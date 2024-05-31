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Зеленский о Саммите мира: "Россия шантажирует некоторых лидеров и пытается заблокировать участие некоторых стран"

Президент Володимир Зеленський

Россия шантажирует некоторых лидеров стран и пытается заблокировать участие некоторых государств в Саммите мира.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша дипломатия должна быть такой же эффективной, как наше вооружение. Наиболее важной вещью именно сейчас является Саммит мира. Он должен стать действительно глобальным, глобальным саммитом. В этот момент мы уже имеем около сотни государств и международных организаций, которые примут участие в Саммите, но Россия шантажирует некоторых лидеров и пытается заблокировать участие некоторых стран", - сказал Зеленский.

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Также он добавил, что "мы также еще не имеем подтверждений от некоторых наших партнеров, и сегодня мы обсуждали, каким образом мы можем усилить наши мирные усилия вместе".

Напомним, Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Знову питаю, ЧИМ допоможе Україні чергова колективна заява про підтримку України?
ху@ло її злякається, Китай, Іран та погань мілкішого калібру припинить підтримувати, озброювати його?
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31.05.2024 17:35
+3
Стесняюсь спросить, мол, а шо случилось с "Крымской платформой"?
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31.05.2024 17:28
+1
Мозок, свій, розблокуй для початку. Голова нанюханая, а потім за інших кажи
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31.05.2024 17:30
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Будем надеяться , шо это не закидон в сторону дяди Сэма.
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31.05.2024 17:19 Ответить
так нехай елдак розбереться з росією
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31.05.2024 17:23 Ответить
"Найбільш важливою річчю саме зараз є Саміт миру"...
Здається, єдине питання,що має вирішити та сходка, то буде: "Я ж нє лох какойто?"
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31.05.2024 17:26 Ответить
Я не тряпка-поднялось.
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31.05.2024 18:48 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, а шо случилось с "Крымской платформой"?
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31.05.2024 17:28 Ответить
Прохудилась. И клирики постарели.
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31.05.2024 17:31 Ответить
Ответ для каазлабада, по поводу любого вопроса о пыне, сгодится.
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31.05.2024 17:37 Ответить
Мозок, свій, розблокуй для початку. Голова нанюханая, а потім за інших кажи
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31.05.2024 17:30 Ответить
вова, там это, Польша подписала контракт на поставку более 800 https://topwar.ru/armament/aviation/ авиационных крылатых ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER. Стоимость контракта составляет 735 миллионов долларов США.
красавица !!!
нічого не хочеш сказати за наш ВПК ? а, дороги неремонтовані?

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31.05.2024 17:31 Ответить
Знову питаю, ЧИМ допоможе Україні чергова колективна заява про підтримку України?
ху@ло її злякається, Китай, Іран та погань мілкішого калібру припинить підтримувати, озброювати його?
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31.05.2024 17:35 Ответить
Після вердикту другу Донні хамство Гнусавого поца різко зменшилось.
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31.05.2024 17:37 Ответить
Харе заливать, ціну собі набиває!
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31.05.2024 20:36 Ответить
Цей "саміт миру" - то чергова "біла ворона" для лохів, щоб продовжити кловуну відбування номера на посту президента і тим часом добити і довести до здачі Україну. Жодних обов"язків на стоголосо оспіваних партнерів ця ХУ.НЯ не накладає. А ворог тим часом системно нищить Україну і гинуть кращі сини Нації на фронтах. Вони - зеленські-єрмаки-умерови-шмигалі - татарови.... здрисьнуть за кордона з награбованим і своїми виводками, наші діти і онуки знову гнитимуть у рабстві і віддаватимуть набрані цією клікою борги.
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01.06.2024 13:02 Ответить
 
 