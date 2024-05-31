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Новости Помощь Украине
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Украина договорилась с МВФ о новом транше в размере $2,2 млрд, - Шмыгаль

Денис Шмигаль

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала четвертый пересмотр четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования (EFF), что открывает путь к выделению пятого транша в размере $2,2 млрд.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 15,6 млрд долларов.

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Ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра. Сегодняшние договоренности - это свидетельство нашей преданности реформам и изменениям для нашей страны.

Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки к четвертому пересмотру. После утверждения Исполнительным советом МВФ, которое должно состояться в ближайшие недели, Украина получит 2,2 млрд долларов.

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Средства партнеров помогают нашему правительству финансировать все ключевые расходы бюджета в полном объеме и направлять наши внутренние ресурсы на оборону страны", - рассказал Шмыгаль.

Денис Шмигаль про транш МВФ

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2683)


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Гнида завжди любив повторювати - український нарід дав мені карт бланш всоєю більшістью у 19 році - шо хочу тей роблю. Це йього персональні слова у 19, 20, 21 роках. Зараз він просто краде все. Краде та здає під виглядом всіляких саммітів про мир.
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01.06.2024 00:26 Ответить
Брати не повертати. Беруть шмиргалі з зелями, а віддавати доведеться ще й нашим правнукам.
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31.05.2024 23:36 Ответить
А чого тіко 2 ярди, а не 20 ярдів ??? У них же дюже-дюже дагацько тих трильонів міліардав грошей !!!
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31.05.2024 23:38 Ответить
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01.06.2024 00:11 Ответить
Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі.
І все було б добре, якби не розуміння того, що в оцих ключових видатках бюджету, повно усіляких пожиттєвих виплат суддям, виплат чиновникам за значні досягнення у праці, утримання купи заброньованих дармоїдів в держапараті, і так аж включно до простої корупції на закупівлях. А віддавати потім оце все буде точно не Шмигаль, Зеленський, Єрмак та Шурма зі своїм брательником.
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01.06.2024 00:14 Ответить
підарас зеленський,ти ж **** проклята казав,що підняття тарифів до кінця війни не буде?
А підняв на світло по 4,35 гр для населення!
Війна скінчилася,чи чергова брехня з твого наркоманського рота?!
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01.06.2024 04:51 Ответить
Скільки тобі **** требе ще грошей, щоби ти наївся???? Вдавися!!!
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01.06.2024 07:48 Ответить
Ці падлюки набирають, щоб родерибанити і змитися зі своїм виводком за кордон і там жирувати. А віддавати доведеться нашим дітям і онукам.
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01.06.2024 12:46 Ответить
 
 