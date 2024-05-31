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Украина имеет право на самозащиту, однако НАТО не должно быть вовлечено в войну против РФ, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Украина имеет право на самооборону в борьбе с российской агрессией, однако она выступила против "втягивания НАТО в войну".

Об этом она сказала во время второго дня неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Бербок отвечала на вопрос о возможности нанесения ударов Украиной западным оружием по территории России.

"Здесь речь идет об обороне, и поэтому я не реагирую на вопрос, чтобы создалось впечатление, что кто-то бьет по России. Никто не бьет по России. Россия незаконно бьет по Украине вопреки международному праву. Украина защищает себя, и мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине - чтобы она могла защитить не только страну, но и своих граждан. Как мы видим в Харькове - чтобы защитить граждан в Харькове, городе, который расположен близко к российской границе", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине срочно нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от "дождя российских беспилотников и ракет", - Бербок

По словам главы МИД Германии, самозащита также означает предотвратить ракетные удары по школам, госпиталям или супермаркетам.

"Следовательно, мы дали четко понять изначально, что (согласование) права на самозащиту является нашей линией поддержки Украины, но мы делаем все возможное, чтобы НАТО не было втянутым в эту войну. И это лишь рамки, которых мы придерживаемся, и которых придерживаются и другие (союзники)", - добавила Бербок.

Читайте также: Украина имеет право на самооборону. Это включает также возможность атаковать законные военные цели в России, - Столтенберг

Ранее сообщалось, что правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Автор: 

Германия (6952) НАТО (9980) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+11
Та вони вже так викручуються, що аж срака попереду стала 😂
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31.05.2024 14:10
+2
Зовсім неправильна поведінка при розмові з гопніками... Треба бряцати зброєю, демонструвати рішучість і випадкова пару раз зарядити в вухо (літак якийсь збити, чи корито втопити, потім можна навіть вбьачитися).
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31.05.2024 14:10
+2
К@цапи теж не повинні бити по НАТО, але підпали,підрив складів...
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31.05.2024 14:12
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НАТО над схваткою - якось так - по натівськи
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31.05.2024 14:05 Ответить
Та вони вже так викручуються, що аж срака попереду стала 😂
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31.05.2024 14:10 Ответить
Так НАТО і було основане як ворог раші. Треба виконувати свою місію і не сцяти в штани.
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31.05.2024 14:59 Ответить
Фрау Анна-Лєна,

"Звоните - договоримся" 😂👍

.
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31.05.2024 14:07 Ответить
Повинно.
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31.05.2024 14:08 Ответить
Зовсім неправильна поведінка при розмові з гопніками... Треба бряцати зброєю, демонструвати рішучість і випадкова пару раз зарядити в вухо (літак якийсь збити, чи корито втопити, потім можна навіть вбьачитися).
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31.05.2024 14:10 Ответить
К@цапи теж не повинні бити по НАТО, але підпали,підрив складів...
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31.05.2024 14:12 Ответить
Не повинно, але все одно буде!!!!
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31.05.2024 14:12 Ответить
Якщо НАТО не хоче втягуватся у війну - то нехай не втягується.
До чого тут Україна? Буде Україна бити по росії чи ні - як це пов'язано із НАТО? Бо рашисти шантажують?
Якщо НАТО до рідкої срачки боїться прямого зіткнення з рашистами - гріш ціна тому НАТО в базарний день.
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31.05.2024 14:15 Ответить
Тобто хтось на серйозних щах вважає що росія у відповідь на поставки зброї ляпне ракетою по Мюнхену?
Серйозно хтось в це вірить?...
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31.05.2024 14:25 Ответить
Які вони боягузи! Брехуни і слабаки !
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31.05.2024 14:34 Ответить
🤦🤦🤦
Бійся росія, китай,іран і північна корея 😅😅😅
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31.05.2024 15:03 Ответить
С ці ку ни!
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31.05.2024 17:22 Ответить
 
 