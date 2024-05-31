Украина имеет полное право на ответ, - министр обороны Лекорню об использовании французского оружия для ударов по территории РФ

Украина имеет полное право на использование оружия против военных целей на территории России.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает franceinfo, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Лекорню, Франция дает "дипломатическое разрешение" Украине на использование французского оружия для ударов по территории России. По его словам, это самооборона и с точки зрения международного права здесь нет ничего нового.

"Украина имеет полное право на ответ", - заявил глава оборонного ведомства Франции.

Лекорню также отметил, что страна, подвергшаяся нападению, "может наносить ответные удары на очаги военной агрессии на другой территории". По его словам, для самообороны страна может использовать оружие, поставленное другим государством.

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"Мы даем оружие стране, чтобы она сама себя защищала", - заявил глава Минобороны Франции.

Он также подчеркнул, что "оружие, предоставленное Киеву, позволяет Украине защищать себя, но это не делает Францию воюющей державой".

Насколько известно Лекорню, Украина еще не применяла предоставленное Францией оружие для ударов по территории РФ.

Напомним, что количество стран, которые поддерживают право Украины на защиту и не против использования своего оружия для атак на страну-агрессора, растет. В это число входят: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

А недавно к ним присоединились США и Германия. Правда, разрешение этих стран касается исключительно боев на Харьковском направлении.

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