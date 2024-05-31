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Новости
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Украина имеет полное право на ответ, - министр обороны Лекорню об использовании французского оружия для ударов по территории РФ

Франція не проти, щоб Україна застосовувала її зброю для ударів по РФ

Украина имеет полное право на использование оружия против военных целей на территории России.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает franceinfo, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Лекорню, Франция дает "дипломатическое разрешение" Украине на использование французского оружия для ударов по территории России. По его словам, это самооборона и с точки зрения международного права здесь нет ничего нового.

"Украина имеет полное право на ответ", - заявил глава оборонного ведомства Франции.

Лекорню также отметил, что страна, подвергшаяся нападению, "может наносить ответные удары на очаги военной агрессии на другой территории". По его словам, для самообороны страна может использовать оружие, поставленное другим государством.

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"Мы даем оружие стране, чтобы она сама себя защищала", - заявил глава Минобороны Франции.

Он также подчеркнул, что "оружие, предоставленное Киеву, позволяет Украине защищать себя, но это не делает Францию воюющей державой".

Насколько известно Лекорню, Украина еще не применяла предоставленное Францией оружие для ударов по территории РФ.

Напомним, что количество стран, которые поддерживают право Украины на защиту и не против использования своего оружия для атак на страну-агрессора, растет. В это число входят: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

А недавно к ним присоединились США и Германия. Правда, разрешение этих стран касается исключительно боев на Харьковском направлении.

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Автор: 

оружие (10215) Франция (3506) Лекорню Себастьян (72)


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Поставляите в Украіну 1000 Скальпів - шоб ми гарненько втулили по рашці
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31.05.2024 16:39 Ответить
Кацапстан, запасайтесь гробами.
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31.05.2024 16:53 Ответить
А це вже серьозно. Це вже Скальпи по тилам кацапів. Гран мерсі!
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31.05.2024 16:57 Ответить
Дуже добре!
... скоро на больших экранах, премьера блокбастера "Вой с болот".
Піду куплю попкорну)
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31.05.2024 16:58 Ответить

Уточняю! Завивання кацапів з московських боліт.
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31.05.2024 17:02 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил, что получил утром, 31 мая от военных подтверждение на разрешение ограниченных ударов оружием США по территории России.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Швеции, отвечая на вопрос корреспондента Reuters

Прямая речь: "У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня (31 мая) я получил это сообщение от моих военных".

Детали: По словам Зеленского, он не может раскрывать подробности, но хочет "увидеть, что произойдет на практике" после полученного разрешения.
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Фсем видны выводы?
Наркоман слил кацапне ваенную тайну, но войсками ему рулить недают.
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31.05.2024 17:08 Ответить
І далі грає титана дипломатії. Їм з Дерьмаком цей дозвіл як серпом по 17 гривневим.-
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31.05.2024 17:54 Ответить
 
 