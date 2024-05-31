Украина имеет право на самозащиту, однако НАТО не должно быть вовлечено в войну против РФ, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Украина имеет право на самооборону в борьбе с российской агрессией, однако она выступила против "втягивания НАТО в войну".

Об этом она сказала во время второго дня неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Бербок отвечала на вопрос о возможности нанесения ударов Украиной западным оружием по территории России.

"Здесь речь идет об обороне, и поэтому я не реагирую на вопрос, чтобы создалось впечатление, что кто-то бьет по России. Никто не бьет по России. Россия незаконно бьет по Украине вопреки международному праву. Украина защищает себя, и мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине - чтобы она могла защитить не только страну, но и своих граждан. Как мы видим в Харькове - чтобы защитить граждан в Харькове, городе, который расположен близко к российской границе", - отметила она.

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По словам главы МИД Германии, самозащита также означает предотвратить ракетные удары по школам, госпиталям или супермаркетам.

"Следовательно, мы дали четко понять изначально, что (согласование) права на самозащиту является нашей линией поддержки Украины, но мы делаем все возможное, чтобы НАТО не было втянутым в эту войну. И это лишь рамки, которых мы придерживаемся, и которых придерживаются и другие (союзники)", - добавила Бербок.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.