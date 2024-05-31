Нелегалы из Беларуси постоянно пытаются пересечь границу Польши - более 300 попыток прорыва за два дня
Нелегальные мигранты постоянно пытаются попасть в Польшу из Беларуси. Они действуют агрессивно против польских силовиков на границе.
Об этом информирует Подляский отдел пограничной службы РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За последние два дня в Подляском отделе пограничной службы зафиксировано более 300 попыток нелегального пересечения границы. Было несколько нападений на польские службы, а также задержаны дежурные курьеры. Несколько раз оказывалась помощь иностранцам, которые нуждались в медицинской помощи", - сообщают польские пограничники.
В частности 29 мая было зафиксировано 152 таких случая, а 30 мая - 155 случаев.
"Агрессивно настроенные иностранцы, которые находились за техническим барьером, несколько раз атаковали польские службы. В результате агрессивных действий двое военных получили ранения и были госпитализированы", - сообщили пограничники.
По их информации, за два дня были задержаны четыре курьера за попытки перевозки 19 нелегальных мигрантов. Пограничники также оказали помощь четырем иностранцам, которые в ней нуждались.
Как подчеркивается, с начала года через границу с РБ в Польшу пытались попасть граждане 35 стран мира.
Министерство национальной обороны Польши в сети X впоследствии уточнило, что ни один из военнослужащих, которые несут дежурство на границе, в последнее время не пострадал, а информация об этом, которая появляется в СМИ, является "ложной".
Как сообщалось, правительство Польши хочет установить с 4 июня на 90 дней буферную зону на границе с Беларусью, где нельзя будет находиться посторонним лицам, в которую войдут 27 населенных пунктов пограничной зоны.
Также правительство Польши решило направить на границу с Беларусью дополнительные силы после нескольких инцидентов во вторник утром на границе, во время которых нелегальные мигранты ранили военного и двух пограничников. Состояние военного оценивается как стабильно тяжелое. Пограничники имеют легкие ранения.
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