РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10695 посетителей онлайн
Новости мобилизации
11 254 35

4% украинцев, обновивших данные в "Резерв+", имеют статус "в розыске": Минобороны объяснило, когда и почему военнообязанный может быть "в розыске". СПИСОК

Міноборони запустило додаток

Министерство обороны сообщило, что 4% военнообязанных, которые обновили данные о себе через приложение "Резерв+" имеют статус "в розыске". В ведомстве разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг".

В ответе Минобороны на запрос "Украинской правды", отмечается, что Минобороны исправило ошибки в реестре "Оберіг", поэтому часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус "в розыске" потеряют его после обновления, передает Цензор.НЕТ.

"Если статус "в розыске" не исчез, то для выяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он стоит на учете", - говорится в ответе.

Читайте также: Более 700 тысяч граждан сняты с безосновательного "розыска" благодаря "Резерв+", - Минобороны

Минобороны отмечает, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, нарушившие правила воинского учета.

Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

  • - гражданин не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;
  • - гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет;
  • - граждане, которые были сняты с воинского учета, но не стали обратно на воинский учет в указанный срок;
  • - граждане, которые были исключены с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;
  • - гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;
  • - гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;
  • - гражданин, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;
  • - гражданин, после обновления данных и прохождения ВВК, получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.

В МОУ добавляют, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда во время заполнения данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные.

Читайте также: Военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней

Также в ответе на запрос Минобороны отметило, что по состоянию на вечер 29 мая в приложении "Резерв+" с помощью BankID авторизовались более 2 млн раз, обновили свои данные более 1.225 млн военнообязанных.

Активнее всего обновляют данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего - в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За рубежом свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.

Автор: 

Минобороны (9322) розыск (840) мобилизация (2761) электронные услуги (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Оновіть свої дані й отримайте штраф у 17.000грн.
показать весь комментарий
31.05.2024 19:53
+13
Невже нарешті пофіксили і після четвертого статуса "у розшуку" отримуєш статус "президент"?
показать весь комментарий
31.05.2024 19:58
+8
Українці розуміють серцем, а не розумом, що проти них ведеться неоголошена війна всередині країни. Як так сталось, що на початку повномаштабної війни біля воєнкоматів були черги на багато мільонне військо, а зараз вилавлюють ухилянтів, як зайців. Може це тому, що верховному не довіряють? Так чому тоді "неначасі"?

Вибори. Вже давно на часі
показать весь комментарий
31.05.2024 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кажуть Трампа визнали винним. Оце поворот
показать весь комментарий
31.05.2024 19:43 Ответить
Якщо після повороту на зʼїзді запропонують Нікі Хейлі - я підтримуватиму.
показать весь комментарий
31.05.2024 19:48 Ответить
Почекайте, він ще з тюряги правити Штатами буде.
показать весь комментарий
31.05.2024 19:53 Ответить
Якщо буде формально правити, то мабуть тюряга чекатиме і сумуватиме десь осторонь.
показать весь комментарий
31.05.2024 19:57 Ответить
Невже не вчасно став у нас на облік?
показать весь комментарий
31.05.2024 19:50 Ответить
хай подякує шо ТЦК на бусіку до нього не доїхало
показать весь комментарий
31.05.2024 19:54 Ответить
Може ще в дорозі? Адже на бусику важкувато переправитись через океан.
показать весь комментарий
31.05.2024 20:00 Ответить
Оновіть свої дані й отримайте штраф у 17.000грн.
показать весь комментарий
31.05.2024 19:53 Ответить
Воно взагалі цікаво так все. Наприклад не прийшов по повістці ще в 22 році, а тепер оновив дані, пройшов ВЛК і потрапив у ЗСУ. І при цьому прилітає 17000 штрафу - майже місячна зарплатня мобілізованого. Прикольно.
показать весь комментарий
31.05.2024 23:24 Ответить
Угу. І чим далі тим цікавіше
показать весь комментарий
01.06.2024 03:15 Ответить
Невже нарешті пофіксили і після четвертого статуса "у розшуку" отримуєш статус "президент"?
показать весь комментарий
31.05.2024 19:58 Ответить
Так,цю систему заздалегідь так запромугрували.Встановили і зразу ви у розшуку!Що ж робити? Звичайно бігти у тцк прибирати помилку і отримувати направлення на ВЛК.
показать весь комментарий
31.05.2024 20:06 Ответить
Самі про**би наробили, то нехай самі і виправляють! Ато завжди у них хтось винен а не вони.
показать весь комментарий
31.05.2024 20:11 Ответить
реєструючись в "резерві" ви підтягуєте до бази всі свої особисті дані -рахунки, нерухомість, авто і все все все , а де гарантія безпеки використання данних ..
показать весь комментарий
31.05.2024 20:16 Ответить
Вони його з хрестом чи без самі стягли до купи а оновлення навіщо то хз,просто нагинають потихеньку
показать весь комментарий
31.05.2024 21:55 Ответить
Українці розуміють серцем, а не розумом, що проти них ведеться неоголошена війна всередині країни. Як так сталось, що на початку повномаштабної війни біля воєнкоматів були черги на багато мільонне військо, а зараз вилавлюють ухилянтів, як зайців. Може це тому, що верховному не довіряють? Так чому тоді "неначасі"?

Вибори. Вже давно на часі
показать весь комментарий
31.05.2024 20:19 Ответить
Ти мав би здогадатися що виловлюють не тому що неможуть набрати необхідну кількість фаршу, а тому що потрібно залякати і бабла настригти
показать весь комментарий
31.05.2024 21:56 Ответить
Тобто про недокомплект підрозділів всі брешуть, а насправді постійно виконують запити підрозділів і набирають необхідну кількість?
показать весь комментарий
31.05.2024 22:27 Ответить
Не брешуть,а штучно створюють,який ще недокомплект коли весь мобрезерв 1 черги забронювали,80% армії не були на передовій.влада боїться убд тому невідводить на ротацію і проводить скажені скачки щоб залякати
показать весь комментарий
31.05.2024 23:23 Ответить
На передовій більшість підрозділів недоукомплектовані, відсотки різні називають, але факт. Зараз коли ловлять і кидають, можливо ситуація покращиться, але без необхідної підготовки скоріш за все ненадовго. Мене теж цікавить, коли називають що у ЗСУ 1,2млн. а все ще замало.
показать весь комментарий
01.06.2024 06:06 Ответить
Також паралельно безупину проходить процес створення нових підрозділів некомплектних апріорі, замість комплектування і посилення існуючих підрозділів, очевидно що з метою послабити ЗСУ в інтересах ворога
показать весь комментарий
01.06.2024 10:29 Ответить
Які ще скачки? На іподромі?
Є зацікавленість зрадницької влади щоб якнайбільше українців загинуло і здати територію України кацапам. Тому немає поповнення підрозділів, відсутні ротації з тиловими вояками, чомусь непризовними ментами, військовими, ментовськими пенсіонерами, СБУ-ми, іншими силовиками.
показать весь комментарий
01.06.2024 10:21 Ответить
Не те, ні інше
показать весь комментарий
01.06.2024 10:16 Ответить
Цікаво, а квадроухилянт в розшуку? Прошу потужну відповідь
показать весь комментарий
31.05.2024 20:26 Ответить
Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, що порушили правила військового обліку:
громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;

приклад когось виключили з обліку 20 років тому,
а тепер виходить з 18 травня він автоматично у розшуку,
хоча немає ніяких зобов'язань, та нічого не порушував.

до того-ж в законі такого нема
та й виключені з обліку, підлягають повторному взяттю на облік,
тільки через "примус", тому що законодавством це не передбачено

в майбутньому мабуть будуть вивчати, таку "законотворчість" - як зробити людину автоматично винною...
показать весь комментарий
31.05.2024 20:30 Ответить
Впевений що тут є якесь майбутнє?
показать весь комментарий
31.05.2024 21:58 Ответить
тяжко відповісти

вивчати можна в інших країнах
як людина лягла спати законослухняною, а 18 травня проснулась вже в "розшуку"
показать весь комментарий
31.05.2024 22:14 Ответить
Ну все , я злякався і побіг в тцк ,а не пішли б нахрін ,ви вже всім в печінках сидите.
показать весь комментарий
31.05.2024 20:41 Ответить
Людською мовою: "якщо ми десь лохонулись, але не можемо зрозуміти де саме, то ви зобов'язані витратити мінімум 2 дні на стояння в черзі з 6 ранку і "до упора", щоб допомогти ТЦК з'ясувати де ми лохонулись".
Чекаю на повідомлення, як від водоканалу чи оператора енергетичної мережі: "у НАС стався збій і ви ПОВИННІ прийти до нас для звірки даних з УСІМА платіжними документами за звітний період" чи щось в такому роді....
показать весь комментарий
31.05.2024 20:57 Ответить
Тобто лише 4% з 1,225 млн, які оновили дані це не чиновники, не циркачі, не маравоньщики, не правопохоронці, не депутати, не рєзнікови і не сини данілових, а тактористи, будівельники, водії, фермери, перукарі і волонтери.
показать весь комментарий
31.05.2024 21:13 Ответить
Може і так але вони сказали що лише 20% бронелобих а решта то миколи
показать весь комментарий
31.05.2024 21:59 Ответить
Ви ще вірите цій плісняві?
показать весь комментарий
31.05.2024 22:25 Ответить
А мажоры из Конче-Заспы и Монако тоже в розыске?
показать весь комментарий
31.05.2024 21:19 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2024 21:49 Ответить
гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК Источник:
Ахах... Т.е мне с женой нет смысла там регистрироваться. У нас нет украинской прописки. Как я в Германии уведомлю украинский военкомат? А главное пройду ВВК, которое необходимо проходить раз в год... . Короче сюрр какой-то.
показать весь комментарий
31.05.2024 23:03 Ответить
 
 