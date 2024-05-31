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Новости
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США не ограничивают удары по территории РФ только Харьковским направлением, - Карпентер

Володимир Зеленський і Джо Байден

Украина может бить американским оружием по российским группировкам вблизи границы там, где это необходимо.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос журналистки, касается ли разрешение на удары по РФ не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер ответил:

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Так - через границу против атак РФ, которые оттуда поступают".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: The Wall Street Journal узнало, каким оружием Украине разрешили бить по РФ

Голос Америки про дозвіл Україні використовувати зброю по цілям в РФ

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Автор: 

оружие (10215) США (26620) Карпентер Майкл (76)


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Топ комментарии
+15
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31.05.2024 18:50
+11
ЗВІСНО, ТАКИЙ ДОЗВІЛ - ІСТОРИЧНА ПОДІЯ. ТЕПЕР ГОЛОВНЕ, БУЛО Б ЧИМ БИТИ.
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31.05.2024 18:59
+6
Роблять нерві ************.
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31.05.2024 18:57
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Суперечливі повідомлення... але то таке.
500 кілометрів це "поблизу кордону", чи вже ні?
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31.05.2024 18:48 Ответить
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31.05.2024 18:50 Ответить
ЗВІСНО, ТАКИЙ ДОЗВІЛ - ІСТОРИЧНА ПОДІЯ. ТЕПЕР ГОЛОВНЕ, БУЛО Б ЧИМ БИТИ.
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31.05.2024 18:59 Ответить
Роблять нерві ************.
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31.05.2024 18:57 Ответить
Тепер вихід нелоха.Цікаво почути нелегітимного,що тепер заважає ******* по кацапам.Можливо яйця які затиснуті в лещатах,а ручку круте Єрмак??
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31.05.2024 18:54 Ответить
скоро сперечатимуться куди бити і що їба..ти
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31.05.2024 19:04 Ответить
Жёсткая и беспощадная ликвидация орков:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d43k3e/ua_2nd_battalion_30th_mechanized_brigade_posted/
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31.05.2024 19:05 Ответить
Доведеться Кремль двигать за Урал. А краще Чукотка.
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31.05.2024 19:18 Ответить
додали температури кастрюлі з водою, в якій варится жаба, тобто *****.
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31.05.2024 19:27 Ответить
Таке враження, що Zеленим ідіотам недостатньо офіціальних заяв від союзників, їм подавай дозвіл на папері і з печаткою. Бюрократія.
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31.05.2024 19:43 Ответить
Так постепенно и до Китая дотянемся.🙂
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31.05.2024 19:53 Ответить
Китай скоро наведе порядок з вами розгільдями корупціонерами, злодіями, і онаністами ))))
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31.05.2024 20:14 Ответить
Який наївний індивід - то шо в КНР ніту корупції піде хіба як анекдот ( а розстрілювали за корупцію тих хто чимсь перед іншими корупціонерами провинився ).
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31.05.2024 20:28 Ответить
 
 