразу выборы! Вот, потому старт популизму уже дан! И он будет теперь кругом! Теперь кто первый добежит, тот и следующий или снова президент.
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31.05.2024 08:55 Ответить
Бікіцер, або коротше, як кажуть в Одесі - ти не знаєш, що таке популізм.
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31.05.2024 09:03 Ответить
І його практичні справи говорять набагато краще за його слова.
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31.05.2024 09:31 Ответить
Набігло подоляківських ботів і обсирають руку , яке дає! Це що так вчать ваші кацапські попи мацковського патріархату чи єрмак?
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31.05.2024 08:31 Ответить
Тобі подобається те, що кацапи чинять з Харковом? Ти чим, ватний покидьку, тут займаєшся на Цензорі?
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31.05.2024 08:36 Ответить
Добрий день в поважній групі. Я не розумію чому в нас в Україні все оголошується. Чому в країні Ізраїль йде війна , але в них нічого не розголошується. В Україні як баби на базарі, там стільки ракет, там стільки зброї, там стільки літаків. Чому? В нас війна.
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31.05.2024 08:31 Ответить
Потому, что в Израиле за это садят в тюрьму! Потому, что в Израиле учёные создают оружие, а не пишут красивые тексты с картинками и хвалят себя! Потому, что в Израиле болтун - враг, это не пустые слова, а социальное сознание от ребёнка до президента страны!!!
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31.05.2024 08:35 Ответить
Байден дозволив, індус сінгх не дозволив? Патєрялся йа
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31.05.2024 08:32 Ответить
Пригодных для производства мощностей в Украине в достаточном количестве! Особенно - Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская, Волынская области.
Если и дальше будет стоять вопрос: "Мы Вам дарим, но стрелять не дадим", тогда следующим шагом будет - пеките караваи, встречать русские танки в Киеве"! В выше перечисленные области ракетами, и дронами-камикадзе тяжело попасть. Одно дело - надо это стать, и сделать, а не красиво болтать с экрана, показывать картинки из Power Point, как самовлюблённая студентка-выпускница на защите диплома, - любите меня, цените меня, хотите все меня, я такая-растакая! А сколько сегодня в Украине так называемых НИИ по маранию бумаги и красивым научным без самой науки словам, но их сотрудники получают же настоящие, не словесные деньги?
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31.05.2024 08:32 Ответить
Ти спеціаліст по тактичній ракетній техніці, чи з тих, що по всьому спеціаліст? Так ти в цьому не оригінальна, в коментах тут таких через одного.

Людина ні рожевого, ні голубого поняття не має, що таке серйозне виробництва та технологічні процеси на ньому, а лізе роздавати безкоштовні поради. Тьху!
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31.05.2024 08:43 Ответить
А Вы такой же, как и я, раз здесь. Только я - женщина. Мне можно и полезно, а Вы - мужчина! А всему базару верите. Ха-ха!
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31.05.2024 08:48 Ответить
Я працював при Совку на підприємствах ВПК (військово-промислового комплексу) від закінчення КПІ в 1972 року і до розвалу Совка. 6 років з цього проміжку часу на ПО "Арсенал". На моїх очах все це катастрофічно валилось. Десь з об*єктивних причин, а десь по волі новітніх грабіжників. Остання посада при Совку директор орендного підприємства. Бував в справах роботи на багатьох аналогічних підприємствах в Росісьці та Білорусі.
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31.05.2024 08:59 Ответить
У нас предприятие по производству ракетного топлива находится в Павлограде, теперь это на линии огня. Однако, ещё до этого оно успешно развалено зелей. Именно развалено. Воспринимайте это как диверсию и саботаж.
Толку от тех ракет, если топлива к ним не будет?
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31.05.2024 10:08 Ответить
Сумно.Але ж хамасовці на чомусь запускають якісь там ракетоподібні ракетки,виготовлені в тунелях?
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31.05.2024 10:27 Ответить
Це те що ,,випускали,, школярі ще при совку. Порохові ракети. Просто в збільшеному масштабі. Це дуже далека від ******** ракет річ.
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31.05.2024 11:30 Ответить
Ну добре.А по Бєлгороду не можна лупити ними? Модернізувати трошки,Україна не хамас,врешті решт!!!
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31.05.2024 11:40 Ответить
Думаю, можна. Але вони там просто по площадям луплять. Попасти кудись конкретно неможливо. Хоч вже давно потрібно відкинути мантри, що ми не кацапи і по людям не стріляємо. Попуй. Потрібно стріляти, а потім так само як і кацапня казати що там були штаби, склади,військова техніка. Там, куди впаде ракета. Там штаби і були. Вони ж цим не гребують.І маємо діяти так само.
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31.05.2024 11:44 Ответить
І я про те.Але Україна в стані зробити їх досконалішими ніж хамас
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31.05.2024 15:36 Ответить
Є на цьому ресурси інформація, що ЗСУ відновили позиції Вовчанськ, і не втратили нових. Це хороша новина,а ось від різних речників витік різної якості продукції слова. Цікаво, а чим тоді ЗСУ атакує орків за межами України?!
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31.05.2024 08:36 Ответить
Тем, что удалось сделать в Украине! Иначе не получим от партнёров не $!
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31.05.2024 08:41 Ответить
А якшо її спитати чий крим?
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31.05.2024 08:40 Ответить
Спасибо в шапочку за помощь! Это равно значимо, что поставить перед голодным миску супа и завязать ему руки и глаза! Но мы же его кормим, - сказали дающие!!!
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31.05.2024 08:45 Ответить
Саму війну ви "дозволяєте", потрібно тільки дотримуватись правил
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31.05.2024 08:47 Ответить
Залишилось вияснити
"таємно" чи офіційно - кажуть не правду

як було та є з PDA
"таємно" - гроші є, офіційно "не комфортно" використовувати
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31.05.2024 08:59 Ответить
У Біблії написано: «Не сотвори собі кумира». Фанати *********** не в саму людину, а в те, чим вона є в їхній уяві. Ми самі, у нашій уяві надали Америці яких таких властивостей, яких в неї немає. Вони стільки років створювали образ "Супермена", справедливого поліцейського, захисника ображених, що ми повірили і облажалися. В Україні є один надійний союзник це сама Україна! Америці ми дякуємо за надану та надаваєму допомогу але треба пам'ятати що для нас головне - Україна, а для них Америка.
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31.05.2024 10:13 Ответить
Погоджуюсь.Американці дають нам шанс стримати орду і виготовити свої ракети,але чогось нічого поки що не вдалось....
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31.05.2024 10:29 Ответить
про свої ракети які б'ють по москві зараз як жарт виглядає, це можна було б уявити при умові присутності державників при владі, а якщо там зрадники. то ви самі все зрозуміли.
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31.05.2024 12:45 Ответить
Яка керована війна виявляється.По Україні можна всім а по Росії ніззя.Виникають сумніви що вони хочуть нашої перемоги
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31.05.2024 10:36 Ответить
Здається про Харківський напрямок вже домовились? На рівні Байдена, Пентагону і держдепу? Росіяни знищують півторамільонне місто на очах
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31.05.2024 10:38 Ответить
 
 