4% украинцев, обновивших данные в "Резерв+", имеют статус "в розыске": Минобороны объяснило, когда и почему военнообязанный может быть "в розыске". СПИСОК

Министерство обороны сообщило, что 4% военнообязанных, которые обновили данные о себе через приложение "Резерв+" имеют статус "в розыске". В ведомстве разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг".

В ответе Минобороны на запрос "Украинской правды", отмечается, что Минобороны исправило ошибки в реестре "Оберіг", поэтому часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус "в розыске" потеряют его после обновления, передает Цензор.НЕТ.

"Если статус "в розыске" не исчез, то для выяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он стоит на учете", - говорится в ответе.

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Минобороны отмечает, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, нарушившие правила воинского учета.

Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

- гражданин не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;

- гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет;

- граждане, которые были сняты с воинского учета, но не стали обратно на воинский учет в указанный срок;

- граждане, которые были исключены с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;

- гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

- гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

- гражданин, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

- гражданин, после обновления данных и прохождения ВВК, получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.

В МОУ добавляют, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда во время заполнения данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные.

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Также в ответе на запрос Минобороны отметило, что по состоянию на вечер 29 мая в приложении "Резерв+" с помощью BankID авторизовались более 2 млн раз, обновили свои данные более 1.225 млн военнообязанных.

Активнее всего обновляют данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего - в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За рубежом свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.