Нелегалы ​​из Беларуси постоянно пытаются пересечь границу Польши - более 300 попыток прорыва за два дня

Нелегальные мигранты постоянно пытаются попасть в Польшу из Беларуси. Они действуют агрессивно против польских силовиков на границе.

Об этом информирует Подляский отдел пограничной службы РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние два дня в Подляском отделе пограничной службы зафиксировано более 300 попыток нелегального пересечения границы. Было несколько нападений на польские службы, а также задержаны дежурные курьеры. Несколько раз оказывалась помощь иностранцам, которые нуждались в медицинской помощи", - сообщают польские пограничники.

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В частности 29 мая было зафиксировано 152 таких случая, а 30 мая - 155 случаев.

"Агрессивно настроенные иностранцы, которые находились за техническим барьером, несколько раз атаковали польские службы. В результате агрессивных действий двое военных получили ранения и были госпитализированы", - сообщили пограничники.

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По их информации, за два дня были задержаны четыре курьера за попытки перевозки 19 нелегальных мигрантов. Пограничники также оказали помощь четырем иностранцам, которые в ней нуждались.

Как подчеркивается, с начала года через границу с РБ в Польшу пытались попасть граждане 35 стран мира.

Министерство национальной обороны Польши в сети X впоследствии уточнило, что ни один из военнослужащих, которые несут дежурство на границе, в последнее время не пострадал, а информация об этом, которая появляется в СМИ, является "ложной".

Как сообщалось, правительство Польши хочет установить с 4 июня на 90 дней буферную зону на границе с Беларусью, где нельзя будет находиться посторонним лицам, в которую войдут 27 населенных пунктов пограничной зоны.

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Также правительство Польши решило направить на границу с Беларусью дополнительные силы после нескольких инцидентов во вторник утром на границе, во время которых нелегальные мигранты ранили военного и двух пограничников. Состояние военного оценивается как стабильно тяжелое. Пограничники имеют легкие ранения.