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Корреспондент "Укринформа" Стригун, рассказавший о "темниках" в агентстве, получил повестку в ТЦК

журналіст Стригун отримав повістку

Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, получил повестку в армию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Вчера были мои эфиры в Суспільному, там на нескольких черниговских каналах, о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, распишитесь, что мы вас известили". В понедельник, 3 июня, нужно быть в военкомате для уточнения медицинских данных", - рассказал Стригун.

Журналист отметил, что повестка пришла в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, а не на его адрес.

"Повестка каким-то чудом пришла в Киев в редакцию, которая в нескольких сотнях километров. А ТЦК от меня едва полтора, может два километра. И в 2021 году, когда я устраивался на работу в "Укринформе", я там (в ТЦК. -  Ред.) был. Они имеют буквально все данные, телефон, адрес, электронную почту... То есть, если бы они имели желание, то меня бы нашли за километр от себя. Но они планируют меня искать на следующий день (после рассказа о "темниках". - Ред.) через "Укринформ" в Киеве", - сказал журналист.

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Отвечая на вопрос, может ли это быть связано с обнародованной им историей о списке "желательных" и "нежелательных" спикеров, руководствуясь которым журналисты должны были готовить материалы для "Укринформа" по Черниговской области, Стригун отметил, что не может связывать эти два события, но совпадение "странное".

"Я не знаю, не буду говорить, что это точно связано. Возможно, это такое странное совпадение, но в такое странное совпадение после вчерашнего выступления, а сегодняшней повестки, как-то слабо верится. Тем более, что так случилось, что я даже при СССР в армии не служил, я болел и в армию меня не призывали. А сейчас мне 57 лет. А это такая новость, по крайней мере заставляет задуматься", - сказал он.

Журналист предоставил Суспільному копию приказа, в котором гендиректор "Укринформа" Сергей Череватый обязал отдел по работе с персоналом проинформировать Стригуна о получении повестки. Корреспондент обязан в 10:00 3 июня явиться в третий отдел Звенигородского РТЦК и СП, а после этого предоставить в "Укринформ" информацию о пребывании в ТЦК.

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Накануне корреспондент "Укринформа" в Черниговской и Черкасской областях Юрий Стригун рассказал о существовании списка, руководствуясь которым, должны были готовить материалы для агентства. Согласно ему, были "желательные" спикеры - люди, к которым стоит обращаться за комментариями, и "нежелательные". Письмо с такими указаниями поступило в декабре 2023 года.

Автор: 

журналистика (3292) темники (44) ТЦК (526)


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Топ комментарии
+40
Влада ухилянтів в усій своїй ницій красі. Карає тим, чого сама найбільше боялась і боїться.
Гієни.
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31.05.2024 19:42
+35
Тому ТЦК і є безкарними - виконують при потребі необхідні вказівки
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31.05.2024 19:41
+32
АРМІЯ - як ПОКАРАННЯ. Сталінізм або царизм. Колись Шевченку так впаяли покарання "в солдати". Найшов би всіх хто за це голосував і ремнем по жопі поки б не відвалилась
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31.05.2024 19:42
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О, зелені почали використовувати тцк як каральний орган вже не приховуючись.
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31.05.2024 20:08 Ответить
У 1930-х були трійки, у 2024-му - бусік тцк.
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31.05.2024 20:43 Ответить
Та це ж ,,совпадєниє".
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31.05.2024 20:19 Ответить
ого сколько тут зелёных и тэцэкунских гнид повылазило и почёркали комменты. например
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31.05.2024 20:30 Ответить
здобули.давно забуті темники часів кучми та януковича повернулися в новій іпостасі зе.
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31.05.2024 20:36 Ответить
режим зепідра придумав спосіб як позбуватися незручних йому журналістів, активістів, патріотів - відправляти їх на фронт, де їх швидко задвухсотять дебіли командири. шах і мат, порохоботи, навіть путін до цього не додумався.
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31.05.2024 20:41 Ответить
Тупі совки та рішали злодійкуваті з самого ОП шукають спосіб помститися.
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31.05.2024 20:46 Ответить
Як швидко московські посіпаки заміняють сліди Мацуку виключили із списків,а цьому вже дали повістку в тцк.
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31.05.2024 20:54 Ответить
Зараз набіжить "ботва" і буде тут капсом писати "А чим він кращий, хай ще 3 роки послужить". ТЦК працює так наче ми з Молдовою воюємо і перемога - питання часу
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31.05.2024 20:58 Ответить
Ничего новово в Украине, если влада несподобается комы то готовся... понесёш покарание, пойдёш служит в 128 бригаду, воевать не надо будет только принять участие в построении...Таким макаром скоро в Украине останутся только жополизы пересидента, корумпанты, марияна безмозгла...кто там ещё? Придётся извинится и пригласить боевого разведчика Люсю Арестовича ( который почему то не арестованный), а Роман Червинский за гратами...можете обяснить почему так? Так что подумать есть о чём, несмотря какaя у тебя фамилия Стригун или другая, постригут всех ...под одну гребёнку...
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31.05.2024 21:07 Ответить
Мацука чи мацуока був Фунтом. А все таки Дерьмака з Хрипатим починає плющити, бо знову вступили в свою рідну стихію -зелене гавно.
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31.05.2024 21:39 Ответить
ЛОХ🤣🤣🤣🤣
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31.05.2024 22:05 Ответить
Чи хто сумнівається що це помста Зеленського та Єрмака за свою ляльку мацуку?
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31.05.2024 22:13 Ответить
ще скажіть що єрмак особисто не звонив
тут уже або влада або Україна
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31.05.2024 22:35 Ответить
Священний обов'язок Захисту Батьківщини гопота перетворила на покарання...
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31.05.2024 22:45 Ответить
Бо сама сидить у владі і зробила собі " бронь"...тож інших можна карати нещадно...їм схоже сподобалося-"своїм все- чужим Закон"...
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01.06.2024 00:05 Ответить
У влади з'явився новий "законний" метод боротьби з "неугодними" журналістами-типу в Армію і з кінцями...
Надаю Західні партнери звернуть на то увагу а журналістська спільнота не залишить то без уваги...
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01.06.2024 00:03 Ответить
Оперативненько.
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01.06.2024 00:18 Ответить
дєрьмачня до цього не причетна!! ній!! не сумнівайтеся!!
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01.06.2024 00:04 Ответить
то вже створений спеціальний каральний орган для журналістів, що займається врученням повісток неугодним? Чого чоловіку Мосійчучки не вручили ще повістки?
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01.06.2024 00:24 Ответить
Зелені ушльопки розправляються над критиками зашквареної влади.
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02.06.2024 23:26 Ответить
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