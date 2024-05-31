С начала суток на фронте было 26 боестолкновений. На Лиманском направлении россияне пытаются атаковать неподалеку от Дибровы, - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 127 боевых столкновений, с начала суток - еще 26. Отбиты две попытки противника приблизиться к Часову Яру

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы позиций украинских войск и гражданского населения

За прошедшие сутки россияне нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением 22 ракет, 64 авиаудара с применением 97 КАБов. А также осуществили более трех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 123 - с применением реактивных систем залпового огня.

С начала этих суток произошло уже 26 боевых столкновений. Российские захватчики осуществили один ракетный удар с использованием шести ракет, три авиационных удара с применением четырех КАБов, 24 раза атаковали дронами-камикадзе, более 450 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты, в том числе четыре - с применением РСЗО.

В ночь на 31 мая 2024 года противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области (РФ), Киев - крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области (РФ), а также осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed" из района Ейска (РФ).

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено четыре "Шахеды" в пределах Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" в Киевской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 21 район сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.

А уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе и нефтяному терминалу в Краснодарском крае.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют около 1390 человек. Также враг потерял 18 танков, 22 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 56 автомобилей и 11 единиц специальной техники.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток агрессор активных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 152 оккупанта. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, 10 БПЛА и столько же автомобилей. Поврежден один танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и пять автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Новоегоровки. Продолжаются бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На восточном направлении за сутки произошло 103 боевых столкновения, с начала текущих суток 20, - ОСГВ "Хортица"

За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 82 человека. Уничтожены один танк, артиллерийская система, два автомобиля и станция РЭБ "Серп-ВС5". Повреждены боевая бронированная машина и пять артсистем противника.

Ситуация на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать неподалеку Дибровы. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Северском направлении продолжаются бои в районе Берестового. Трижды враг пытался прорваться в направлении Выемки. Успеха не имел. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении с начала суток отражены две попытки противника приблизиться к Часову Яру. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 507 650 человек (+1390 за сутки), 7728 танков, 13140 артсистем, 14935 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг совершил четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоселовка Первая и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении продолжается бой вблизи Константиновки. Ситуация остается под контролем Сил обороны.

Высокую цену враг заплатил за вчерашнюю активность на Покровском и Кураховском направлениях. По уточненной информации только на этих двух направлениях российский агрессор суммарно потерял 534 человека убитыми и ранеными. Уничтожено четыре танка оккупантов, девять боевых бронированных машин и шесть авто. Кроме того, еще три танка, четыре боевые бронированные машины и две артсистемы получили повреждения.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении отражено 3 штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. Потерь позиций не допущено.

Также читайте: Российские оккупанты после длительной паузы снова начали штурмовать остров Нестрига, - ОК "Південь"

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.