4% украинцев, обновивших данные в "Резерв+", имеют статус "в розыске": Минобороны объяснило, когда и почему военнообязанный может быть "в розыске". СПИСОК
Министерство обороны сообщило, что 4% военнообязанных, которые обновили данные о себе через приложение "Резерв+" имеют статус "в розыске". В ведомстве разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг".
В ответе Минобороны на запрос "Украинской правды", отмечается, что Минобороны исправило ошибки в реестре "Оберіг", поэтому часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус "в розыске" потеряют его после обновления, передает Цензор.НЕТ.
"Если статус "в розыске" не исчез, то для выяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он стоит на учете", - говорится в ответе.
Минобороны отмечает, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, нарушившие правила воинского учета.
Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:
- - гражданин не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;
- - гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет;
- - граждане, которые были сняты с воинского учета, но не стали обратно на воинский учет в указанный срок;
- - граждане, которые были исключены с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;
- - гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;
- - гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;
- - гражданин, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;
- - гражданин, после обновления данных и прохождения ВВК, получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.
В МОУ добавляют, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда во время заполнения данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные.
Также в ответе на запрос Минобороны отметило, что по состоянию на вечер 29 мая в приложении "Резерв+" с помощью BankID авторизовались более 2 млн раз, обновили свои данные более 1.225 млн военнообязанных.
Активнее всего обновляют данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего - в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За рубежом свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.
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Є зацікавленість зрадницької влади щоб якнайбільше українців загинуло і здати територію України кацапам. Тому немає поповнення підрозділів, відсутні ротації з тиловими вояками, чомусь непризовними ментами, військовими, ментовськими пенсіонерами, СБУ-ми, іншими силовиками.
громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;
приклад когось виключили з обліку 20 років тому,
а тепер виходить з 18 травня він автоматично у розшуку,
хоча немає ніяких зобов'язань, та нічого не порушував.
до того-ж в законі такого нема
та й виключені з обліку, підлягають повторному взяттю на облік,
тільки через "примус", тому що законодавством це не передбачено
в майбутньому мабуть будуть вивчати, таку "законотворчість" - як зробити людину автоматично винною...
вивчати можна в інших країнах
як людина лягла спати законослухняною, а 18 травня проснулась вже в "розшуку"
Чекаю на повідомлення, як від водоканалу чи оператора енергетичної мережі: "у НАС стався збій і ви ПОВИННІ прийти до нас для звірки даних з УСІМА платіжними документами за звітний період" чи щось в такому роді....
Ахах... Т.е мне с женой нет смысла там регистрироваться. У нас нет украинской прописки. Как я в Германии уведомлю украинский военкомат? А главное пройду ВВК, которое необходимо проходить раз в год... . Короче сюрр какой-то.