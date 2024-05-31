Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-главу "Укринформа" Мацуку из-за информации о "темниках" в агентстве

Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-гендиректора "Укринформа" Алексея Мацуку из-за появления информации о практике "темников" в агентстве.

Об этом говорится в сообщении Комиссии по журналистской этике, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия по журналистской этике провела внеочередное заседание 31 мая 2024 года в формате Zoom-конференции, в котором принимали участие 11 членов КЖЭ.

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Во время заседания КЖЭ, согласно пункту 3.11 Положения о Комиссии, после обнародования информации о цензуре в "Укринформ", в частности, говорится о материале "Украинской правды" "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ" от 29 мая 2024 года и публикации на "Суспільному" "Список желаемых/нежелательных спикеров по Черниговщине был и я по нему не работал": корреспондент Укринформа о "темниках" от 30 мая 2024 года, Комиссия единогласно приняла следующее решение:

Выразить недоверие члену Комиссии по журналистской этике Алексею Мацуке;

Остановить полномочия члена Комиссии по журналистской этике Алексея Мацуки в связи с потерей доверия", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами. Через два дня после появления расследования СМИ, корреспондент "Укринформа" Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, получил повестку в ТЦК.