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Новости Помощь Украине
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Скоро датские F-16 будут на пути в Украину, - премьер Фредериксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Истребители F-16, которые предоставляет Киеву Дания, вскоре доставят в Украину.

Об этом сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава датского правительства отметила, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.

Читайте также: Мы передаем недостаточно, это нужно менять, чтобы Украина получала помощь в надлежащих объемах, - премьер Дании Фредериксен 

"Второй месседж очень четкий - мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя является очень критической. Сейчас мы имеем обязательства по безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много (военной помощи. - Ред.) и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину", - сказала Фредериксен.

Она добавила, что все страны Северной Европы внесли вклад в совместные закупки боеприпасов, а также все соглашаются с тем, что есть потребность в наращивании собственной оборонной промышленности и поддержке производства вооружения, оборудования и дронов в Украине.

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"Мы как союзники Украины понимаем, что передаем недостаточно, и это должно измениться, чтобы вы получали помощь в надлежащих объемах", - подчеркнула премьер Дании.

Напомним, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает получить первые F-16 очень скоро.

Автор: 

Фредериксен Метте (78) F-16 (553)


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Топ комментарии
+3
значить вже тут.. не даремно херачять по Старокостянтинові бо чують засаду
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31.05.2024 18:18
+3
залишилось, лобове скло протерти?
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31.05.2024 18:24
+1
"на шляху"... Так витончено. Я вибачаюсь, а скільки часу летіти з Данії в Україну реактивному літаку? Години дві? Про цей шлях мова йде? Це не претензія данцям, звичайно, просто нерозуміння висловлення позиції...
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31.05.2024 18:22
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значить вже тут.. не даремно херачять по Старокостянтинові бо чують засаду
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31.05.2024 18:18 Ответить
"на шляху"... Так витончено. Я вибачаюсь, а скільки часу летіти з Данії в Україну реактивному літаку? Години дві? Про цей шлях мова йде? Це не претензія данцям, звичайно, просто нерозуміння висловлення позиції...
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31.05.2024 18:22 Ответить
ви шо гоните?
сказали, що до кінця року.
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31.05.2024 18:26 Ответить
То образно сказано, 2-3 тижні, як казав арестович.
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31.05.2024 18:26 Ответить
Ні ну якщо пані Марта має підготовлені аеродроми з персоналом і обладнанням, навчених пілотів, які досконало володіють літаками і ППО для прикриття аеродромів, то ми усі розкриваємо роти і будемо вас слухати, а поки ні, то помовчіть краще.
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31.05.2024 18:49 Ответить
Пані Марта не має підготовлених аеродромів. Але пані Марта читає новини, де повідомляється про закінчення навчання і пілотів, і механіків. Тому пані Марта вважає, що зупинка лише за літальними апаратами, а вони " на шляху". І тому вона намагається зрозуміти, скільки ж того "шляху".
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31.05.2024 18:54 Ответить
пані марта, особисто я, веселий троль, але виключно по ділу!
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31.05.2024 18:56 Ответить
Ну чё там у кацапов?
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31.05.2024 18:23 Ответить
залишилось, лобове скло протерти?
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31.05.2024 18:24 Ответить
Уже вирулюють
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31.05.2024 18:32 Ответить
нагадало совецький серіал реклами форми СС "штирлиц шел по коридору"
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31.05.2024 19:08 Ответить
Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.
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31.05.2024 19:22 Ответить
От не треба казати "скоро скоро" нібито якесь диво. Бо буде як Великий наступ і кава в Криму.
А хотілось би вже почути конкретне типу: знищено то і то, удар був завданий вітчизняними ф16. Просто і зрозуміло.
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31.05.2024 19:46 Ответить
Передавати мабуть будуть не лише літак, а систему зброї, в якій літак - основний елемент, але є і інші елементи, без яких ця система зброї не працюватиме.
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31.05.2024 19:54 Ответить
Вже минуло два роки,як ви говорите "скоро" будуть в Україні F 16.
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31.05.2024 21:12 Ответить
 
 