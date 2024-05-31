Корреспондент "Укринформа" Стригун, рассказавший о "темниках" в агентстве, получил повестку в ТЦК

Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, получил повестку в армию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Вчера были мои эфиры в Суспільному, там на нескольких черниговских каналах, о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, распишитесь, что мы вас известили". В понедельник, 3 июня, нужно быть в военкомате для уточнения медицинских данных", - рассказал Стригун.

Журналист отметил, что повестка пришла в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, а не на его адрес.

"Повестка каким-то чудом пришла в Киев в редакцию, которая в нескольких сотнях километров. А ТЦК от меня едва полтора, может два километра. И в 2021 году, когда я устраивался на работу в "Укринформе", я там (в ТЦК. - Ред.) был. Они имеют буквально все данные, телефон, адрес, электронную почту... То есть, если бы они имели желание, то меня бы нашли за километр от себя. Но они планируют меня искать на следующий день (после рассказа о "темниках". - Ред.) через "Укринформ" в Киеве", - сказал журналист.

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Отвечая на вопрос, может ли это быть связано с обнародованной им историей о списке "желательных" и "нежелательных" спикеров, руководствуясь которым журналисты должны были готовить материалы для "Укринформа" по Черниговской области, Стригун отметил, что не может связывать эти два события, но совпадение "странное".

"Я не знаю, не буду говорить, что это точно связано. Возможно, это такое странное совпадение, но в такое странное совпадение после вчерашнего выступления, а сегодняшней повестки, как-то слабо верится. Тем более, что так случилось, что я даже при СССР в армии не служил, я болел и в армию меня не призывали. А сейчас мне 57 лет. А это такая новость, по крайней мере заставляет задуматься", - сказал он.

Журналист предоставил Суспільному копию приказа, в котором гендиректор "Укринформа" Сергей Череватый обязал отдел по работе с персоналом проинформировать Стригуна о получении повестки. Корреспондент обязан в 10:00 3 июня явиться в третий отдел Звенигородского РТЦК и СП, а после этого предоставить в "Укринформ" информацию о пребывании в ТЦК.

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Накануне корреспондент "Укринформа" в Черниговской и Черкасской областях Юрий Стригун рассказал о существовании списка, руководствуясь которым, должны были готовить материалы для агентства. Согласно ему, были "желательные" спикеры - люди, к которым стоит обращаться за комментариями, и "нежелательные". Письмо с такими указаниями поступило в декабре 2023 года.