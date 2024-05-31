Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-главу "Укринформа" Мацуку из-за информации о "темниках" в агентстве
Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-гендиректора "Укринформа" Алексея Мацуку из-за появления информации о практике "темников" в агентстве.
Об этом говорится в сообщении Комиссии по журналистской этике, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия по журналистской этике провела внеочередное заседание 31 мая 2024 года в формате Zoom-конференции, в котором принимали участие 11 членов КЖЭ.
Во время заседания КЖЭ, согласно пункту 3.11 Положения о Комиссии, после обнародования информации о цензуре в "Укринформ", в частности, говорится о материале "Украинской правды" "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ" от 29 мая 2024 года и публикации на "Суспільному" "Список желаемых/нежелательных спикеров по Черниговщине был и я по нему не работал": корреспондент Укринформа о "темниках" от 30 мая 2024 года, Комиссия единогласно приняла следующее решение:
- Выразить недоверие члену Комиссии по журналистской этике Алексею Мацуке;
- Остановить полномочия члена Комиссии по журналистской этике Алексея Мацуки в связи с потерей доверия", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным СМИ, экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами. Через два дня после появления расследования СМИ, корреспондент "Укринформа" Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, получил повестку в ТЦК.
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І напевно не бегемот, щоб він (бегемот) міг спокійно тут строчити....
Пригадується, що в одному з округів балотувався ветеран АТО і якесь ніщо_весільний_фотограф від блаЗЄнського.
Переміг "фотограф". А ветеран АТО потім загинув уже після 24.02.
І "матЙАна_безугла" також подарунок Україні від Києва...
А також двічі проголосував: 1) за блаЗЄнського, 2) за блаЗЄнське кодло до ВР.
А тепер можете спростувати ці факти.
А оті, ніби журналісти з НСЖУ - такі ж "недорогенькі", як і цей сєпар, тому вони раніше і...не бачили нічого, про що зараз всі кажуть(але не журналісти!). Згадайте тільки того горбатого поца - ведучого зі "Свобода слова" до 2016р А. Куліков, що вів репортажі з корєшами з ОРДЛО на їхньому 17-каналі в 14-му, а потім "возглавіл"... НСЖУ! Це ж ті притирки з НСЖУ нагородили орденом шльондру гундосу настюху стЯнко, яка притащила на нуль кацапську "журналістку", що сфоткала нашу располагу і злила рашистам, а ті накрили через годину наших, ту падлу, що носилась з "секретними тюрмами СБУ" та "біолабораторіями ЦРУ" на території України.
То що там змінилось?
А нічого!
Вони бьють не за те, що зробив, а за те, що попався. Стара совєтська школа політпропагандонів та парткомів.