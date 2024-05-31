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Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-главу "Укринформа" Мацуку из-за информации о "темниках" в агентстве

Олексій Мацука

Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-гендиректора "Укринформа" Алексея Мацуку из-за появления информации о практике "темников" в агентстве.

Об этом говорится в сообщении Комиссии по журналистской этике, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия по журналистской этике провела внеочередное заседание 31 мая 2024 года в формате Zoom-конференции, в котором принимали участие 11 членов КЖЭ.

Читайте также: Корреспондент "Укринформа" Стригун, рассказавший о "темниках" в агентстве, получил повестку в ТЦК

Во время заседания КЖЭ, согласно пункту 3.11 Положения о Комиссии, после обнародования информации о цензуре в "Укринформ", в частности, говорится о материале "Украинской правды" "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ" от 29 мая 2024 года и публикации на "Суспільному" "Список желаемых/нежелательных спикеров по Черниговщине был и я по нему не работал": корреспондент Укринформа о "темниках" от 30 мая 2024 года, Комиссия единогласно приняла следующее решение:

  • Выразить недоверие члену Комиссии по журналистской этике Алексею Мацуке;
  • Остановить полномочия члена Комиссии по журналистской этике Алексея Мацуки в связи с потерей доверия", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами. Через два дня после появления расследования СМИ, корреспондент "Укринформа" Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, получил повестку в ТЦК.

Автор: 

журналистика (3292) Комиссия (147) СМИ (3835) увольнение (2679) цензура (1337)


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Топ комментарии
+11
Я Вам нагадаю, що Київ проголосував переважно за блаЗЄнського і його "слуг" повторно. Тобто "сдєлалі_два_раза" мабуть самих себе.

Пригадується, що в одному з округів балотувався ветеран АТО і якесь ніщо_весільний_фотограф від блаЗЄнського.

Переміг "фотограф". А ветеран АТО потім загинув уже після 24.02.

І "матЙАна_безугла" також подарунок Україні від Києва...
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31.05.2024 21:09
+8
З платнею 2 000 000 гривень на місяця йому можна наср@ти на всі етики. Включно з журналістською.
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31.05.2024 20:49
+6
Якщо залишилось щось від справжнього журналіста, то мав би застрелитись. Тільки впевнений, що журналістом він не був.
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31.05.2024 20:51
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Правила форума Совет форумчан
З платнею 2 000 000 гривень на місяця йому можна наср@ти на всі етики. Включно з журналістською.
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31.05.2024 20:49 Ответить
Якщо залишилось щось від справжнього журналіста, то мав би застрелитись. Тільки впевнений, що журналістом він не був.
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31.05.2024 20:51 Ответить
Сейчас получат повестки в ТЦК
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31.05.2024 20:54 Ответить
Хтось же повинен отримати повістку, щоб Ви тут спокійно строчили.
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31.05.2024 20:59 Ответить
Конечно кто то должен. Не коррупционеры, дети богатых родителей, чиновников, провластные пропагандисты, а простые трактористы, механизаторы, работники заводов, журналисты. Справедливость.
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31.05.2024 21:08 Ответить
Зніміть рожеві окуляри. Де у світі є справедливість?
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31.05.2024 21:12 Ответить
Цей "хтось" буде не мацука.
І напевно не бегемот, щоб він (бегемот) міг спокійно тут строчити....
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01.06.2024 08:16 Ответить
Кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК.
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31.05.2024 21:03 Ответить
журналістика в країні зникла як і незалежні ЗМІ , це ми так крокуємо до ЄС _)
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31.05.2024 20:57 Ответить
До ЄС ми крокуємо тарифами. Т.к. тарифи, це частина європейських цінностей. А за ці цінності ми й боролися. Спершу тарифи, а потім журналістика. Зворотнього нам ніхто не обіцяв.)
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31.05.2024 21:03 Ответить
а я то думав що то гідна оплата праці має напочатку бути, що б була можливість витрачати на євротарифи), вирішили методом природного відбору попрацювати, значить дійсно зачищають для когось ці землі.
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31.05.2024 21:21 Ответить
Значить вас обдурили. Адже немає переліку цих цінностей, до яких нам треба йти. Що перше, що друге, що третє... Тепер через цей обман цими цінностями можна крутити як циган сонцем.
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31.05.2024 21:27 Ответить
Мене ніхто не дурив, я від початку знав хто такий Зеленський. І ось в цій країні відбулася революція гідності, ні не чули?
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31.05.2024 21:43 Ответить
Щось таке чув, а що це дало не пам'ятаю)
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31.05.2024 22:16 Ответить
Чим далі, тим більше мерзоти випливає, Київ зі столиці перетворився в анклав кровосісів.
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31.05.2024 20:58 Ответить
Я Вам нагадаю, що Київ проголосував переважно за блаЗЄнського і його "слуг" повторно. Тобто "сдєлалі_два_раза" мабуть самих себе.

Пригадується, що в одному з округів балотувався ветеран АТО і якесь ніщо_весільний_фотограф від блаЗЄнського.

Переміг "фотограф". А ветеран АТО потім загинув уже після 24.02.

І "матЙАна_безугла" також подарунок Україні від Києва...
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31.05.2024 21:09 Ответить
Тому й пишу, що кияни білети в цирк купили і схоже не збираються припинити цю клоунаду, перетворились в фрігідну отару.
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31.05.2024 21:38 Ответить
Якщо не в курсі, на виборах мера і у Київраду, кияни послали нах зелену шоблу на відміну від інших регіонів, нелох досі від цього казиться.
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01.06.2024 00:03 Ответить
Я "в_курсі", що Київ дав Україні "безуглу". Чи спростуєте?

А також двічі проголосував: 1) за блаЗЄнського, 2) за блаЗЄнське кодло до ВР.

А тепер можете спростувати ці факти.
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01.06.2024 16:41 Ответить
Якщо ви були не в курсі, ВР обирає вся країна, як президента. А ніж в чужій дупі длубати, краще похваліться результатами свого міста і своєї виборчої дільниці на виборах та кого кому ви дали такого видатного, що пишається вся країна, а ви так несамовито пNздите...
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01.06.2024 19:35 Ответить
Єрмак кинув свого патентованого "голубця"?Ось так буває,коли українофобські півні смокчуть ФСБшний прутень Андрія Борисовича,а потім їх зливають,як відпрацьований непотріб
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31.05.2024 21:13 Ответить
Якщо у кожному тексті помилки, то про яку журналістику йдеться...
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31.05.2024 21:14 Ответить
..та він вже давненько зкурвився, мало-помалу, і ось вже майже, як Мосейчучка-Скарабєєва чи та ж сама бАгіня Герасим'ю́к-Дермаківська
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31.05.2024 21:16 Ответить
Два мільйони зарплата і це під час війни ? а всі збирають на дрони включаючи дітей ,нічого не скажеш дуде цінний кадр, як негідники розпоряджаются грошима платників податків під час війни це той сепар який говорив про особливий народ донбаса.
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31.05.2024 21:18 Ответить
По факту оприлюднення... А то ваги не знали...
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31.05.2024 21:21 Ответить
маЦука-даунбаская...
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31.05.2024 21:27 Ответить
Ну, і що для цього уйоПка змінилось з цим "доленосним" рішенням? А ніФуа! Воно, як було в обоймі ОП - так там і залишилось! Цей подонок ******* теж не змінився - він був сєпаром ще в 14-му і він ним і залишився в 24-му, а його підібрав ЗЕрмак і пригрів, бо такі подонки там і потрібні. Цю мразоту погнали з Радіо Свобода в 15-му після численних скарг українців на його абсолютно сепаратистські репортажі на підтримку рашки і отих ракових пухлин ОРДЛО. Але ж Ґ не тоне і завжди знайде до кого прибитись.
А оті, ніби журналісти з НСЖУ - такі ж "недорогенькі", як і цей сєпар, тому вони раніше і...не бачили нічого, про що зараз всі кажуть(але не журналісти!). Згадайте тільки того горбатого поца - ведучого зі "Свобода слова" до 2016р А. Куліков, що вів репортажі з корєшами з ОРДЛО на їхньому 17-каналі в 14-му, а потім "возглавіл"... НСЖУ! Це ж ті притирки з НСЖУ нагородили орденом шльондру гундосу настюху стЯнко, яка притащила на нуль кацапську "журналістку", що сфоткала нашу располагу і злила рашистам, а ті накрили через годину наших, ту падлу, що носилась з "секретними тюрмами СБУ" та "біолабораторіями ЦРУ" на території України.
То що там змінилось?
А нічого!
Вони бьють не за те, що зробив, а за те, що попався. Стара совєтська школа політпропагандонів та парткомів.
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31.05.2024 21:38 Ответить
Я закликаю нормальних людей! Зробіть те що повинні - не подавайте руку цей потворі Мацукі... не розмовляйте з нею... Остракізм це еффективний метод боротьби с такими нелюдями перевертнями як Мацука чи Арестович, чи Татаров чи Єрмак....
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31.05.2024 21:41 Ответить
То може йому теж повістку, як тому журналісту!
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31.05.2024 21:47 Ответить
Хто дав мацуці команду впроваджувати "темники"? Ось у чому питання.
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31.05.2024 22:30 Ответить
Дуже цікаво, а чому мацукі досі не вручили повістку?
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31.05.2024 22:38 Ответить
Це падло весь час працювало на москвинів
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31.05.2024 23:08 Ответить
Темники? Та ви що, такого у нас не може бути, це провокація Путіноідів, у нас самі чесні журналісти, дивіться марахвон …
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31.05.2024 23:39 Ответить
 
 