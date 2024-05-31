Скоро датские F-16 будут на пути в Украину, - премьер Фредериксен

Истребители F-16, которые предоставляет Киеву Дания, вскоре доставят в Украину.

Об этом сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава датского правительства отметила, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.

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"Второй месседж очень четкий - мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя является очень критической. Сейчас мы имеем обязательства по безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много (военной помощи. - Ред.) и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину", - сказала Фредериксен.

Она добавила, что все страны Северной Европы внесли вклад в совместные закупки боеприпасов, а также все соглашаются с тем, что есть потребность в наращивании собственной оборонной промышленности и поддержке производства вооружения, оборудования и дронов в Украине.

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"Мы как союзники Украины понимаем, что передаем недостаточно, и это должно измениться, чтобы вы получали помощь в надлежащих объемах", - подчеркнула премьер Дании.

Напомним, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает получить первые F-16 очень скоро.