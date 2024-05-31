С начала суток на фронте было 26 боестолкновений. На Лиманском направлении россияне пытаются атаковать неподалеку от Дибровы, - Генштаб
За минувшие сутки на линии фронта произошло 127 боевых столкновений, с начала суток - еще 26. Отбиты две попытки противника приблизиться к Часову Яру
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы позиций украинских войск и гражданского населения
За прошедшие сутки россияне нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением 22 ракет, 64 авиаудара с применением 97 КАБов. А также осуществили более трех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 123 - с применением реактивных систем залпового огня.
С начала этих суток произошло уже 26 боевых столкновений. Российские захватчики осуществили один ракетный удар с использованием шести ракет, три авиационных удара с применением четырех КАБов, 24 раза атаковали дронами-камикадзе, более 450 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты, в том числе четыре - с применением РСЗО.
В ночь на 31 мая 2024 года противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области (РФ), Киев - крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области (РФ), а также осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed" из района Ейска (РФ).
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено четыре "Шахеды" в пределах Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" в Киевской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 21 район сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.
А уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе и нефтяному терминалу в Краснодарском крае.
За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют около 1390 человек. Также враг потерял 18 танков, 22 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 56 автомобилей и 11 единиц специальной техники.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении с начала суток агрессор активных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.
За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 152 оккупанта. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, 10 БПЛА и столько же автомобилей. Поврежден один танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и пять автомобилей.
На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Новоегоровки. Продолжаются бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.
За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 82 человека. Уничтожены один танк, артиллерийская система, два автомобиля и станция РЭБ "Серп-ВС5". Повреждены боевая бронированная машина и пять артсистем противника.
Ситуация на Донбассе
На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать неподалеку Дибровы. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
На Северском направлении продолжаются бои в районе Берестового. Трижды враг пытался прорваться в направлении Выемки. Успеха не имел. Потерь позиций не допущено.
На Краматорском направлении с начала суток отражены две попытки противника приблизиться к Часову Яру. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.
На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг совершил четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоселовка Первая и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.
На Кураховском направлении продолжается бой вблизи Константиновки. Ситуация остается под контролем Сил обороны.
Высокую цену враг заплатил за вчерашнюю активность на Покровском и Кураховском направлениях. По уточненной информации только на этих двух направлениях российский агрессор суммарно потерял 534 человека убитыми и ранеными. Уничтожено четыре танка оккупантов, девять боевых бронированных машин и шесть авто. Кроме того, еще три танка, четыре боевые бронированные машины и две артсистемы получили повреждения.
Обстановка на юге
На Ореховском направлении отражено 3 штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. Потерь позиций не допущено.
На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.
Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль