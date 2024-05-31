США не ограничивают удары по территории РФ только Харьковским направлением, - Карпентер

Украина может бить американским оружием по российским группировкам вблизи границы там, где это необходимо.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос журналистки, касается ли разрешение на удары по РФ не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер ответил:

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Так - через границу против атак РФ, которые оттуда поступают".

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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.