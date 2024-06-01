G7 и страны ЕС хотят усилить давление на банки, помогающие РФ обходить санкции, - Bloomberg

Страны "Группы семи" и Европейский Союз изучают пути усиления давления на банки, которые помогают России избегать западных санкций.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что некоторые страны рассматривают меры, направленные против кредиторов из третьих стран, использующих систему финансовых сообщений Банка России, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений.

Эти обсуждения начались накануне встречи G-7 в Италии. Главы правительств намерены согласовать набор мер для лучшего выполнения санкций, наложенных на Россию за ее войну против Украины.

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"Группа семи уже давно определила своим приоритетом недопущение получения Россией ключевых технологий, используемых или необходимых для производства оружия. Но Москва смогла обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Арабские Эмираты и страны Азии - Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и страны Центральной Азии", - пишет агентство.

ЕС стремится согласовать новый пакет санкций до саммита G7, но несколько стран-членов блока выступили против полного запрета Системы передачи финансовых сообщений (SPFS) из-за опасений, что это может повлиять на законные транзакции и повредить отношениям с третьими странами.

Среди предложенных мер - включение в список ограничений банков третьих стран, помогающих России избегать санкций, усиление законодательных требований к компаниям по повышению уровня надлежащей проверки их дочерних компаний и цепей поставок, а также определение большего количества физических и юридических лиц в третьих странах.

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