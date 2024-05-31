Зеленский о Саммите мира: "Россия шантажирует некоторых лидеров и пытается заблокировать участие некоторых стран"

Россия шантажирует некоторых лидеров стран и пытается заблокировать участие некоторых государств в Саммите мира.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша дипломатия должна быть такой же эффективной, как наше вооружение. Наиболее важной вещью именно сейчас является Саммит мира. Он должен стать действительно глобальным, глобальным саммитом. В этот момент мы уже имеем около сотни государств и международных организаций, которые примут участие в Саммите, но Россия шантажирует некоторых лидеров и пытается заблокировать участие некоторых стран", - сказал Зеленский.

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Также он добавил, что "мы также еще не имеем подтверждений от некоторых наших партнеров, и сегодня мы обсуждали, каким образом мы можем усилить наши мирные усилия вместе".

Напомним, Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России.