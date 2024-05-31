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Новости
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Нелегалы ​​из Беларуси постоянно пытаются пересечь границу Польши - более 300 попыток прорыва за два дня

Кордон

Нелегальные мигранты постоянно пытаются попасть в Польшу из Беларуси. Они действуют агрессивно против польских силовиков на границе.

Об этом информирует Подляский отдел пограничной службы РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние два дня в Подляском отделе пограничной службы зафиксировано более 300 попыток нелегального пересечения границы. Было несколько нападений на польские службы, а также задержаны дежурные курьеры. Несколько раз оказывалась помощь иностранцам, которые нуждались в медицинской помощи", - сообщают польские пограничники.

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В частности 29 мая было зафиксировано 152 таких случая, а 30 мая - 155 случаев.

"Агрессивно настроенные иностранцы, которые находились за техническим барьером, несколько раз атаковали польские службы. В результате агрессивных действий двое военных получили ранения и были госпитализированы", - сообщили пограничники.

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По их информации, за два дня были задержаны четыре курьера за попытки перевозки 19 нелегальных мигрантов. Пограничники также оказали помощь четырем иностранцам, которые в ней нуждались.

Как подчеркивается, с начала года через границу с РБ в Польшу пытались попасть граждане 35 стран мира.

Министерство национальной обороны Польши в сети X впоследствии уточнило, что ни один из военнослужащих, которые несут дежурство на границе, в последнее время не пострадал, а информация об этом, которая появляется в СМИ, является "ложной".

Как сообщалось, правительство Польши хочет установить с 4 июня на 90 дней буферную зону на границе с Беларусью, где нельзя будет находиться посторонним лицам, в которую войдут 27 населенных пунктов пограничной зоны.

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Также правительство Польши решило направить на границу с Беларусью дополнительные силы после нескольких инцидентов во вторник утром на границе, во время которых нелегальные мигранты ранили военного и двух пограничников. Состояние военного оценивается как стабильно тяжелое. Пограничники имеют легкие ранения.

Автор: 

Беларусь (7890) мигранты (981) Польша (8409)


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Топ комментарии
+13
Чому не видно польських фермерів? Чому вони не перекривають кордон нелегалам? Чи псякреві заважало тільки українське зерно?
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31.05.2024 16:39
+12
Бо фермери пасуться тільки на асфальті...
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31.05.2024 16:50
+7
у польських прикордонників, є автоматична зброя?
чи, пацифісти лєвакі забороняють наводити зброю на хомо еректус?
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31.05.2024 16:37
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Хай через Тису спробують
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31.05.2024 16:36 Ответить
Там ухилянтами вже всі стежини забиті.
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31.05.2024 16:42 Ответить
у польських прикордонників, є автоматична зброя?
чи, пацифісти лєвакі забороняють наводити зброю на хомо еректус?
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31.05.2024 16:37 Ответить
У цьому світі все мінається, ось і слава Речі Посполітой Польши скінчилась.
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31.05.2024 16:41 Ответить
Грета Тумберг буде проти
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31.05.2024 16:43 Ответить
скрутні часи у гретти тумберг. кацапи, вже не такі щедрі. китай, поки не розуміє, оці приколяси білих. тільки перси залишились.
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31.05.2024 18:22 Ответить
Чому не видно польських фермерів? Чому вони не перекривають кордон нелегалам? Чи псякреві заважало тільки українське зерно?
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31.05.2024 16:39 Ответить
Бо фермери пасуться тільки на асфальті...
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31.05.2024 16:50 Ответить
поки не буде команди - "по порушниках кордону, вогонь!" провокації триватимуть
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31.05.2024 16:48 Ответить
От чого вас туди чорти несуть?
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31.05.2024 16:55 Ответить
Коколдизация)
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31.05.2024 16:56 Ответить
Нелегали - це неправильно, згідно нового правопису - ухилянти.
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31.05.2024 16:57 Ответить
Це ще один з элементів боротьби ***** з цівілізованим світом. Загадить ЕС баластом з бідних країн зруйнованих війною країн. Для цього він зруйнував Грузію, Сирію руйнуе Україну і буде це продовжувати поки не перетворе ЕС на государства з нікчемним населенням без родства та племені з единою ціллю пожрать на халяву. ЕС з цим не хоче боротись тому ***** шаг за шагом втілюе це в їхне життя.
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31.05.2024 17:07 Ответить
А можна їх закидати відходами переробки свинини? Чи підігнати гівновози і заляти лайном?
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31.05.2024 17:22 Ответить
Я би там, на місцях прориву, кулимет на гумових кулях поставив
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31.05.2024 22:31 Ответить
Ноги поперебивати не пробували? Може поменшає бажаючих.
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31.05.2024 22:40 Ответить
Корейці жили в нас у 70 80 роки працювали на полях щовсі так працювали розбіжаться скрізь від ина
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27.06.2024 12:07 Ответить
 
 