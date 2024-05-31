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Новости Помощь Украине
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В Северной Европе услышали призыв Украины о необходимости усилить ПВО, - премьер Норвегии Гар Стёре

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

Страны Северной Европы услышали призыв Киева о необходимости усиления системы противовоздушной обороны и будут делать все, чтобы ускорить этот процесс.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стеёре на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава норвежского правительства отметил, что все страны Северной Европы имеют такую общую ценность, как практичность, поддерживают Украину и поставляют то, что обещают.

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"Мы услышали ваш призыв относительно систем противовоздушной обороны, чтобы мы предоставили то, что имеем, и профинансировали то, что могут предоставить другие... Мы сегодня объявили о дополнительной финансовой поддержке, чтобы предоставить Украине часть систем ПВО от других партнеров в Европе. Я рад, что этот процесс продвигается. Мы будем очень нетерпеливыми и постоянно на связи с нашими коллегами, чтобы ускорить это, потому что время важно", - сказал Стёре.

Он добавил, что Норвегия гордится подписанным с Украиной соглашением по безопасности и сделает все, чтобы его воплотить.

Читайте также: Украина подписала соглашение по безопасности с Норвегией

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины.

Автор: 

Норвегия (697) ПВО (2744)


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Топ комментарии
+6
Сукі - знову балістикою по Одесі вдарили!

Русня не повинна існувати у Всесвіті!
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31.05.2024 19:28
+6
Норвегия очень хорошо помогает Украине. Щедрая и умная страна. Зря вы так.
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31.05.2024 19:29
+5
ВСУ взорвали нефтебазу под Керчью. Работали Нептуны и дроны- ще одна операція сьогодні вночі- є що подивитися веселеньке для ока
https://www.youtube.com/watch?v=jrQp5RhpQH8
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31.05.2024 19:34
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Північній Європі треба купити слуховий апарат. Напевно є проблеми зі слухом...
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31.05.2024 19:24 Ответить
Норвегия очень хорошо помогает Украине. Щедрая и умная страна. Зря вы так.
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31.05.2024 19:29 Ответить
Дуже поважаємо норвезьких біатлоністів, що завжди рвали русняві сраки
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31.05.2024 19:34 Ответить
В жодному разі не хочу нікого образити і щиро вдячний всім партнерам. Просто заголовок статті звучить "цікаво". Україна роками волає про критичну недостачу ППО, а вони "нарешті" почули...
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31.05.2024 19:41 Ответить
Сукі - знову балістикою по Одесі вдарили!

Русня не повинна існувати у Всесвіті!
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31.05.2024 19:28 Ответить
Я тоже услышал мощный е-бабах.
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31.05.2024 19:38 Ответить
Та так - було дуже гучно!
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31.05.2024 19:41 Ответить
Будем надеяться , шо до порта не долетела, Над бухтой была сбита. ЗЫ... а шо там слышно насчет ****** уя, мабуть гузно лiкуе, тiльки не в Одесi, бо с.икотно.
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31.05.2024 19:51 Ответить
отбой
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31.05.2024 19:55 Ответить
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31.05.2024 20:13 Ответить
ВСУ взорвали нефтебазу под Керчью. Работали Нептуны и дроны- ще одна операція сьогодні вночі- є що подивитися веселеньке для ока
https://www.youtube.com/watch?v=jrQp5RhpQH8
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31.05.2024 19:34 Ответить
ЗСУ ликвидировали кацапского страЩного и мифического Гарри Поттера-фаталиста в плаще-"невидимке":
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d41pzd/ua_65th_mechanized_brigades_ronin_drone_group/
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31.05.2024 19:51 Ответить
 
 