В Северной Европе услышали призыв Украины о необходимости усилить ПВО, - премьер Норвегии Гар Стёре
Страны Северной Европы услышали призыв Киева о необходимости усиления системы противовоздушной обороны и будут делать все, чтобы ускорить этот процесс.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стеёре на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава норвежского правительства отметил, что все страны Северной Европы имеют такую общую ценность, как практичность, поддерживают Украину и поставляют то, что обещают.
"Мы услышали ваш призыв относительно систем противовоздушной обороны, чтобы мы предоставили то, что имеем, и профинансировали то, что могут предоставить другие... Мы сегодня объявили о дополнительной финансовой поддержке, чтобы предоставить Украине часть систем ПВО от других партнеров в Европе. Я рад, что этот процесс продвигается. Мы будем очень нетерпеливыми и постоянно на связи с нашими коллегами, чтобы ускорить это, потому что время важно", - сказал Стёре.
Он добавил, что Норвегия гордится подписанным с Украиной соглашением по безопасности и сделает все, чтобы его воплотить.
Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины.
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