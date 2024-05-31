Украина договорилась с МВФ о новом транше в размере $2,2 млрд, - Шмыгаль
Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала четвертый пересмотр четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования (EFF), что открывает путь к выделению пятого транша в размере $2,2 млрд.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 15,6 млрд долларов.
Ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра. Сегодняшние договоренности - это свидетельство нашей преданности реформам и изменениям для нашей страны.
Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки к четвертому пересмотру. После утверждения Исполнительным советом МВФ, которое должно состояться в ближайшие недели, Украина получит 2,2 млрд долларов.
Средства партнеров помогают нашему правительству финансировать все ключевые расходы бюджета в полном объеме и направлять наши внутренние ресурсы на оборону страны", - рассказал Шмыгаль.
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І все було б добре, якби не розуміння того, що в оцих ключових видатках бюджету, повно усіляких пожиттєвих виплат суддям, виплат чиновникам за значні досягнення у праці, утримання купи заброньованих дармоїдів в держапараті, і так аж включно до простої корупції на закупівлях. А віддавати потім оце все буде точно не Шмигаль, Зеленський, Єрмак та Шурма зі своїм брательником.
А підняв на світло по 4,35 гр для населення!
Війна скінчилася,чи чергова брехня з твого наркоманського рота?!